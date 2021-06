Stand: 22.06.2021 14:18 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachsen plant Regelbetrieb nach Schulferien

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 22. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreise

Niedersachsen: Schulen sollen nach Sommerferien in Regelbetrieb

Nach den Ferien sollen die Schulen in Niedersachsen mit Präsenzunterricht in voller Klassenstärke starten. Nach derzeitigem Stand lasse das milde Infektionsgeschehen den eingeschränkten Regelbetrieb zu, sagte Grant Hendrik Tonne (SPD). Gleichwohl dürfe man in den Schulen nicht auf Sicherheitsmaßnahmen, wie etwa das Testen und das Tragen von Masken verzichten. Die Selbsttests sollen zunächst bis Ende September weiterhin durchgeführt werden. Um den Schülern das Ankommen zu erleichtern, sollen die Schulen zu Beginn des Schuljahres ein bis vier Wochen Zeit für eine Einstiegsphase bekommen. "Wir können nicht mit dem ersten Schultag so tun, als hätte es Corona nicht gegeben", sagte Tonne.

Bis zu 40 Prozent Terminausfälle in Impfzentren in MV

In Mecklenburg-Vorpommern kommt die Impfkampagne ins Stocken. Dabei sind aktuell genügend Dosen vorhanden. In den Impfzentren des Landes fallen terminierte Impfungen vermehrt aus, weil keiner kommt, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) bekannt gab. Die Terminabsagen schwankten tageweise zwischen 15 und 40 Prozent. "Das mag mit der Urlaubszeit zusammenhängen oder damit, dass auch Termine bei niedergelassenen Ärzten wahrgenommen werden", so Glawe. Dies sei eine Momentaufnahme, die sich hoffentlich nicht verstetige. Impfstoff sei jetzt vorhanden, Termine über das Online-Tool oder über die Hotline buchbar, hieß es. Schon 16-Jährige bekommen derzeit zeitnah einen Termin, wie Recherchen der Deutschen Presse-Agentur ergaben. In Mecklenburg-Vorpommern wurden bislang über 1,35 Millionen Impfungen gegeben. Als vollständig geimpft gelten 33,8 Prozent der Bevölkerung. Das sei noch zu wenig, so Glawe. Um Maßnahmen dauerhaft zu lockern oder zu streichen, sei die Herdenimmunität nötig.

52.000 neue Termine im Hamburger Impfzentrum

Wer noch keinen Impftermin hat, bekommt jetzt eine neue Chance: Fürs Impfzentrum in den Hamburger Messehallen gibt es 52.000 neue Termine. Das hat die Sozialbehörde mitgeteilt. Die Termine sind ab sofort buchbar - zum Teil schon für diese Woche. Sie stehen allerdings nur für Menschen der Prioritätsgruppen 1 bis 3 zur Verfügung. Dazu zählen zum Beispiel alle über 60 Jahren, Menschen mit bestimmten Erkrankungen und eine Reihe von Berufsgruppen. Die Termine können online unter www.impfterminservice.de oder telefonisch unter der Rufnummer 116 117 gebucht werden.

Messegelände in Hannover: Behelfs-Krankenhaus wird abgebaut

Unter dem Eindruck der Bilder aus Italien ist zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 in Hannover eine Notklinik aufgebaut worden. In Betrieb gegangen ist sie nie. Der Mietvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und der Deutschen Messe AG endet zum 30. September. Angesichts der aktuellen Infektionslage wird er wohl auch nicht verlängert werden, heißt es vom Sozialministerium. Das Behelfs-Krankenhaus auf dem Messegelände soll noch im Sommer abgebaut werden.

Jetzt live: Landespressekonferenz aus Hamburg zu Corona

Bei der Landespressekonferenz informiert der Hamburger Senat heute im Rathaus über die aktuelle Corona-Lage in der Hansestadt. Gestern hatte er neue Lockerungsschritte bekannt gegeben. Darüber hinaus geht es um den ITS Weltkongress, der im Oktober in Hamburg stattfinden soll.

19 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenzwert sinkt

Nach Angaben der Sozialbehörde sind 19 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 18 Neuinfektionen weniger als vor einer Woche, aber 5 mehr als am Montag. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen sank auf 10,0 (Vortag: 11,0; Vorwoche: 15,1). Seit Beginn der Pandemie wurden laut Sozialbehörde insgesamt 77.155 Menschen in der Hansestadt positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) können inzwischen etwa 74,800 Menschen in Hamburg als genesen angesehen werden.

