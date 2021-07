Stand: 16.07.2021 06:05 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachsen lockert Verordnung

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 16. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersachsen lockert Corona-Verordnung

Bestätigte neue Corona-Fälle im Norden: 35 in Schleswig-Holstein

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 8,6 - 1.456 Neuinfektionen

Bundesweite Inzidenz nun bei 8,6

In Deutschland sind laut Robert Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden 1.456 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden. Das sind 507 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 8,6. Gestern lag sie bei 8,0, am Freitag vor einer Woche bei 5,5.

Hamburger Schulen erhalten 10.000 Luftfilter

Die Klassenzimmer in Hamburger Schulen sollen nun doch mit mobilen Luftfilteranlagen ausgestattet werden. 30 bis 40 Millionen Euro will die Stadt eigenen Angaben zufolge investieren. Zunächst hatte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) gezögert - jetzt macht er Druck: Schon nach den Sommerferien sollen die ersten Luftfilter in Klassenzimmern aufgestellt werden. Spätestens bis zu den Herbstferien sollen 10.000 Geräte in den Unterrichtsräumen stehen, kündigte Rabe an.

Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 6,2

Binnen 24 Stunden sind in Schleswig-Holstein 35 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Vortag: 47; Vorwoche: 31). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 6,2 (Vortag: 5,6). Neumünster hat mit einer Inzidenz von 21,2 weiter den höchsten Wert in Schleswig-Holstein - und liegt damit auf dem Wert des Vortages. An zweiter Stelle steht Pinneberg mit 9,8 (Vortag: 10,1). Lübeck hat mit 8,8 (Vortag: 9,2) den dritthöchsten Wert, gefolgt von Kiel mit 7,7 (Vortag: 6,5). Im Kreis Steinburg beträgt die Inzidenz weiterhin 0, im Kreis Dithmarschen 1,5. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 64.222.

Niedersachsen lockert Corona-Verordnung

Heute tritt in Niedersachsen eine leicht veränderte Corona-Verordnung in Kraft. So kann es zum Beispiel bei einer Inzidenz unter 35 wieder Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Menschen geben. Voraussetzung dafür ist, dass drinnen wie draußen das Abstandsgebot eingehalten wird, zum Beispiel durch feste Sitzplätze sowie die Lenkung von Besucherströmen zum Eingang durch den Veranstalter. Auch müssen der Alkoholkonsum eingeschränkt und die Kontaktdaten erhoben werden. Neu in der Verordnung ist auch, dass Marktleute auf Wochenmärkten keine Mund-Nasenbedeckung mehr tragen müssen. Ähnlich kann in Arbeits- und Betriebsstätten verfahren werden. Und in Tagespflegeeinrichtungen sollen künftig Abstandsregeln und Maskenpflicht für Besucher entfallen, wenn alle Anwesenden vollständig geimpft oder genesen sind.

Die Landesregierung informiert über Details der geänderten Verordnung. NDR.de zeigt die Pressekonferenz mit der stellvertretenden Leiterin des niedersächsischen Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, live im Videostream ab 10 Uhr.

NDR.de Live-Ticker am Freitag startet

Das Wochenende naht! NDR.de wünscht einen guten Start in den Tag! Wir halten Sie auch am heutigen Freitag, 16. Juli, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.