Corona-News-Ticker: Neuer Höchststand bei Sieben-Tage-Inzidenz in SH

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 11. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 7.324 in Schleswig-Holstein

Bundesweit erneuter Anstieg der Inzidenz: 252.836 Neuinfektionen

Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Meldeportal in Niedersachsen gestartet

Wer im Gesundheitswesen arbeitet und nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, muss in Niedersachsen in den kommenden Wochen beim Gesundheitsamt gemeldet werden. Ein dafür eingerichtetes Meldeportal ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums heute gestartet. Hintergrund ist die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die von kommender Woche Mittwoch an greift. Danach dürfen Beschäftigte in Krankenhäusern oder Pflegeheimen nur noch tätig sein, wenn sie gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen sind. Die Einrichtungen seien von kommendem Mittwoch an verpflichtet, innerhalb von zwei Wochen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu melden, bei denen der Impfstatus ungenügend ist oder Zweifel an der Echtheit des Nachweises bestehen. Auch Arztpraxen und andere Selbstständige seien meldepflichtig. Die Gesundheitsämter fordern laut Ministerium gemeldete Menschen zunächst auf, einen Impfnachweis oder ein Attest vorzulegen. Den Einrichtungen werde empfohlen, die betreffenden Beschäftigten zunächst patientenfern einzusetzen. Werde kein Nachweis vorgelegt, könne eine Anhörung mit einer Zwangsgelddrohung folgen - dieses Zwangsgeld beträgt 1.500 Euro bei einer Vollzeitstelle. Danach könne ein Bußgeld von bis zu 2.500 Euro verhängt werden. Wird weiterhin kein Nachweis erbracht, kann das Gesundheitsamt ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot verfügen.

Inzidenz steigt bundesweit erneut an: 252.836 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat den neunten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen gemeldet. Der Wert wurde heute mit 1.439,0 angegeben. Gestern betrug er 1.388,5, vor einer Woche 1.196,4 (Vormonat: 1.472,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 252.836 Corona-Neuinfektionen. Gestern war die mit 262.752 Fällen binnen 24 Stunden bisher höchste Zahl gemeldet seit Pandemiebeginn gemeldet worden. Vor einer Woche waren es 217.593 Ansteckungen. Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 249 Todesfälle verzeichnet.

Sieben-Tage-Inzidenz in SH steigt weiter

Sowohl bei der Sieben-Tage-Inzidenz als auch bei der Zahl der Neuinfektionen sind in Schleswig-Holstein neue Höchststände erreicht worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 1.155,7 - nach 1.066,8 am Vortag und 954,8 vor einer Woche. Binnen einer Woche deutlich gestiegen ist auch die Zahl der registrierten Neuinfektionen: Innerhalb von 24 Stunden waren es zuletzt 7.324, genau eine Woche zuvor 5.038.

