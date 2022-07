Stand: 15.07.2022 13:04 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachsen offen für vierte Impfung für alle

Niedersachsen offen für vierte Impfung für alle

Lauterbach empfiehlt vierte Impfung für unter 60-Jährige

Aktuelle Neuinfektionen im Norden: 4.101 in Schleswig-Holstein , 2.787 in Hamburg, 13.661 in Niedersachsen

Bundesweit 109.694 neue Fälle - Inzidenz liegt bei 719,2

Niedersachsens Gesundheitsressort offen für vierte Impfung für alle

Das niedersächsische Gesundheitsministerium hält eine mögliche vierte Corona-Impfung für alle Menschen bereits im Sommer für denkbar. Eine entsprechende Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sei grundsätzlich gut, sagte Sprecherin Stefanie Geisler in Hannover. Der Impfstoff sei da, die Impfung schütze nachhaltig. Lauterbach hatte angesichts anhaltend hoher Inzidenzen eine zweite Auffrischungs-Impfung auch für unter 60-Jährige empfohlen.

In Deutschland rät die Ständige Impfkommission bislang zu einer zweiten Booster-Impfung für Menschen ab 70 Jahren und für Risikopatienten, Bewohner von Pflegeeinrichtungen sowie Beschäftigte in Pflege und Medizin. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hatte vor wenigen Tagen mitgeteilt, sie halte es für sinnvoll, bereits allen Menschen im Alter ab 60 Jahren die Impfung zu ermöglichen. Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) spreche sich ebenfalls für eine Impfung ab 60 aus, sagte Geisler. "Wir hoffen natürlich, dass die STIKO schnell nachzieht und die Empfehlung entsprechend anpasst." Die Entscheidung für eine Impfung sei den Ärztinnen und Ärzten im Gespräch mit den Patienten vorbehalten. "Wir können die Ärzte nicht anweisen."

Diagnose in der Notaufnahme: Schwangerschaft statt Corona

Es sind Beschwerden wie Magenkrämpfe, anhaltende Übelkeit, Erbrechen und ein ausgebliebener Monatszyklus - eigentlich typische Anzeichen für eine Schwangerschaft. In die Notaufnahme des Klinikums Osnabrück kommen aber inzwischen vermehrt Frauen, die bei den Symptomen nicht an ein Baby denken, sondern an Corona. Im vergangenen halben Jahr sei bei Frauen mit diesen Beschwerden einmal monatlich und jüngst gleich zweimal an einem Tag in der Notaufnahme eine unerkannte Schwangerschaft festgestellt worden, sagte Mathias Denter, der seit 2008 das Notaufnahmezentrum leitet. Fast alle Frauen hätten ihre Beschwerden entweder auf eine aktuelle oder vorausgegangene Corona-Infektion oder auf die Corona-Impfung zurückgeführt. "So etwas gab es früher nicht, schon gar nicht so gehäuft", so der Arzt. Er ist sich sicher, dass vor der Pandemie Frauen solche Beschwerden anders gedeutet hätten.

Open Air "Die Peene brennt" in Anklam abgesagt

Die Vorpommersche Landesbühne hat das für September in Anklam geplante Open Air "Die Peene brennt" abgesagt. Grund seien personelle und technische Probleme, erklärte das Theater. Während der Corona-Pandemie hätten sich Mitarbeiter andere Beschäftigungen gesucht. Vor allem im technischen Bereich gebe es eine große Belastung auch wegen Modernisierungsarbeiten an anderen Spielstätten. Zudem benötige der Regisseur und Autor von "Die Peene brennt", der langjährige Intendant Wolfgang Bordel, nach einem schweren Unfall Ende 2021 noch Zeit zur Erholung.

VW peilt nach "gewaltigen Schwierigkeiten" in China Erholung an

Der Volkswagen-Konzern peilt auf seinem wichtigsten Markt China nach der Chipkrise und neuen Corona-Lockdowns eine rasche Erholung an. Wegen des Mangels an Halbleitern und neuer Covid-Einschränkungen habe man in den vergangenen Monaten einen großen Teil der Nachfrage nicht bedienen können. Lieferengpässe und mehrere Werksschließungen seien die Folge gewesen. Der scheidende Regionalchef Stephan Wöllenstein sagte, im ersten Halbjahr habe man in der Volksrepublik mit "gewaltigen Schwierigkeiten" zu tun gehabt". Die Chancen auf eine rasche Erhohlung stünden aber gut.

