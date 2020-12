Stand: 10.12.2020 11:31 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachsen kassiert Lockerungen zu Silvester

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Mittwoch.

Niedersachsen nimmt geplante Lockerungen zurück

Höchstwert: 23.679 Neuinfektionen bundesweit gemeldet

RKI: Bereits mehr als 20.000 Corona-Tote in Deutschland

Pistorius: "Querdenker" greifen zunehmend den Staat an

Niedersachsen bestätigt 1.467 neue Corona-Fälle, Schleswig-Holstein 297

Niedersachsens Landtag will heute Haushalt verabschieden

Spahn: Im Herbst 2021 genug Impfstoff für alle

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Schleswig-Holsteinischer Landtag beschließt Millionen-Programm für mehr Schulbusse

Einstimmig hat Schleswig-Holsteins Landtag am Donnerstag zusätzliche 4,4 Millionen Euro für mehr Schulbusse in der Corona-Pandemie beschlossen. Damit sollen die Schüler besser vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt werden. "Wir wollen es unbedingt vermeiden, dass Schüler dicht an dicht in den Bussen befördert werden", sagte der CDU-Bildungspolitiker Tobias von der Heide. Das Land übernehme die Hälfte der Kosten für zusätzliche Busse. Unterm Strich mache dies mit den Mitteln der Kreise und kreisfreien Städte knapp neun Millionen Euro zusätzlich aus.

Hamburg: Schulexperten fordern von Rabe mehr Flexibilität

Heute sprechen die Kultusministerinnen und -minister über mögliche Konsequenzen gestiegener Corona-Zahlen für Schulen. Die Bildungsexperten und -expertinnen der Hamburger Bürgerschaftsparteien fordern auf jeden Fall mehr Entscheidungsfreiheit für einzelne Schulen.

Niedersachsen verzeichnet 1.467 neue Corona-Fälle

In Niedersachsen ist die Zahl der Covid-19-Fälle um 1.467 auf insgesamt nun 81.448 gestiegen. Gestern betrug die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle 1.011, vor einer Woche 1.313. Die meisten Neuinfektionen gibt es in der Region Hannover (+209) und in Osnabrück (+115). Binnen 24 Stunden starben 19 Menschen an einer Covid-19-Erkrankung - die Gesamtzahl der Verstorbenen beläuft sich nun auf 1.357.

MV: Wie sich Corona auf den Krankenhausalltag auswirkt

Auch beim Pflegepersonal in Krankenhäusern gibt es immer wieder Corona-Verdachtsfälle oder -Infektionen. So sind aktuell 40 Mitarbeiter der Schweriner Helios Kliniken in Quarantäne, bei 10 von ihnen wurde das Virus nachgewiesen. Auch auf der Intensivstation in Neubrandenburg gab es vor zwei Wochen einen Corona-Ausbruch beim Pflegepersonal. Dort werden jetzt vorübergehend Kräfte aus anderen Bereichen des Krankenhauses eingesetzt. Das wirkt sich im ganzen Krankenhausalltag aus.

Niedersachsen nimmt geplante Corona-Lockerungen zu Silvester zurück

Niedersachsen nimmt die ins Auge gefassten Corona-Lockerungen über Weihnachten und den Jahreswechsel zurück. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag im Landtag in Hannover an. Die geltenden Kontaktbeschränkungen auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten sollen lediglich vom 24. bis zum 26. Dezember auf 10 Verwandte zuzüglich von Kindern unter 14 Jahren ausgeweitet werden. Eltern können ihre Kinder bereits in der kommenden Woche vom Präsenzunterricht befreien lassen, damit weniger Kinder in den Klassen sitzen.

BDK fordert bessere Masken für die Polizei

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) in Hamburg fordert bessere Masken für die Polizei. Man habe Billigmasken erhalten, die gefährlich für die Polizisten seien. Für die 1.500 Kripobeamten hat der BDK jetzt einen eigenen Mund-Nasen-Schutz angeschafft.

Impfstoff: Cyber-Attacke auf Arzneimittelagentur EMA

Computer-Hacker haben die Europäische Arzneimittelagentur EMA in Amsterdam angegriffen. Das teilten die Pharma-Unternehmen Biontech und Pfizer mit. Demnach hat sie die EMA über die Attacke informiert. Die Kriminellen haben den Angaben zufolge Dokumente zum Zulassungsantrag ihres Corona-Impfstoffs abgegriffen. Die Behörde versicherte, dass der Angriff keine Auswirkungen auf das weitere Verfahren habe. Wer hinter der Cyber-Attacke steckt, ist nicht bekannt. Die Europäische Arzneimittelagentur will Ende des Jahres über den Impfstoff von Biontech und Pfizer entscheiden. In Großbritannien kommt das Medikament seit vorgestern zum Einsatz.

Ärzte-Gewerkschaft fordert härtere Corona-Regeln

Die Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund hält strengere Beschränkungen in der Corona-Pandemie für unvermeidbar. Wie die Vorsitzende Susanne Johna der "Rheinischen Post" sagte, arbeitet das medizinische Personal am Anschlag. Bundesweit steige die Anzahl der Covid-19-Patienten immer noch an. Nach Auffassung Johnas ist eine Trendwende nicht zu erkennen. Zu verschärften Maßnahmen gegen die Pandemie sehe sie keine Alternative. Auch der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, forderte schärfere Regeln. Diese sollten vom ersten Weihnachtsfeiertag an gelten.

