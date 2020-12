Stand: 06.12.2020 10:39 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachsen meldet 874 Neuinfektionen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



874 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert, 234 in Schleswig-Holstein

RKI registriert 17.767 neue Corona-Fälle bundesweit

Behörden bestätigen 874 Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen binnen 24 Stunden um 874 auf jetzt insgesamt 77.575 gestiegen. Zum Vergleich: Am vergangenen Sonntag waren 943 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz (neue Fälle pro 100.000 Einwohner) ging laut den Gesundheitsbehörden leicht zurück auf den Wert 79,0. Die meisten Neuinfektionen wurden in der Region Hannover (+135), im Landkreis Osnabrück (+66) sowie im Landkreis Cloppenburg (+64) verzeichnet - dort ist auch der Inzidenzwert momentan am höchsten (195,1). Landesweit sind sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zu beklagen.

Psychotherapeut jetzt live bei NDR 1 Niedersachsen

Die Corona-Schutzauflagen können bei vielen Menschen auch zu psychischen Krisen führen. Hauptgrund sind die Kontaktbeschränkungen zu Familie und Freunden. NDR 1 Niedersachsen hat deshalb für Menschen, die wenig Kontakte haben und deshalb vielleicht in einer persönlichen Krise sind, in den kommenden zwei Stunden ein besonderes Angebot: Bis 12 Uhr ist Psychiater und Psychotherapeut Michael Hase bei der Hörfunk-Sendung "Reden wir miteinander" zu Gast und beantwortet Fragen der Hörerinnen und Hörer. Die Telefonnummer lautet (08000) 80 22 22. Weitere Infos zum Thema finden Sie auch noch hier.

Kommentar: Wie lange hält der Homeoffice-Trend an?

Eine Erkenntnis der Corona-Zeit, die auch über die Pandemie hinaus bleiben wird, ist diese hier: Das Homeoffice ist eine Alternative zum Büro-Arbeitsplatz in der Firma. Aber welche Auswirkungen hat dieser "Aufschwung" des Homeoffice? Darüber macht sich die freie Autorin Cora Stephan im NDR Info Wochenkommentar "Die Meinung" Gedanken.

Schulvorbereitungs-Projekt läuft in Corona-Zeiten etwas anders

Die Corona-Pandemie hat auch Folgen für die Vorbereitung von Vorschulkindern auf den "Ernst des Lebens", den Schulbeginn im kommenden Sommer. Die Besuche bei den Kindern und ihren Eltern im Rahmen des Begleitprojekts "Hippy" finden im schleswig-holsteinischen Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) zurzeit zum Beispiel nur draußen statt. Unverändert ist aber das Ziel: Spielerisch werden die Kleinen an die erste Klasse herangeführt. Unter anderem dem Projekt "Hippy" kommen Spenden zugute, die die NDR Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland" in diesen Tagen sammelt.

Scholz sagt Kostenersatz bei Veranstaltungsabsagen zu

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ermuntert Künstlerinnen und Künstler sowie Unternehmen, für die zweite Hälfte des kommenden Jahres wieder Veranstaltungen zu planen. Zugleich versprach er einen Ersatz der Kosten, falls sie Corona-bedingt doch abgesagt werden müssen. Er wolle Konzertveranstalter mit dieser Maßnahme ermutigen, wieder loszulegen, sagte Scholz dem "Tagesspiegel". Sonst sei die Pandemie irgendwann vorbei, aber es fänden keine Konzerte statt. Zudem komme dann auch die ganze Maschinerie mit den vielen Solo-Selbstständigen und Musikern wieder in die Gänge.

Krankenhäuser kommen an Belastungsgrenze

Angesichts der steigenden Belastungen durch Corona-Patienten kommen einige Krankenhäuser in Deutschland an ihre Grenzen. In einzelnen Bundesländern wie beispielsweise Sachsen sei die Zahl der Intensivpatienten fünfmal so hoch wie im April, sagte der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, der "Welt am Sonntag". Dort gerieten Kliniken an ihre Kapazitätsgrenzen oder hätten diese bereits überschritten. Demnach befinden sich gegenwärtig bundesweit 40 Prozent mehr Covid-19-Patienten auf Intensivstationen als noch im Frühjahr. Dabei seien nicht die Intensivbetten der limitierende Faktor, sondern das entsprechend qualifizierte Personal.

Die folgende Karte gibt einen Überblick über die Auslastung der Intensivstationen in ganz Deutschland. Weitere Infos dazu finden Sie auch noch auf der hier verlinkten Seite des Teams NDR Data.

Mehr als 17.700 Neuinfektionen in Deutschland registriert

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 17.767 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) heute früh unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mit. Das waren knapp 3.100 mehr als am vergangenen Sonntag (14.611). Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die Fallzahlen des RKI an Sonn- und Montagen in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Deutschland stieg den Angaben zufolge um 255 auf 18.772.

234 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 234 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Gestern war mit 318 Neuinfektionen in dem Bundesland sogar ein neuer Tages-Höchstwert registriert worden. Am Sonntag vor einer Woche waren in Schleswig-Holstein 219 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner gab das Land zuletzt mit 48,9 an - knapp unter der Grenze, um als Risikogebiet zu gelten.

Weihnachtsmarkt-Flair für zu Hause

Der Weihnachtsmarkt-Bummel fällt in diesem Jahr wegen Corona aus. Darum haben wir ein paar Tipps für Sie, um ein bisschen Weihnachtsmarkt-Flair in die eigenen vier Wände zu holen:

Auch heute hält NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden.

