Corona-News-Ticker: Niederlande heben fast alle Beschränkungen auf

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 25. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Ab heute fast keine Beschränkungen mehr in den Niederlanden

Protein-Impfstoff von Novavax wird an Bundesländer ausgeliefert

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 4.770 in Schleswig-Holstein - bundesweit: 210.743

Leiter des Krisenstabs: Corona-Impfziel wird erst im April erreicht

Das ursprünglich von der Bundesregierung für Ende Januar angepeilte Ziel von 30 Millionen weiteren Corona-Impfungen wird nach Schätzungen des Corona-Krisenstabs wohl erst Anfang April erreicht. Dies sagte der Leiter des Gremiums, Generalmajor Carsten Breuer, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Wenn der Impffortschritt so weiter geht wie derzeit, dann käme man hochgerechnet auf Anfang April, bis die nächsten 30 Millionen Impfungen geschafft sind." Die impfskeptischen Bevölkerungsgruppen will der Krisenstab mit einer möglichst einheitlichen Informationskampagne erreichen, wie er sagte. Am Dienstag wurden in Deutschland lediglich 148.000 Impfdosen verabreicht, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Am Dienstag vor einer Woche hatten sich mehr als 191.000 Menschen impfen lassen.

Niederlande heben Corona-Maßnahmen weitestgehend auf

In den Niederlanden gelten ab heute fast keine Corona-Beschränkungen mehr. Der Corona-Gesundheitspass wird abgeschafft, mit dem die Niederländer bisher nachweisen mussten, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Die Abstands- und Maskenpflicht fällt an den meisten Orten weg, sie gilt nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, Bahnhöfen und Flughäfen. Außerdem entfallen sämtliche Beschränkungen der Öffnungszeiten von Bars und Nachtclubs. Die Einreiseverbote für mehrere Nicht-EU-Länder werden aufgehoben. Reisende aus EU-Ländern müssen jedoch weiterhin einen Impfnachweis oder einen negativen Test vorlegen.

In den Niederlanden hatte es wiederholt gewaltsame Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gegeben. Andere europäische Länder haben ebenfalls weitgehende Lockerungen angekündigt oder - wie England - bereits umgesetzt. In Deutschland sollen im Zuge eines Drei-Stufen-Plans am 20. März die allermeisten Corona-Restriktionen entfallen.

RKI registriert 210.743 Corona-Neuinfektionen - Inzidenzwert sinkt

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 1.259,5 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.265,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.371,7 (Vormonat: 894,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 210.743 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 220.048 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 226 Todesfälle verzeichnet.

SH: Landtag debattiert über Corona-Maßnahmen - Update der Impfkampagne

Der Schleswig-Holsteinische Landtag befasst sich heute ab 10 Uhr unter anderem mit dem Stand der Impfkampagne im Land. Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) stellt um 15 Uhr ein "Update zur Impfkampagne des Landes" vor. Voraussichtlich geht es um den Start der Impfungen mit dem Protein-Impfstoff Novavax.

Auslieferung des Impfstoffes Novavax startet

Ab heute werden die Bundesländer mit dem ersten Protein-Impfstoff beliefert. Das Vakzin des Herstellers Novavax ist gestern in der Bundeswehrapotheke der Artlandkaserne in Quakenbrück (Niedersachsen) eingetroffen und soll nun "an die Länder ausgeliefert oder von ihnen abgeholt werden", so eine Mitteilung des Gesundheitsministeriums. Der Bund geht davon aus, dass in der kommenden Woche mit Impfungen begonnen werden kann. Termine und den genauen Einsatz legen die Länder fest. Schleswig-Holstein will zum Wochenende starten, Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern in der kommenden Woche. Termine können häufig schon gebucht werden. Um 10 Uhr geben heute Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und RKI-Chef Lothar Wieler eine Pressekonferenz, bei der unter anderem der Einsatz des neuen Impfstoffs vorgestellt wird.

Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gestiegen. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt jetzt bei 877,3. Am Vortag hatte der Wert 849,2 betragen, vergangene Woche 754,1. Aktuell werden 4.770 Corona-Neuinfektionen registriert (Vortag: 5.425 / Vorwoche: 4.105). Die Hospitalisierungsinzidenz ist leicht gestiegen. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Patienten mit Corona je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt bei 5,91. Tags zuvor hatte der Wert bei 5,81 gelegen, in der Vorwoche bei 5,70.

Panorama berichtet über radikalen Corona-Leugner

Viele Menschen, die während der Pandemie Straftaten mit Corona-Bezug begehen, sind zuvor polizeilich nicht in Erscheinung getreten - so wie Joachim T. Das NDR TV-Magazin Panorama berichtet, dass der 37-Jährige im Juli 2020 stolz sein erstes Werk auf seiner Facebook-Seite präsentiert hatte: ein kleines, gelbes Boot, ein sogenanntes Benchy - ein Modell, das er mit seinem neuen 3D-Drucker anfertigte. Als knapp ein Jahr später die Polizei die Wohnung von T. durchsuchte, fand sie weitaus weniger harmlose Druckerzeugnisse: überall Waffenteile und Munition, selbst im Badezimmer Utensilien zum Bau von Schusswaffen. Ein 3D-Drucker war sogar gerade noch im Betrieb. Joachim T. wurde festgenommen. Der Mann aus Rheinland-Pfalz hatte sich während der Corona-Pandemie radikalisiert.

