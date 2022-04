Stand: 20.04.2022 13:50 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachsen bereitet vierte Impfung für alle vor

Niedersachsen bereitet vierte Impfung für alle vor

Nach dem Sommer sollen sich in Niedersachsen alle Menschen, die es möchten, ein viertes Mal gegen Corona impfen lassen können. Dafür werde das Land auch weiter auf die mobilen Impfteams setzen, sagte die Vize-Chefin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, heute in der Landespressekonferenz. Zusammen mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sollen die mobilen Teams dann den Immunschutz der Menschen auffrischen. Ob ein an die Omikron-Variante angepasster Impfstoff verabreicht wird, ist allerdings noch nicht klar.

Geplante Lauterbach-Entführung: Fünf Hauptbeschuldigte

Zum Kern der extremistischen Chatgruppe, die die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und einen Umsturz geplant haben soll, gehören fünf Beschuldigte. Vier Männer sitzen in Untersuchungshaft, einer von ihnen kommt aus der Nähe von Oldenburg. Ihnen werden die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen. Der 43-Jährige aus Niedersachsen soll sich um die Beschaffung der Finanzmittel gekümmert haben. Zur fünften Person mache die Generalstaatsanwaltschaft aus "ermittlungstaktischen Gründen" keine Angaben, sagte ein Sprecher heute in Koblenz. Insgesamt werde zwar gegen zwölf deutsche Staatsangehörige ermittelt; die anderen hätten aber mit den Anschlags- und Entführungsplänen nach derzeitigen Erkenntnissen nichts zu tun.

Die Generalstaatsanwaltschaft sprach bei den Beschuldigten von einem "bunten Sammelsurium an Wirrheiten". Zu dem Spektrum gehörten Verschwörer, Corona-Leugner, Gegner der Corona-Politik und sogenannte Reichsbürger; viele seien am rechten Rand zu verorten.

3.230 neue Fälle in Hamburg - Inzidenz wieder unter 1.000

In Hamburg sind laut Sozialbehörde binnen eines Tages 3.230 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind 1.690 mehr als gestern, aber 1.372 weniger als heute vor einer Woche. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen sank von 1.057,7 gestern auf 985,7. Vor einer Woche lag der Wert bei 1.326,4. In den Hamburger Krankenhäusern werden aktuell 461 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt. Laut DIVI-Intensivregister lagen in der Hansestadt gestern Mittag 42 Corona-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen, 3 weniger als am Vortag zu diesem Zeitpunkt.

Corona-Testcenter: Mehr Betrugsermittlungen in Niedersachsen

Die polizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Betrug mit Corona-Teststellen in Niedersachsen nehmen zu. Nach Angaben des Landeskriminalamts lagen die Fallzahlen in den ersten drei Monaten dieses Jahres im "unteren zweistelligen Bereich". Dabei handele es sich um vorläufige Zahlen. Im gesamten Jahr 2021 gab es laut LKA ähnlich viele Ermittlungsverfahren.

Lockdown in Schanghai betrifft auch norddeutsche Firmen

Die rigorose Zero-Covid-Strategie Chinas hat zu einem massiven Lockdown in der Metropole Schanghai geführt. Die Region ist nicht nur bedeutsam für die chinesische Exportwirtschaft. Auch norddeutsche Firmen haben dort Büros mit eigenen Mitarbeitern, die nun seit Wochen praktisch im Homeoffice eingesperrt sind. Ein Bericht über zwei Hamburger Unternehmen: den Schraubengroßhändler Reyher und den Medizintechnikhersteller Weinmann Emergency.

AUDIO: Lockdown in China: Auswirkungen auf norddeutsche Unternehmen (4 Min) Lockdown in China: Auswirkungen auf norddeutsche Unternehmen (4 Min)

Rehaklinik Heiligendamm: Fast nur Long-Covid-Patienten

Mehr als 90 Prozent der Menschen, die derzeit zur Behandlung in die Rehaklinik in Heiligendamm kommen, leiden an den Spätfolgen einer Corona-Infektion: Long Covid. "Das sind Menschen im jungen Alter, zwischen 20 und 50 Jahren, die in der Blüte ihres Lebens stehen und die äußerlich völlig unversehrt aussehen", sagt Chefärztin Dr. Jördis Frommhold. Etwa 200 verschiedene Symptome sind bislang für die Autoimmunerkrankung erfasst. Die Wartezeit auf einen Therapieplatz in der Klinik beträgt derzeit mitunter ein Jahr.

