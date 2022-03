Stand: 09.03.2022 14:30 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachsen kritisiert Entwurf für neue Regeln

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 9. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Infektionen steigt

Während die Bundesregierung ankündigt, dass die Corona-Schutzmaßnahmen bald weitgehend wegfallen sollen, sterben derzeit nach den vorliegenden Daten im Norden so viele Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 wie noch nie während der Omikron- oder Delta-Wellen.

Demnach wurden in den vergangenen sieben Tagen 278 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet und der bisherige Höchstwert der letzten Dezember-Welle (239 registrierte Todesfälle in einer Woche) übertroffen. Zwar herrscht inzwischen die mildere Omikron-Variante vor, die mit deutlich niedrigerer Wahrscheinlichkeit zum Tod führt als die zuvor dominante Delta-Variante. Die Zahl der Infizierten liegt aber mittlerweile wesentlich höher als Ende des Jahres 2021 - die Omikron-Variante ist deutlich ansteckender als Delta.

Nach einem Tiefstand Anfang Januar hat sich die wöchentliche Summe der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion inzwischen verdoppelt. Diese Werte wachsen zwar nicht kontinuierlich, anders als bei vorherigen Wellen verharren sie jedoch laut der vorliegenden Daten auf gleichbleibend hohem Niveau. Zwischenzeitlich steigen sie auch immer wieder an.

Niedersachsen kritisiert Gesetzentwurf für neue Regeln

Der Entwurf der Bundesregierung für die Corona-Regelungen in Deutschland ab dem 20. März stößt in Niedersachsen auf Kritik. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verwies darauf, dass es derzeit wieder Höchststände bei den Corona-Infektionen gebe: "Dass ausgerechnet in einer solchen Phase der Instrumentenkasten für die Eindämmung der Pandemie beschränkt werden soll, ist schwer zu verstehen. Man wirft doch den Feuerlöscher nicht weg, wenn es noch brennt." Weil ist der Meinung, dass die Länder zahlreiche Handlungsmöglichkeiten verlieren würden - etwa eine Maskenpflicht bei großen Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen. Weil erwartet, dass sich die Lage im kommenden Herbst wieder verschärfen könnte: "Wer heute ein Gesetz macht, der sollte vielleicht die Situation in einem halben Jahr auch mit in die Überlegungen einbeziehen."

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) stellten heute den Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz vor: Generell sollen die meisten Corona-Auflagen ab 20. März wegfallen. Masken- und Testpflichten sollen aber für bestimmte Gruppen oder Bereiche als Basismaßnahmen weiter gelten. Der Entwurf sieht zudem vor, dass in besonders belasteten regionalen Hotspots mit hohem Infektiongsgeschehen von den Ländern umfassendere Maßnahmen (auch 2G- oder 3G-Regeln) umgesetzt werden können.

Die derzeit bis zum 20. März geltenden Regeln sollen Lauterbach zufolge übergangsweise noch bis zum 2. April in Kraft bleiben, damit die Länder Zeit haben, die rechtlichen Grundlagen für diese "Hotspot"-Regelungen zu schaffen. Das neue Gesetz, das der Bundestag in der kommenden Woche beschließen muss, soll bis 23. September gelten, sodass vor Beginn einer zu erwarteten Infektions-Herbstwelle ein Nachfolgegesetz beschlossen werden könnte.

Weitere Informationen Corona-Regeln: Umsetzung von Lockerungen - neues Gesetz vorbereitet Ab 20. März sollen die Corona-Maßnahmen weitgehend wegfallen. Die wichtigsten derzeit geltenden Regeln im Bund und im Norden im Überblick. mehr

Streaming-Zeiten bei Jugendlichen fast verdoppelt

Die Zeiten für Videos und Clips sind bei Kindern und Jugendlichen nach einer Medienstudie während der Corona-Pandemie um 45 Prozent angestiegen. Laut einer Untersuchung der Uniklinik Hamburg-Eppendorf (UKE) und der Krankenkasse DAK hat sich der Anteil der Intensiv-Nutzer sogar um bis zu 180 Prozent erhöht, wie die DAK mitteilte. Bundesweit wurden 1.200 Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 17 Jahren zu ihrem Streaming-Verhalten befragt. 90 Prozent der Befragten gaben an, in den zurückliegenden sechs Monaten Streaming-Plattformen wie Netflix, Amazon und YouTube mindestens einmal pro Woche zu nutzen, 45 Prozent sogar täglich. Zum Vergleich: 59 Prozent nutzen täglich Soziale Medien wie Instagram, Twitter, TikTok oder Facebook, 39 Prozent täglich digitale Spiele (Gaming).

