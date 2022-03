Stand: 23.03.2022 06:38 Uhr Corona-News-Ticker: Neuer Höchstwert bei Neuinfektionen in SH

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 23. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 9.592 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 283 .732 neue Fälle - Inzidenz bei 1.734,2

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Impfpanne in Stralsund: Geldstrafe gegen Arzt rechtskräftig

Mehr als zwei Jahre nach einer Impfpanne in Stralsund muss ein Arzt eine Geldstrafe zahlen. Der Beschuldigte habe den Einspruch gegen einen entsprechenden Strafbefehl im Januar zurückgezogen, sagte ein Sprecher des Stralsunder Amtsgerichts. Die Höhe der Strafe beläuft sich auf 3.000 Euro. Die Entscheidung ist rechtskräftig. Kurz nach Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland Ende 2020 hatte der Arzt acht Menschen die fünffache Menge Impfstoff gespritzt, nachdem eine Krankenschwester einen Fehler bei der Vorbereitung der Spritzen gemacht hatte. Eine Bewohnerin des Heims musste daraufhin in einer Klinik behandelt werden. Sie hatte unter grippeähnlichen Symptomen wie Kopfschmerzen oder Schwindel gelitten. Das Verfahren gegen die Krankenschwester war gegen eine Zahlung an eine gemeinnützige Einrichtung eingestellt worden.

SH: Neue Höchstwerte bei Corona-Inzidenz und Neuinfektionen

Sowohl die Corona-Inzidenz als auch die Zahl der Neuinfektionen in Schleswig-Holstein haben neue Höchstwerte erreicht: Die Zahl der registrierten neuen Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt jetzt bei 1.557,2, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Am Vortag hatte die Inzidenz 1.549,5 betragen, vor einer Woche lag sie bei 1.417,9. Insgesamt wurden 9.592 Neuinfektionen gemeldet - so viele wie noch nie zuvor. Am Vortag waren es 7.414, vor einer Woche 9.104 neue Fälle. Zudem wurden zehn weitere Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorbenen Menschen liegt damit bei 2.239. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus lagen 592 Patienten in Kliniken. 54 von ihnen wurden auf einer Intensivstation behandelt und 22 dort beatmet. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - liegt bei 6,53.

Bundesweite Inzidenz steigt auf 1.734,2

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner mit 1.734,2 an (Vortag: 1.733,4; Vorwoche: 1.607,1; Vormonat: 1.278,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 283 .732 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 262.593). Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 329 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsrate gab das RKI zuletzt am Dienstag mit 7,08 an (Montag: 7,36). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Hamburg: Wie geht es weiter mit der Corona-Politik?

Während die Gastronomie in der Hansestadt mit einer kreativen Werbekampagne nach Personal sucht, macht sich der Hamburger Senat Gedanken, wie etwa die Maskenpflicht in Innenräumen auch nach dem 2. April beibehalten werden kann.

VIDEO: Wie geht es weiter mit der Corona-Politik? (3 Min)