Corona-Schuljahr: Nur wenige in Hamburg wollen Klasse wiederholen

Mittwoch ist letzter Schultag in Hamburg vor den Ferien. Klar ist: Ein solches Schuljahr hat es noch nie gegeben. Trotzdem scheinen weniger Schülerinnen und Schüler als erwartet das Schuljahr wiederholen zu wollen. Wegen der besonderen Umstände durch die Corona-Pandemie hatte die Hamburger Schulbehörde das Wiederholen von Klassen, das eigentlich abgeschafft ist, erleichtert: Anträge auf eine Klassenwiederholung sollen von den Schulen großzügig erlaubt werden. Doch die Schulbehörde ist selbst überrascht: Bislang sieht es nicht danach aus, dass in großem Stil von dem Angebot Gebrauch gemacht wird. Bis jetzt sind nur etwas mehr als 1.300 Anträge eingegangen. Im Corona-freien Jahr 2019 waren es fast 2.000.

SH: Bisher über 4.000 Menschen ohne Termin geimpft

Die Hälfte der Zeit der Sonderaktion in den Impfzentren Husum, Neumünster und Lübeck ist vorbei: Noch bis zum 30. Juni können dort Impfwillige ohne Termin eine Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca bekommen. Bisher haben nach Angaben des Landes 4.200 Menschen dieses Angebot angenommen. Nach Angaben von Bernd Petersen, Koordinator des Impfzentrums Husum, liegen in Husum noch 800 Dosen im Kühlschrank. Die Impfdosen stammen aus einer Lieferung aus Dänemark von Anfang Mai. Die Zeit drängt, denn das Haltbarkeitsdatum des Impfstoffs läuft Ende des Monats ab. Nach Angaben des Sozialministeriums liegen im zentralen Lager des Landes noch 50.000 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca, wovon 200 Dosen nur noch bis Ende Juni haltbar sind.

Bund der Steuerzahler: Umfang der Notkredite verfassungswidrig

Der Umfang der Notkredite, die der Schleswig-Holsteinische Landtag in der Corona-Krise beschlossen hat, ist nach Überzeugung des Bundes der Steuerzahler verfassungswidrig. Dazu legte der Verband ein Gutachten des Kieler Rechtsprofessors Florian Becker vor. Becker sagte, die Kredite dürften ausschließlich zur Krisenbewältigung eingesetzt werden. Das sei aber zum Teil nicht der Fall. Außerdem fehle ein konkreter Tilgungsplan. Der Landtag hatte Notkredite in Höhe von 5,5 Milliarden Euro genehmigt. Bisher wurden davon nach Angaben des Präsidenten des Steuerzahlerbunds, Aloys Altmann, im Haushalt 2020 rund 1,3 Milliarden ausgegeben. "Der Landtag hat sich mit seinen Beschlüssen über die Landesverfassung hinweggesetzt", kritisierte Altmann. Allerdings sei unstrittig, dass die Voraussetzung für eine Ausnahme von der Schuldenbremse vorliegt.

MV: Kulturwerk fordert Aufhebung des Tanzverbots

Das Kulturwerk Mecklenburg-Vorpommerns fordert die Aufhebung des Tanzverbots. "Dabei steigt die Frustration, gerade im jüngeren Teil der Bevölkerung, stetig an und die Anzahl an nicht unkontrollierbaren Alternativen ebenso", hieß es in einer Mitteilung. Im ganzen Land würden sich vor allem junge Menschen vermehrt an den Wochenende in Parks, Häfen oder am Strand treffen, Musik hören und ausgelassen feiern. Dabei werde das Nachvollziehen von Infektionsketten unmöglich, es entstehe Lärm und viel Müll. Eine Lösung könne das Kippen des Tanzverbots unter freiem Himmel sein, was zudem eine Öffnungsperspektive für Veranstalter darstelle. Mit entsprechenden Hygienekonzepten und einer Testpflicht würden sich sichere Veranstaltungen umsetzen lassen.

