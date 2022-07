Stand: 21.07.2022 07:30 Uhr Corona-News-Ticker: Neue Verordnung in Hamburg gilt ab heute

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 21. Juli 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse des gestrigen Tages können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Neue Corona-Verordnung in Hamburg gilt ab heute

Aktuelle Fallzahlen im Norden: 3.539 in Schleswig-Holstein , 16.674 in Niedersachsen , 1.969 in Hamburg

Bundesweit 136.624 neue Fälle - Inzidenz bei 740,3

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Kinos in der Krise: Förderprogramme dringend benötigt

Die Situation der Kinos in Deutschland sieht nach mehr als zwei Jahren Pandemie nicht rosig aus. Rund 30 Prozent weniger Besucher als vor der Corona-Zeit verzeichnen die Betreiber. Daraus resultieren deutlich geringere Einnahmen, viele Theater haben kein Eigenkapital mehr. Eine Studie zeigt, dass für den anstehenden Innovationsbedarf in die Zukunftsfähigkeit der Branche werden umfassende Förderprogramme und geeignete politische Rahmenbedingungen benötigt.

Hamburg: Neue Verordnung tritt heute in Kraft

In Hamburg entfällt ab heute die Corona-Testpflicht bei Besuchen in Einrichtungen des Justizvollzugs. Das geht aus der neuen Eindämmungsverordnung des rot-grünen Senats hervor, die bis zum 17. August verlängert wurde. Darin ist auch neu geregelt, dass Beschäftigte im Rettungsdienst eine FFP2-Maske nur noch bei Kunden- und Patientenkontakten tragen müssen, in Dienstgebäuden reicht ab heute das Tragen einer medizinischen Maske aus. Ansonsten gelten die bisherigen Bestimmungen auch in der inzwischen 75. Eindämmungsverordnung weiter. Insgesamt gibt es nur noch wenige Einschränkungen. Infizierte müssen sich jedoch weiter unverzüglich für fünf Tage isolieren. Selbsttests müssen dabei noch durch einen offiziellen Test bestätigt werden. Neben einem PCR-Test ist dafür auch ein Antigen-Schnelltest in einem Testzentrum ausreichend.

RKI meldet 1.969 neue Corona-Fälle in Hamburg

Das Robert Koch-Institut hat für Hamburg 1.969 neue Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet (Vortag: 2.310). Die Inzidenz sinkt auf 481,8 (Vortag: 521,5). Zudem wurden 13 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet (Vortag: sechs).

Niedersachsen: RKI verzeichnet 16.674 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute für Niedersachsen 16.674 Neuinfektionen gemeldet Vortag: 18.466). Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, beträgt 919,2. Am Mittwoch lag der Wert bei 916,3. Zudem meldet das RKI insgesamt 14 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona (Vortag: 16).

RKI meldet 136.624 Neuinfektionen - Inzidenz 740,3

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Morgen mit 740,3 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 740,1 gelegen (Vorwoche: 720,4; Vormonat: 458,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 136.624 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 140.999; Vorwoche: 152.149) und 177 Todesfälle (Vorwoche: 145) innerhalb eines Tages.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 609,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zur Vorwoche erneut gesunken. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen liegt laut Landesmeldestelle bei 609,4. Eine Woche zuvor hatte die Inzidenz noch bei 672,8 gelegen. Den Angaben zufolge wurden 3.539 neue Corona-Fälle gemeldet (Vorwoche: 4.812). In den Krankenhäusern wurden 477 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus behandelt (Vorwoche: 475). Auf den Intensivstationen liegen 30 Corona-Patienten; 15 von ihnen werden beatmet.

Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Donnerstag, 21. Juli 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die letzten Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