Drägerwerk machen gestörte Lieferketten und China-Lockdown zu schaffen

Gestörte Lieferketten und der erneute Lockdown in China haben dem Medizintechnik-Konzern Drägerwerk einen operativen Verlust eingebrockt. Bei einem Umsatzeinbruch um fast ein Viertel auf 1,3 Milliarden Euro verbuchte das Lübecker Unternehmen im ersten Halbjahr nach ersten Berechnungen vor Zinsen und Steuern ein Minus von 112 Millionen Euro (Vorjahr: plus 209,2 Millionen Euro), wie der Hersteller von intensivmedizinischen Geräten und Sicherheitstechnik mitteilte. Der Vorstand bekräftigte trotz des schwachen ersten Halbjahres seine Jahresziele, muss dafür aber einiges wettmachen. Er hofft angesichts des um knapp neun Prozent auf 1,648 Milliarden Euro gestiegenen Auftragseingangs, die Aufholjagd zu schaffen.

ZDF "Politbarometer": 40 Prozent sehen persönliche Gefährdung

Die Risiken einer Corona-Infektion machen den Menschen in Deutschland wieder mehr Sorgen. Im heute veröffentlichten ZDF "Politbarometer" gaben 40 Prozent der Befragten an, eine persönliche Gefährdung durch das Virus zu fürchten. Im Mai waren es noch 30 Prozent. Die aktuelle Corona-Lage wird von jedem Zehnten als sehr problematisch und von jedem Zweiten als problematisch angesehen. 30 Prozent sagen "nicht so problematisch" und neun Prozent "unproblematisch". Dass es trotz deutlich gestiegener Corona-Fallzahlen aktuell kaum Corona-Beschränkungen gibt, ist umstritten: 51 Prozent finden das gut - darunter vor allem viele AfD- und FDP-Anhänger - und insgesamt 47 Prozent finden das schlecht. Für die Umfrage wurden Mitte Juli mehr als 1.100 Wahlberechtigte befragt.

Stralsund: Prozess wegen Volksverhetzung

In Stralsund muss sich ein 65-Jähriger wegen Volksverhetzung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten. Der Beschuldigte habe unter anderem in seinem Garten ein Plakat mit einer Foto-Textmontage des Eingangs des Konzentrationslagers Auschwitz ausgestellt und darauf einen Zusammenhang mit Corona-Impfungen hergestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte einen Strafbefehl über rund 1.000 Euro für den Vorfall ausgestellt. Dagegen hatte der Mann Einspruch erhoben, so dass es nun zur Verhandlung kommen soll.

23 weitere Tote in Niedersachsen

In Niedersachsen meldet das Robert Koch-Institut nach gestern erneut 23 Tote mit einer Corona-Infektion. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt landesweit damit bei 9.836. Zudem kommen heute 13.661 Neuinfektionen dazu. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, liegt bei 939,9 - und hat sich damit zum Vortag nur minimal verändert. Am Donnerstag lag der Wert bei 937,7.

Drei weitere Tote in Hamburg

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg beträgt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell 571,3. Gestern hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 554 gelegen. 2.787 Neuinfektionen wurden innerhalb der letzten 24 Stunden registriert. Zudem kamen drei Todesfälle hinzu.

Lauterbach empfiehlt vierte Impfung für unter 60-Jährige

Gesundheitsminister Karl Lauterbach spricht sich für eine vierte Impfung für unter 60-Jährige aus. Dies sollte in Absprache mit dem zuständigen Hausarzt geschehen, sagt er dem "Spiegel" einem Vorabbericht zufolge. "Wenn jemand den Sommer genießen und kein Risiko eingehen will zu erkranken, dann würde ich in Absprache mit dem Hausarzt auch Jüngeren die Impfung empfehlen", heißt es. "Dann hat man einfach eine ganz andere Sicherheit." Lauterbach geht damit über die Empfehlungen der EU und der Ständigen Impfkommission (Stiko) hinaus. Die EU hatte erst am Montag eine zweite Auffrischungsimpfung für Menschen ab einem Alter von 60 Jahren empfohlen. In Deutschland empfiehlt die Stiko bislang eine zweite Booster-Impfung für Menschen ab 70 Jahren, Risikopatienten sowie Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen und Beschäftigte im medizinischen Bereich und in Pflegeeinrichtungen.

Bundesweiter Inzidenzwert bei 719,2

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell 719,2. Gestern hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 720,4 gelegen (Vorwoche: 699,5; Vormonat: 472,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 109.694 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 117.732) und 115 Todesfälle (Vorwoche: 131) innerhalb eines Tages.

4.101 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein - Inzidenz bei 681,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gesteigen - auf 681,3 nach 672,8 am Vortag. Neu gemeldet wurden 4.101 Fälle (Vortag: 4.812 / Vorwoche: 5.368) . Die höchste Inzidenz hat der Kreis Plön mit 920,7. In den Krankenhäusern wurden 480 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus behandelt - eine Woche zuvor 469. Auf den Intensivstationen lagen 36 Corona-Patienten; 14 von ihnen wurden beatmet. Die Gesamtzahl derjenigen, die seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, stieg auf 2.656. Seit dem Vortag wurden zwei neue Todesfälle gemeldet.