Sommerurlaub: Warnung vor zu großer Sorglosigkeit

Endlich wieder verreisen! Genau das wünschen sich viele Deutsche jetzt. Aber die Pandemie ist nicht vorbei. Janosch Dahmen, Gesundheitspolitiker der Grünen, warnt im Interview auf NDR Info vor zu großer Sorglosigkeit in diesem Sommer. So mahnt er unter anderem zum konsequenten Maskentragen. Derzeit seien noch etwa 70 Prozent der Deutschen nicht oder nicht vollständig geimpft. Somit fehle ein wirksamer Schutz vor der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus. "Wir sind immer noch sehr verwundbar", sagte Dahmen. Die Bundesärztekammer rät explizit von Reisen in Urlaubsgebiete ab, wo die Delta-Variante grassiert.

Ab 20.30 Uhr ist die Debatte um den Sommerurlaub heute auch Thema der Redezeit auf NDR Info.

Umfrage: Corona-Krise verdrängt Klimawandel als größte Bedrohung

In der Corona-Krise geht das Interesse der Deutschen an den Folgen des Klimawandels und der Erderhitzung nach Umfragen des Hamburger Zukunftsforschers Horst Opaschowski deutlich zurück. Das Umweltbewusstsein der Deutschen sinkt stetig, sagte Opaschowski. Das gehe aus repräsentativen Umfragen des Opaschowski Instituts für Zukunftsforschung (OIZ) der vergangenen drei Jahre hervor. So stimmten der Aussage "Klimawandel und Wetterextreme werden zur größten Bedrohung der Zukunft" 2019 noch 83 Prozent zu, 2020 waren es 78 Prozent und 2021 nur 72 Prozent. "Soziale Fragen im Umfeld von Gesundheit, Pflege, Rente, Armut und Einsamkeit rücken in den Vordergrund - und verdrängen Umweltprobleme in ihrer subjektiven Bedeutung", sagte Opaschowski. Die Ökologie gerate zunehmend in den Schatten ökonomischer, psychologischer und sozialer Interessen.

Heil: "Corona-Jahrgang" in der Ausbildung verhindern

Im September beginnt das zweite Ausbildungsjahr seit Beginn der Corona-Pandemie. Die Bundesregierung unterstützt Lehrbetriebe mit Ausbildungsprämien, doch Arbeitsminister Huberuts Heil hat dennoch Sorge vor einem Corona-Knick auf dem Lehrstellenmarkt. Die Zahl der Ausbildungsplätze wie der Bewerber sei bereits im vergangenen Jahr zurückgegangen, sagte der Minister. Zahlen des Bundesinstituts für Berufsbildung belegen das. Klar sei: "Wir dürfen keinen Corona-Jahrgang in der Ausbildung zulassen", sagte Heil der Funke-Mediengruppe. Er verwies darauf, dass es seit Anfang Juni den neuen Schutzschirm für Ausbildung gibt. Im März wurde die Prämie zudem verdoppelt. Pandemiebetroffene Betriebe, die ihre Ausbildungsquote halten, bekommen somit seit Anfang Juni 4.000 Euro pro Lehrstelle, bei neuen Azubi-Stellen sind es 6.000 Euro.

Ärztekammer warnt vor Reisen in Corona-Variantengebiete

Die Bundesärztekammer hat vor Urlaubsreisen in Gebiete gewarnt, in denen die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus grassiert. "Auf Reisen in Regionen, die von der Delta-Variante besonders betroffen sind, sollte verzichtet werden", sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Wenn Vorsicht und Verantwortung gewahrt seien, spreche grundsätzlich nichts gegen Urlaubsreisen. Für viele Menschen sei der Urlaub nach den Belastungen der vergangen Monate wichtig für das seelische Gleichgewicht. "Notwendig ist aber die Einhaltung der Hygieneregeln auch im Urlaubsort", mahnte Reinhardt.

Niedersachsen: Inzidenz sinkt auf 4,5

Für Niedersachsen hat das Robert Koch-Institut heute 36 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Gestern waren es sechs, am Dienstag vor einer Woche elf. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Landesdurchschnitt weiter - auf nun 4,5 Fälle je 100.000 Einwohner (4,7 am Vortag). Niedersachsenweit gab es laut RKI innerhalb eines Tages 6 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

RKI registriert 455 Corona-Neuinfektionen - Bundesweite Inzidenz bei 8,0

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 455 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Am Dienstag vor einer Woche waren 652 Ansteckungen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner gibt das RKI mit bundesweit 8,0 an. Am Vortag lag der Wert bei 8,6, am Dienstag vor einer Woche bei 15,5. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 77 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verzeichnet. Vor einer Woche waren es 93 Tote.