Hohe Nutzungszeiten würden nicht automatisch zu einer Mediensucht führen, sagte Studienleiter Rainer Thomasius, Ärztlicher Leiter am UKE-Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters. Problematisch sei jedoch, dass viele Kinder und Jugendliche aussagten, dass andere Aufgaben und Interessen zu kurz kämen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg steigt weiter

Analog zum bundesweiten Trend der weiter steigenden Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen entwickelt sich auch das Infektionsgeschehen in Hamburg: Nach Angaben der Gesundheitsbehörde beträgt der Wert in der Hansestadt heute 769,7 - nach 752,7 gestern (Vorwoche: 630,4). Die Zahl der binnen 24 Stunden laborbestätigten neuen Corona-Fälle beträgt demnach 2.635 (Vortag: 2.541 / Vorwoche: 2.310). Die Zahl der an oder mit Corona während der Pandemie Verstorbenen stieg um 15 auf insgesamt 2.334.

Lauterbach sieht Novavax-Kampagne in sozialen Medien diffamiert

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach führt die geringe Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff von Novavax auch auf eine Kampagne gegen das Vakzin in sozialen Medien zurück. Das Mittel sei noch während seiner Beschaffung diffamiert worden, sagte der SPD-Politiker heute im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF. "Es wurde sogar darüber spekuliert, der Impfstoff würde dazu führen, dass Krebsgeschwulste entstehen würden. Das ist natürlich blanker Unsinn." Novavax sei ein sicherer und guter Impfstoff. Er hoffe, dass sie Nachfrage noch anziehe. Beim Novavax-Mittel Nuvaxovid handelt sich um einen Proteinimpfstoff - also eine andere Technologie als bei den bisher zumeist eingesetzten mRNA-Präparaten von Pfizer und Moderna, gegen die manche Menschen Bedenken haben. Erste Bundesländer hatten vor knapp zwei Wochen damit begonnen, den neuen Impfstoff zu verabreichen. Mittlerweile sind knapp 30000 Menschen mit dem Präparat geimpft worden.

Österreich setzt Corona-Impfpflicht aus

Österreich setzt die Impfpflicht gegen das Coronavirus aus. Die Impfpflicht sei bei der vorherrschenden Omikron-Variante nicht verhältnismäßig, sagte Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) heute in Wien. Basis für die Entscheidung sei der Bericht einer Expertenkommission. In drei Monaten solle neu entschieden werden, sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Die Impfpflicht in Österreich gilt eigentlich seit Anfang Februar. Ab 15. März hätten alle, die sich weigern, mit Geldstrafen von bis zu 3.600 Euro rechnen müssen. Österreich war beim Thema Impfpflicht Vorreiter in der EU. In Deutschland tritt Mitte März eine Impfpflicht für Beschäftigte in Gesundheitsberufen in Kraft. Über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht wird debattiert.

Pandemie auch Thema bei Kulturministerkonferenz in Lübeck

Im Fokus der Konferenz der Länder-Kulturminister heute in Lübeck geht es vor allem um die russische Invasion in der Ukraine und deren Folgen. Ein weiteres Thema ist aber auch die Corona-Pandemie. Unter dem Vorsitz der nordrhein-westfälischen Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) sprechen die Ministerinnen und Minister unter anderem über die Auswirkungen der Pandemie auf den Kulturbetrieb und die soziale Lage der Künstler. Am Nachmittag treffen sich die Länderminister zum Spitzengespräch mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne).

Landtag in MV beschäftigt sich auch mit Corona-Pandemie

Neben den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf Mecklenburg-Vorpommern beschäftigen heute auch die Corona-Pandemie und deren Folgen den Landtag in Schwerin. So soll etwa beschlossen werden, dass auch Beamte im Land Corona-Sonderzahlungen erhalten. Die oppositionelle FDP unternimmt mit einem eigenen Gesetzentwurf einen neuerlichen Vorstoß, die Ladenöffnungszeiten im Land auch auf Sonntage auszuweiten. Damit soll nach Angaben der Initiatoren dem Handel, der besonders unter den Corona-Schutzvorschriften zu leiden hatte, der Neustart erleichtert werden. Mehrere Anträge befassen sich ebenfalls mit den Folgen der Pandemie. So fordert die CDU die Einführung des sogenannten Lolli-Tests an Schulen und in Kitas, die AfD hingegen verlangt ein Ende von Masken- und Testpflicht an Schulen sowie das Aussetzen der Impfpflicht für Mitarbeitende in Kliniken und Pflegeheimen.

