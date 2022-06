Stand: 28.06.2022 11:00 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachsen hat höchste Inzidenz bundesweit

Niedersachsen hat bundesweit die höchste Sieben-Tage-Inzidenz

BGH befasst sich mit Reiserücktritt bei Corona-Ausbruch

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 4.480 in Hamburg, 6.940 in Schleswig-Holstein und 19.875 in Niedersachsen

RKI: Bundesweit 142.329 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 635,8

RKI: Niedersachsen hat bundesweit die höchste Inzidenz

Das Robert Koch-Institut hat für Niedersachsen 19.875 neue Corona-Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt demnach bei 921,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner - das ist heute der höchste Wert im bundesweiten Ländervergleich. Am Vortag wurde die Sieben-Tage-Inzidenz mit einem Wert 825,7 angegeben. Das RKI registrierte acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Die Zahl liegt landesweit insgesamt nun bei 9.622. Die Landkreise mit der höchsten Inzidenz sind Verden (1.658), Stade (1.417) und Oldenburg (1.309). Bis gestern war Schleswig-Holstein das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen aus den Ländern: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Bierbranche erholt sich von den Folgen der Pandemie

Veranstalter, Gastronomen und Hoteliers haben stark unter den Folgen der Pandemie gelitten. Nachgelagert war davon unter anderem auch die Bier-Branche betroffen. Jetzt erholt sich die Lage wieder. Zwei Beispiele aus Norddeutschland:

AUDIO: Wirtschaft: Bierbranche erholt sich von den Folgen der Pandemie (5 Min) Wirtschaft: Bierbranche erholt sich von den Folgen der Pandemie (5 Min)

Niedersachsen: Landtagsdebatte im Livestream

Die Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags treffen sich heute zur letzten Plenarwoche vor der Sommerpause - und zur vorletzten Plenarwoche vor den Landtagswahlen am 9. Oktober. Die Abgeordneten diskutieren unter anderem über die Unterrichts- und Krankenhausversorgung. Weitere Themen sind der Katastrophenschutz, die Mobilitätswende und das Landeswahlgesetz. Zudem sollen über den Tankrabatt und das Neun-Euro-Ticket gesprochen werden. NDR.den überträgt die Debatten ab 13.30 Uhr live im Videostream.

Long Covid: Wenig Angebot für Betroffene in Hamburg

Die Betroffenen sind chronisch schlapp und können sich nicht mehr konzentrieren: Das sind nur zwei Symptome bei Menschen, die an Long Covid erkrankt sind. Hilfe finden sie aber oft nur in Selbsthilfegruppen - und nicht bei Ärztinnen und Ärzten, kritisiert der Paritätische Wohlfahrtsverband in Hamburg. Es sei kein Wunder, dass überall in Deutschland Selbsthilfegruppen für Long-Covid-Betroffen wie Pilze aus dem Boden schießen, sagt Kristin Alheit, die Geschäftsführerin des Paritätischen in Hamburg. Denn auf ärztlicher Seite fehle oft noch das Wissen für eine gesicherte Diagnose, erst recht für geeignete Therapien.

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg bei 707,2

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet für Hamburg 4.480 neue Fälle und eine Inzidenz von 707,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Gestern wurde die Inzidenz mit 611,9 angegeben.

BGH befasst sich mit Reiserücktritt bei Corona-Ausbruch

Ein Streit über eine in der Pandemie stornierte Pauschalreise wird heute vom Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt. Die obersten Zivilrichterinnen und -richter verhandeln über den Fall eines Mannes, der für mehr als 6.000 Euro eine Reise nach Japan im April 2020 gebucht hatte. Am 1. März trat er wegen der sich zuspitzenden Corona-Lage von der Reise zurück und bezahlte 25 Prozent des Preises als Stornokosten. Ende März erging für Japan allerdings ein Einreiseverbot, sodass der Mann gar nicht hätte reisen können. Er will nun vom Veranstalter, einem Münchner Anbieter, die Storno-Gebühr zurück. Laut Gesetz kann der Reiseveranstalter bei einem vorherigen Rücktritt des Kunden grundsätzlich eine "angemessene Entschädigung" verlangen. Das gilt nur dann nicht, wenn "unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände" die Reise erheblich beeinträchtigen. Das Amtsgericht München gab dem Kläger Recht, das Landgericht entschied aber anders. Nun muss der BGH dessen Urteil überprüfen. Die Frage ist vor allem, ob weitergehende Einschränkungen wegen der Pandemie Anfang März schon absehbar waren. Ob der BGH sein Urteil schon heute verkündet, ist unklar.

RKI: Bundesweite Inzidenz steigt auf 635,8

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz aktuell mit 635,8 an. Gestern hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 591,9 gelegen (Vorwoche: 458,5; Vormonat: 209,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 142.329 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 123.097) und 113 Todesfälle (Vorwoche: 182) innerhalb eines Tages.

Schleswig-Holstein: 6.940 neue Corona-Fälle gemeldet

In Schleswig-Holstein sind 6.940 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Am Dienstag vor einer Woche waren es 6.604 neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in SH liegt jetzt bei 894,9. Eine Woche zuvor lag der Wert bei 747,4 - am vergangenen Freitag allerdings auch schon bei 907,4. Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen meldeten der Kreis Rendsburg-Eckernförde (1311,7), Kiel (1293,6) und Flensburg (1148,6). Die niedrigste Inzidenz verzeichnete der Kreis Nordfriesland mit einem Wert von 577,9. Seit Freitag wurden drei weitere Todesfälle gemeldet. In den Krankenhäusern des Landes wurden den Angaben nach 394 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus behandelt - vor einer Woche waren es mit 286 deutlich weniger. Auf der Intensivstation lagen 26 Corona-Patienten, von ihnen wurden 10 beatmet.

