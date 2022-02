Stand: 24.02.2022 05:45 Uhr Corona-News-Ticker: Neue Verordnung für Niedersachsen tritt in Kraft

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 24. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Hier können Sie die Ereignisse vom gestrigen Mittwoch nachlesen.

Neue Corona-Verordnung in Niedersachsen tritt in Kraft

MV: Keine Kontaktbeschränkungen mehr für Geimpfte und Genesene

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 5.425 in Schleswig-Holstein

Überarbeitete Verordnung tritt in Niedersachsen in Kraft

Gegen das Coronavirus Geimpfte und von einer Infektion Genesene dürfen sich in Niedersachsen von heute an mit beliebig vielen Menschen im privaten Bereich treffen. Hintergrund ist die überarbeitete Corona-Verordnung, die heute in Kraft tritt, wie die Staatskanzlei in Hannover mitteilte. Auf diese Lockerung hatten sich Bund und Länder bei den jüngsten Beratungen verständigt. Die Landesregierung hatte diesen Schritt bereits angekündigt. Bislang dürfen sich im Bundesland maximal zehn Menschen treffen, sofern sie gegen das Coronavirus geimpft oder nach einer Sars-CoV-2-Infektion genesen sind. Kinder bis 13 Jahren werden nicht mitgezählt. Bei Ungeimpften sind diese Regeln noch strenger: Wer weder geimpft noch genesen ist, darf neben seinem eigenen Haushalt nur zwei weitere Menschen eines weiteren Haushalts treffen. Dies bleibt den Angaben zufolge auch in den kommenden Wochen bestehen. Am 4. März sollen weitere gelockerte Corona-Regeln in Kraft treten. Dann sollen etwa auch Ungeimpfte mit einem negativen Test wieder in ein Restaurant oder zu Veranstaltungen mit maximal 2.000 Menschen gehen können.

MV: Keine Kontaktbeschränkungen mehr für Geimpfte und Genesene

Ab heute an gelten für Geimpfte und Genesene in Mecklenburg-Vorpommern bei privaten Treffen keine Beschränkungen mehr. Mit dem Inkrafttreten der neuen Corona-Schutzvorschriften im Land wird der erste Lockerungsschritt umgesetzt, der in der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz verabredet worden war. Vize-Regierungschefin Simone Oldenburg (Linke) erinnerte jedoch nach der gestrigen Kabinettssitzung daran, dass die bestehenden Regeln weiter gelten, sobald auch nur ein Ungeimpfter an einem Treffen teilnimmt. Aktuell gilt, dass sich ein Haushalt mit maximal zwei weiteren Personen treffen darf - es dürfen zudem nicht mehr als zehn Personen sein. Kinder bis zum Alter von 14 Jahren werden nicht mitgerechnet. Weitere Schritte sollen in den kommenden Wochen folgen und dann in die Verordnung eingearbeitet werden. Zum 4. März sollen die 2G- und 2G-Plus-Regelungen weitgehend gestrichen werden. Ab 20. März ist vorgesehen, dass bundesweit alle einschneidenden Auflagen wegfallen, sofern es die Situation in den Kliniken zulässt. Die Corona-Warn-Ampel des Landes läuft ebenfalls aus.

Schleswig-Holstein nicht mehr mit der niedrigsten Inzidenz bundesweit

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt jetzt bei 849,2, wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel hervorgeht (Vortag: 804,3 / Vorwoche: 749,7). Es wurden 5.425 Corona-Neuinfektionen registriert. Das Land hat nicht mehr den bundesweit niedrigsten Wert. Nach den Daten des Robert Koch-Instituts ist die Inzidenz nun in Bremen und Hamburg niedriger. Die Hospitalisierungsinzidenz in Schleswig-Holstein sank hingegen auf 5,81. Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie stieg um 5 auf 2.093.

Impfpflicht im Gesundheitswesen: Ermessens-Spielräume nutzen

Nicht Geimpfte im Gesundheitswesen müssen Arbeitgeber ab dem 15. März dem Gesundheitsministerium gemeldet. Es droht ein Tätigkeitsverbot und infolgedessen eine Kündigung. Das Gesundheitsministerium in Schleswig-Holstein ist mit dem Kommunen derzeit noch im Austausch darüber, wie die einrichtungsbezogene Impfpflicht einheitlich umgesetzt werden kann. Es sollen aber auch Ermessens-Spielräumge genutzt und "kluge Lösungen" gefunden werden, damit ungeimpfte Beschäftigte weiter arbeiten können.