Weitere Informationen Krieg in der Ukraine und Pandemie beschäftigen Landtag Der Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf Mecklenburg-Vorpommern beschäftigen erneut den Landtag. mehr

Ampel einig bei neuen Regeln - Kabinettsabstimmung über Gesetzentwurf

Die bisher geltenden Corona-Regeln sollen zum 20. März weitgehend fallen - eine "Hotspot-Regelung" soll den Ländern aber Eingriffsmöglichkeiten geben. Darauf einigte sich Justizminister Marco Buschmann (FDP) nach eigenen Angaben mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). "Wir haben, glaube ich, einen sehr guten Kompromiss gefunden", sagte Buschmann im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF. Dieser beruhe auf zwei Säulen: Zum einen werde es im Alltagsleben der Bürger "so gut wie keine Einschränkungen mehr geben". Ausnahmen seien Tests dort, wo es viele gefährdete Menschen oder Gruppen gebe, etwa in Alten- und Pflegeheimen. Und: In öffentlichen Verkehrsmitteln soll weiter eine Maskenpflicht gelten. Die zweite Säule sei eine "Hotspot-Regelung": In Gebieten mit schwierigem Ausbruchsgeschehen, etwa bei einer Überlastung des Gesundheitssystems oder gefährlichen neuen Virusvarianten, könnten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. Dazu zählen laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auch 2G- und 3G-Regelungen. "Ich denke, das ist der ideale Kompromiss, um einerseits so viel Normalität wie möglich für die Bürgerinnen und Bürger zu bekommen und andererseits handlungsfähig zu sein, wenn es tatsächlich eine konkrete Gefahrensituation gibt", sagte Buschmann.

AUDIO: Ampel-Einigung bei neuem Infektionsschutzgesetz (4 Min) Ampel-Einigung bei neuem Infektionsschutzgesetz (4 Min)

Nach Angaben von Lauterbach soll das Bundeskabinett heute über den Entwurf des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes abstimmen. Danach werde er in den Ländern besprochen.

Weitere Informationen Corona-Regeln: Umsetzung von Lockerungen - neues Gesetz vorbereitet Ab 20. März sollen die Corona-Maßnahmen weitgehend wegfallen. Die wichtigsten derzeit geltenden Regeln im Bund und im Norden im Überblick. mehr

Expertenrat hält erneute Systembelastung für möglich

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hält eine erneute Systembelastung für möglich. Vor diesem Hintergrund sollten für eine erfolgreiche Pandemie-Kontrolle Notfallstrategien ausgearbeitet und jederzeit umsetzbar sein, schlug das Gremium gestern Abend vor. Die Reaktionsschnelligkeit sei ein entscheidender Faktor. Die Überlegungen hätten für zukünftige Pandemien, Epidemien und infektionsbedingte Gefahrenlagen Gültigkeit. Der Rat plädiere für gesetzliche Rahmenbedingungen, die ad hoc verfügbare Instrumente des Infektions- und Bevölkerungsschutzes bereitstellten und somit eine unverzügliche Anpassung von Infektionsschutzmaßnahmen ermöglichten, hieß es. Derzeit bestehe aber die berechtigte Hoffnung auf eine Abmilderung der gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie, hieß es in der Stellungnahme weiter. Grund dafür sei vor allem die Schutzwirkung der Impfung gegen schwere Krankheitsverläufe.

Inzidenz in Niedersachsen leicht gesunken

In Niedersachsen sind binnen 24 Stunden 19.525 neue laborbestätigte Corona-Fälle registriert worden - das geht aus den Angaben des Robert Koch-Instituts von heute früh hervor. Gestern waren 12.960 Neuinfektionen gemeldet worden, am Mittwoch vor einer Woche 17.456. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht von 1.213,5 gestern auf aktuell 1.209,4 (Vorwoche: 1.096,7). Es wurden zudem 25 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen bestätigt. Damit steigt die Gesamtzahl der seit Pandemie-Beginn an oder mit Corona Verstorbenen in Niedersachsen auf 7.639.

Sieben-Tage-Inzidenz in SH wieder gestiegen - 18 Todesfälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Erkrankungen in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt nun bei 1.020,6, wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel hervorgeht (Vortag: 1.006,5 / Vorwoche: 912,4). Die Zahl der gemeldeten Corona-Todesfälle stieg um 18 auf jetzt insgesamt 2.168. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen lag bei 6.665 und damit leicht unter dem Wert am Vortag (6.770) und vor einer Woche (6.719). Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Patientinnen und Patienten mit Corona je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche lag in Schleswig-Holstein weiter bei 5,60. 408 Patienten lagen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in den Kliniken - 23 mehr als am Tag zuvor. Von ihnen wurden 43 auf einer Intensivstation behandelt (+1) und 20 dort beatmet.

RKI: Bundesweite Inzidenz steigt auf 1.319,0

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat den siebten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 1.319,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.293,6 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.171,9 (Vormonat: 1.450,8). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 215.854 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 186.406). Deutschlandweit wurden 314 neue Todesfälle verzeichnet.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Mittwoch, 9. März 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.