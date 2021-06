Stand: 03.06.2021 05:52 Uhr Corona-News-Ticker: Neues Verfahren für Impftermine in SH

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 3. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern passiert ist, können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:

SH: Neues Verfahren für Impftermin-Vergabe startet

Die Vergabe der Termine in den Impfzentren hat für viel Frust in Schleswig-Holstein gesorgt: Zehntausende Nutzer gingen immer wieder leer aus. Heute startet deshalb ein neues Verfahren. Interessierte können sich ab 9 Uhr verbindlich für ein Impfzentrum registrieren. So entsteht für jedes Impfzentrum eine Liste. Wenn neue Termine zu vergeben sind, wird diese Liste abgearbeitet. Das heißt: Wer dran ist, bekommt per E-Mail einen Termin in seinem Wunsch-Impfzentrum zugewiesen.

Pro und Kontra: Braucht es ein Homeoffice-Gesetz?

Unternehmer-Verbände lehnen einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice nach der Corona-Pandemie ab. Jeder Betrieb solle selbst entscheiden, was am besten funktioniert. Gewerkschaften hingegen fordern verbindliche Regeln.

Hamburg öffnet Hallenbäder nur für Schwimmkurse

Ab Montag öffnen die Hamburger Hallenbäder für Schwimmkurse für Kinder und Jugendliche. In der Corona-Zeit habe ein ganzer Jahrgang nicht schwimmen gelernt, sagte Heiko Mählmann, Chef der DLRG Hamburg, im Gespräch mit dem Hamburg Journal. "Schon bevor die Corona-Pandemie gestartet ist, hatten wir Wartezeiten von einem Jahr und länger. Jetzt muss man vielleicht zwei Jahre warten." Laut Bäderland sollen in der Sommerzeit viermal mehr Kurse stattfinden als im Normalfall. Die Hallenbäder dürfen ausschließlich für Schwimmlernkurse von der Wassergewöhnung bis Bronze öffnen. Die Freibäder sind für alle geöffnet.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 16,9

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Zahlen auf 16,9 gesunken. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Am Vortag hatte der Wert bei 18,0 gelegen, vor einer Woche bei 21,8. Landesweit kamen innerhalb eines Tages 74 neu gemeldete Infektionen hinzu, eine Woche zuvor waren es 104. Zwei weitere Todesfälle wurden verzeichnet - damit stieg die Zahl auf 1.597.

Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Schönen guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute, am Donnerstag, 3. Juni, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Blog finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.