OVG Lüneburg will Corona-Bilanz ziehen

Mehr als 300 Beschwerden gegen Corona-Regeln gingen im vergangenen Jahr beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg ein - die Entscheidungen der Richter sorgten immer wieder für Kritik. Heute will das Gericht nun Bilanz ziehen. Dabei wird es unter anderem darum gehen, wie viele mündliche Verhandlungen noch auf die Corona-Eilverfahren folgen werden.

Abi-Prüfungen in Niedersachsen beginnen

Für etwa 31.000 Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen starten morgen die schriftlichen Abiturprüfungen. Sie dauern nach Fächern gestaffelt bis zum 12. Mai. Mit Nachschreibterminen dauert die Prüfungsphase bis zum 10. Juni. Für Schüler, die diese wegen Erkrankung oder Quarantäne nicht nutzen können, soll eine dezentrale Prüfung stattfinden. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte jüngst mit Blick auf die Corona-Pandemie gesagt, dass die Lage bei den Prüfungen in diesem Jahr nicht mit 2020 oder 2021 vergleichbar sei, weil flächendeckend Präsenzunterricht angeboten werden konnte. Aber dennoch habe man es nach wie vor mit einer Sonderlage zu tun.

37.987 neue Fälle in Niedersachsen

In Niedersachsen sind 37.987 Corona-Neuinfektionen erfasst worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert Koch-Institut (RKI) nach den Oster-Feiertagen auf 899,0 gesunken. Am Karfreitag lag die Inzidenz bei 1.327,3. Das RKI weist auf eine mögliche Untererfassung über die Feiertage und Ferien hin, weil sich in dieser Zeit weniger Menschen haben testen lassen und die Gesundheitsämter teils keine Zahlen übermittelt haben. Heute meldete das RKI landesweit 42 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

RKI registriert 198.583 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 688,3

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 688,3 an (Vortag: 669,9 / Vorwoche: 1.044,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 198.583 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 176.303). Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 348 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Dienstag mit 3,48 an (Donnerstag: 6,41).

Niedersachsen: Schulbeginn ohne Maskenpflicht, aber mit Tests

Nach den Osterferien beginnt heute in Niedersachsen der Unterricht für Schülerinnen und Schüler ohne Maskenpflicht. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte dazu, er halte das Tragen einer Maske aber weiterhin für "hilfreich" - vor allem in der ersten Woche nach den Ferien. Zunächst sind weiter Corona-Tests vorgesehen. Bis zum 29. April sollen sich alle Schülerinnen und Schüler täglich zu Hause auf Corona testen, bevor sie sich auf den Weg in die Schule machen, teilte das Kultusministerium in Hannover mit. Das gelte auch für Geimpfte, Geboosterte und Genesene. Damit sollen Infektionen, die möglicherweise in den Ferien oder über die Osterfeiertage stattgefunden haben, aufgedeckt und Auswirkungen auf den Schulbetrieb verhindert werden. "Dieses engmaschige Vorgehen nach einer Zeit mit vielen Kontakten und weniger Tests ist vernünftig und hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt", sagte Kultusminister Tonne. Nach dem 2. Mai seien keine Tests mehr vorgesehen.

Schleswig-Holstein: Viele Nachmeldungen aus den Ostertagen

In Schleswig-Holstein sind zuletzt 10.844 positive PCR-Tests registriert worden. Darunter sind viele nachgemeldete Fälle von Ostern. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 851,3 (Vortag: 727,7). Im Zusammenhang mit Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle 19 neue Todesfälle gemeldet.

VIDEO: Corona-Infektionen: Sind Inzidenzen noch aussagekräftig? (1 Min)

Der Corona-Ticker von NDR.de startet

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Mittwoch, 20. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren.