Hamburg lockert Corona-Beschränkungen

Angesichts einer stabilen Infektionslage lockert der Hamburger Senat die Corona-Beschränkungen weiter. Ab heute dürften sich wieder zehn Personen aus verschiedenen Haushalten auch in Innenräumen treffen, teilte der Senat am Montag mit. Auch private Feiern würden erlaubt. Wenn mehr als zehn Personen daran teilnehmen, müssten aber Abstandsregeln und Maskenpflicht eingehalten werden. Außerdem besteht eine Testpflicht im Innenbereich. Für Veranstaltungen gelten neue Höchstzahlen: Im Freien mit festen Sitzplätzen erlaubt der Senat bis zu 500 Teilnehmende, ohne feste Sitzplätze dürfen bis zu 250 Personen dabei sein. In gastronomischen Betrieben - unter anderem Bars und Kneipen - ist der Verzehr von Speisen und Getränken nun auch an Stehplätzen unter Auflagen zulässig.

21 neue Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind 21 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden (Vortag: 0; Vorwoche: 4). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 4,7 (Vortag: 4,4; Vorwoche: 8,1). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 63.779. Im Zusammenhang mit Covid-19 wurde kein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt bei 1.619.

NDR Newsletter: Heute mit Infos aus dem Coronavirus Update

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft - so wie heute die aus dem Coronavirus Update Podcast von NDR Info mit dem Virologen Christian Drosten. Der NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt.

"Restart Culture Parade": Protest-Umzug durch Hamburgs Innenstadt

Mit einem Lastwagen-Korso durch die Hamburger Innenstadt und zum Hafen will die Kultur- und Eventbranche heute ab 15 Uhr gegen die Corona-Einschränkungen protestieren. Die Demonstration zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft soll als "Restart Culture Parade" die erste größere Musikparade unter Corona-Bedingungen werden. Die Veranstalter gehen davon aus, dass der Truck-Umzug etwa drei Stunden dauern wird. Der Polizei zufolge werden rund 650 Teilnehmer erwartet. Auf den drei Trucks dürfen Menschen mitfahren, die sich vorher angemeldet und einen Schnelltest gemacht haben. Vor und hinter den Lastwagen sollen die übrigen Demoteilnehmer mit einem Zwei-Meter-Abstand zueinander in 50er-Gruppen mitlaufen. Die Parade ist eine der vielen Aktionen zur bundesweiten Protestaktion "Night of Light 2021". Damit will die Branche auf sich und ihre Forderungen aufmerksam machen. Die Veranstalter hoffen vor allem auf den Wiederbeginn der Kultur, Hilfsleistungen bis 2022 und Starthilfe für Unternehmen sowie Insolvenzschutz.

MV: Landesregierung berät über weitere Lockerungsschritte

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns berät heute über weitere Lockerungsschritte in der Corona-Pandemie. Dabei geht es nach Angaben eines Regierungssprechers etwa um das weitestgehende Abschaffen der Maskenpflicht im Freien. Diesen Schritt hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bereits in der vergangenen Woche angekündigt. Auch das Aufheben der Testpflicht in einigen Bereichen, etwa in der Innengastronomie, steht im Raum. Dies hatten Branchenverbände gefordert. Außerdem soll ein neues Corona-Ampelsystem vorgestellt werden, anhand dessen weitere Maßnahmen oder Lockerungen abgeleitet werden sollen. Es soll laut Schwesig nicht allein die Sieben-Tage-Inzidenz, also den Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, beinhalten, sondern zudem etwa die Krankenhausauslastung mit Covid-19-Patienten.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Überall sinken glücklicherweise die Sieben-Tage-Inzidenzen im Norden. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

NDR.de Corona-Live-Ticker am Dienstag startet

Einen schönen guten Morgen wünscht die Redaktion von NDR.de. Wie halten Sie auch heute - am Dienstag, 22. Juni, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.