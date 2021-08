Stand: 18.08.2021 06:51 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachsen bereitet neue Verordnung vor

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 18. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersachsen bereitet neue Verordnung vor

Trotz steigender Inzidenz nur wenig Covid-19-Patienten in den Kliniken

MV hat kein Interesse mehr an Sputnik-Impfstoff

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 646 in Niedersachsen , 288 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 8.324 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 40,8

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

MV: Kein Interesse mehr an Sputnik-Impfstoff

Nach heftiger Kritik hat die rot-schwarze Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern ihre Pläne zur Beschaffung des Corona-Vakzins Sputnik V aus Russland fallengelassen. Die Staatssekretärsrunde hat sich am Montag in einer Sonder-Sitzung dafür entschieden, die Sputnik-V-Pläne auf Eis zu legen. Der Vorgang werde "ruhend gestellt", heißt es in dem Protokoll, wie NDR 1 Radio MV heute berichtet. Der Grund: Es sollen keine weiteren Kosten entstehen. Bisher hat der Steuerzahler aber mindestens 20.000 Euro für das Beschaffungs-Vorhaben gezahlt. Diese Summe ist an eine Berliner Anwaltskanzlei geflossen, die die Verträge mit der russischen Seite vorbereiten sollte. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat für Sputnik V bisher keine EU-Zulassung erteilt. Es gibt weiter Zweifel an der Zuverlässigkeit der russischen Angaben.

Trotz steigender Inzidenz nur wenig Covid-19-Patienten in Kliniken

Trotz steigender Inzidenz in Schleswig-Holstein liegen dort aktuell nur relativ wenig Covid-19-Patienten in den Kliniken. Insgesamt sind derzeit nach Angaben des Gesundheitsministeriums 46 Corona-Patienten in einem Krankenhaus, 15 davon liegen auf einer Intensivstation, neun werden beatmet (Stand: Dienstagabend). Zum Vergleich: Um den Jahreswechsel lagen allein auf den Intensivstationen im Land rund 100 Patienten, wie der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein, Patrick Reimund, sagte. Er erinnerte aber daran, dass die Krankenhausbelegung im Vergleich zur Inzidenz ein Spätindiktor sei. Wenn die Zahl der Neuinfektionen steige, müsse damit gerechnet werden, dass auch die Belegung in den Kliniken steigt.

In Hamburg sieht es ähnlich aus: Gestern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde 83 Corona-Patienten in den Krankenhäusern der Stadt behandelt, 32 davon auf Intensivstationen. Noch sind die Kliniken weit von den Höchstständen zu Jahresbeginn entfernt, als fast 600 Corona-Kranke stationär und mehr als 100 auf Intensivstationen behandelt wurden. Der Intensivmediziner Stefan Kluge rechnet zwar fest mit einer vierten Corona-Welle, eine neue dramatische Lage in den Krankenhäusern hält er aber für vermeidbar. Angesichts der Impfmöglichkeit bezeichnet er Covid-19 als eine inzwischen weitgehend vermeidbare Krankheit.

Niedersachsen: 646 Neuinfektionen registriert

Auch in Niedersachsen hält der Trend mit steigenden Corona-Infektionszahlen an: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet für das größte norddeutsche Bundesland 646 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Gestern waren es 239 gewesen, am Mittwoch vor einer Woche 340. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Wochenvergleich von 18,8 auf aktuell 29,0 (Vortag: 26,0). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen stieg um vier auf nun insgesamt 5.831 seit Beginn der Pandemie.

RKI bestätigt bundesweit 8.324 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 40,8

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages hat sich deutschlandweit sprunghaft erhöht. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 8.324 Neuinfektionen - und damit über 4.400 mehr als am Vortag (3.912). Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 4.996 Ansteckungen gelegen. Zuletzt lag der Wert am 21. Mai über 8.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Darüber hinaus stieg die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an und über die Marke von 40. Nach Angaben des RKI lag sie bei 40,8 - am Vortag hatte der Wert 37,4 betragen, vor einer Woche 25,1. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 22 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.921.

Niedersachsen bereitet neue Verordnung vor

Die Änderung der Corona-Verordnung für Niedersachsen ist heute Thema im Sozialausschuss des Landtags. Niedersachsen hatte nach dem jüngsten Bund-Länder-Treffen zur Corona-Pandemie angekündigt, sich vom bisherigen Stufenplan, der sich an Inzidenzwerten orientiert, zu verabschieden. Regierungssprecherin Anke Pörksen sagte, Details zu neuen Warnstufen sollten im Ausschuss genannt werden. Auch ein neuer Bewertungsmaßstab soll eingeführt werden, der die Sieben-Tage-Inzidenz zu anderen Parametern - etwa der Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern - in Relation setzt. Die neue Corona-Verordnung soll am kommenden Mittwoch (25. August) in Kraft treten. 3G - also Teilnahme nur für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete - wird laut Pörksen in der zukünftigen Strategie der Landesregierung eine entscheidende Rolle spielen.

Hamburg bereitet "2G-Optionsmodell" vor

Der Hamburger Senat ist dabei, ein sogenanntes 2G-Optionsmodell umzusetzen. Demnach soll es möglich sein, Veranstaltungen nur noch für gegen das Coronavirus Geimpfte oder Genesene zugänglich zu machen.

Inzidenz in Schleswig-Holstein überschreitet 50er-Marke

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter leicht gestiegen. Sie liegt jetzt bei 50,5 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht (Vortag: 49,9; Vorwoche: 46,4). Landesweit wurden innerhalb eines Tages 288 neue Fälle gemeldet (Vortag: 192; Vorwoche: 282). In den Krankenhäusern sah die Lage etwas besser aus als am Vortag: Die Zahl der Covid-Patienten in Kliniken gab die Landesmeldestelle mit 46 an, 4 weniger als am Vortag. Von diesen Patienten liegen 15 auf Intensivstationen (-2).

In Flensburg stieg der Inzidenz-Wert deutlich: Er liegt nun bei 116,5, nach 109,9 und 112,0 an den Vortagen. Auch in der Landeshauptstadt Kiel kletterte die Sieben-Tage-Inzidenz, auf 98,1 nach 92,4. An dritter Stelle steht weiter Neumünster (68,6). Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz weist der Kreis Ostholstein auf - mit 15,0.