Spahn: Im Herbst 2021 genug Impfstoff für alle

Spätestens im Herbst nächsten Jahres gibt es nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ausreichend Corona-Impfstoff für die gesamte Bevölkerung. Wie der CDU-Politiker in der ARD sagte, hat sich Deutschland 300 Millionen Impfdosen bei verschiedenen Herstellern gesichert. Diese würden jetzt Zug um Zug ausgeliefert. Erste Impfungen könnten nach den Worten Spahns spätestens im Januar erfolgen. Großbritannien hat bereits vorgestern damit begonnen, den Impfstoff der Pharmahersteller Biontech und Pfizer zu verabreichen. In der EU will die Arzneimittel-Behörde Ende des Jahres über die Zulassung des Medikaments entscheiden.

Pistorius: "Querdenker" greifen zunehmend den Staat an

Niedersachsens Innenminister Pistorius hat die Entscheidung Baden-Württembergs begrüßt, die sogenannte Querdenker-Bewegung vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Auf NDR Info sagte der SPD-Politiker, in der Gruppierung gebe es extremistische Bestrebungen. Aus der Bewegung heraus habe sich legitimer Protest gegen Corona-Maßnahmen zu einem Angriff auf den Staat und die Demokratie entwickelt. Hier schaue man genau hin. Mit Blick auf Niedersachsen hält Pistorius derzeit eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz nicht für nötig. Nach den Worten des SPD-Politikers sind die "Querdenker" nicht so gut organisiert wie in Baden-Württemberg.

Kein Alkohol in der Öffentlichkeit: Erneuter Schlag für Gastronomie

Das Ausschankverbot von Alkohol in der Öffentlichkeit ist nach Ansicht des Dehoga-Verbands für viele Gastwirte ein weiterer Schlag in diesem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr. "Es tut mir Leid für die Kollegen, die sich auf den Weg gemacht haben, um noch eine Möglichkeit zu finden, ein wenig ihre Verluste zu reduzieren", sagte der Präsident des Dehoga MV, Lars Schwarz, der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Verkaufsverbot von Alkohol will die Landesregierung Menschenansammlungen vor Läden oder an Glühweinständen verhindern. "Ich kann die Entscheidung der Landesregierung verstehen, ich halte sie auch für konsequent", sagte Schwarz. Dabei sei es nicht nur das Ziel vieler Händler gewesen, die eigene Kasse aufzubessern. Sie wollten auch für die heimische Bevölkerung da sein und ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten.

Rekord: 23.679 Neuinfektionen bundesweit - Mehr als 20.000 Todesfälle insgesamt

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Deutschland einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) 23.679 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden, wie aus Zahlen vom Morgen hervorgeht. Der bisherige Rekordwert war am 20. November mit 23.648 gemeldeten Fällen erreicht worden. In der Vorwoche waren es am Donnerstag 22.046 neue Fälle. Die Zahl der Todesfälle stieg über die Marke von 20.000. Das RKI verzeichnete 440 neue Todesfälle binnen eines Tages, damit sind es insgesamt 20.372 Corona-Tote. Am Mittwoch war mit 590 Toten ein Höchstwert gemeldet worden.

297 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Behörden in Schleswig-Holstein haben weitere 297 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Gestern waren 314, am vergangenen Donnerstag 240 laborbestätigte Ansteckungen mit dem Virus Sars-CoV-2 binnen eines Tages gemeldet worden. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie liegt jetzt bei 16.565. Der Inzidenzwert (Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) stieg in SH auf 58,5. Am höchsten ist dieser Wert zurzeit in Kiel (97,2), dort (+45) sowie in Lübeck (+47) wurden landesweit auch die meisten neuen Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden registriert.

Niedersachsens Landtag will Haushalt verabschieden

An seinem letzten geplanten Sitzungstag in diesem Jahr will der Landtag in Hannover heute den Landeshaushalt 2021 verabschieden. Der Etatentwurf der rot-schwarzen Regierung mit einem Volumen von 35,9 Milliarden Euro sieht angesichts der Corona-Krise und erwarteter Steuereinbrüche gut 1,1 Milliarden Euro neuer Schulden vor. Während die Große Koalition in dem Haushalt einen ausgewogenen Kompromiss zur Bewältigung der Corona-Krise und von Zukunftsaufgaben sieht, gibt es Kritik von der Opposition. Die Grünen beklagen ein Sparen an der falschen Stelle und fehlende Zukunftsinvestitionen. Die FDP warf der Koalition vor, unter dem Vorwand der Corona-Krise Schuldenberge anzuhäufen und das Geld für spätere Projekte ohne direkten Corona-Zusammenhang aufzuheben.

Landtag in Kiel berät über Schülerbeförderung

Die Corona-Pandemie ist auch heute eines der Themen im Landtag in Kiel. Zu Beginn der Sitzung beraten die schleswig-holsteinischen Abgeordneten über die Situation in Schulbussen, wo Abstandsregeln meist kaum einzuhalten sind. Die SPD will deshalb mithilfe einer Busbörse ungenutzte Busse von Reiseunternehmen für den Schülertransport nutzen.

Corona-Krise macht auch Azubis das Leben schwer

Keine Praktika, keine Berufsbildungsmessen: Der Weg zum Ausbildungsplatz wurde für viele Schulabgänger in der Corona-Krise enorm erschwert. So blieben in diesem Jahr besonders viele Lehrstellen unbesetzt.

Der News-Ticker am Donnerstag startet

Auch heute hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Die bestätigten Infektionszahlen im Norden vom Mittwoch: In Niedersachsen gab es 1.011 neue Corona-Fälle, 314 in Schleswig-Holstein, 333 in Hamburg, 298 in Mecklenburg-Vorpommern und 208 im Bundesland Bremen.