Stand: 25.08.2021 05:55 Uhr Corona-News-Ticker: Neue Verordnung in Niedersachsen in Kraft

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 25. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Neue Corona-Verordnung in Niedersachsen gilt seit heute

Bestätigte Corona-Neuinfektionen im Norden: 305 in Schleswig-Holstein, 11.516 bundesweit

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

RKI meldet 11.561 Neuinfektionen - Inzidenz bei 61,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Morgen lag sie bei 61,3 - am Vortag hatte der Wert 58,0 betragen, vor einer Woche 40,8. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 11.561 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 8.324 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 39 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 22 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.889.173 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.

Neue Corona-Verordnung in Niedersachsen gilt seit heute

3G-Regel und neue Warnstufen: Seit heute gilt in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung. Es handele sich um einen "Systemwechsel", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gestern bei der Präsentation. Zum einen werde damit die von Bund und Ländern beschlossene sogenannte 3G-Regel umgesetzt, die nur noch geimpften, genesenen und getesteten Personen den Zugang zu bestimmten Einrichtungen und Veranstaltungen erlaubt. Darüber hinaus spiele nun nicht mehr allein die Sieben-Tage-Inzidenz eine Rolle für mögliche Einschränkungen. Die neuen Warnstufen richten sich neben der Inzidenz auch nach der Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern und deren Anteil an der Belegung der Intensivbetten. Wenn ein oder mehrere dieser Parameter einen Schwellenwert überschreiten, sollen drei Warnstufen (1, 2 und 3) dies anzeigen. Die neue Verordnung gilt zunächst bis zum 22. September.

VIDEO: Ministerpräsident Weil erklärt neue Corona-Verordnung (6 Min)

305 Neuinfektionen in SH - Inzidenz leicht gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist wieder leicht gestiegen. Nachdem die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gestern bei 48,1 lag - nach 48,6 am Montag - kletterte sie nun auf 48,9. Das geht aus Daten der Landesmeldestelle hervor. Innerhalb eines Tages wurden landesweit 305 Neuinfektionen registriert - vor einer Woche waren es 288. Es wurde kein neuer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in SH gemeldet.

NDR.de Live-Ticker am Mittwoch startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht Ihnen einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Mittwoch, 25. August, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.