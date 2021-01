Stand: 14.01.2021 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Neue Regeln für Reiserückkehrer aus Risikogebieten

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, den 14. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse vom 13. Januar können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Verschärfte Regeln für Reiserückkehrer aus Risikogebieten

Sonderregeln für Abschlussklassen gefordert

484 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein bestätigt

Gestern gemeldete Neuinfektionen im Norden: 1.562 in Niedersachsen, 408 in Schleswig-Holstein, 396 in Hamburg, 372 in Mecklenburg-Vorpommern und 142 im Land Bremen

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Verschärfte Regeln für Reiserückkehrer aus Risikogebieten

Heute treten in Deutschland strengere Einreiseregeln für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten in Kraft. Wer aus einem Land zurückkommt, in dem eine besonders ansteckende Corona-Mutation grassiert oder die Infektionszahlen extrem hoch sind, muss schon vor der Einreise einen negativen Test nachweisen können. Dieser Nachweis könne bei der Einreisekontrolle verlangt werden, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. Der dafür notwendige Abstrich darf der Verordnung zufolge nicht länger als zwei Tage her sein. Rückkehrer aus anderen Risikogebieten müssen den Angaben zufolge spätestens 48 Stunden nach der Einreise einen negativen Test nachweisen. Für alle Reisenden gilt weiter die Pflicht, sich bei Einreise digital anzumelden. Zudem gilt in allen Bundesländern nach Einreise aus einem Risikogebiet grundsätzlich eine zehntägige Quarantänepflicht.

484 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 484 neue Corona-Fälle registriert worden. Am Vortag waren es 408, vor einer Woche 542. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank weiter auf nun 92,3. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 15 auf 609. 68 Covid-19-Patienten werden in SH intensivmedizinisch betreut - 47 mit Beatmung.

NDR Newsletter: Immer gut informiert!

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie in der Coronavirus-Pandemie auf dem Laufenden. Von montags bis freitags bündeln wir die wichtigsten Ereignisse des Tages und erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Infos zum kostenlosen Abonnieren des Newsletters finden Sie hier.

Bundestag entscheidet über Kinderkrankengeld

Der Bundestag entscheidet heute Vormittag über die Ausweitung des Kinderkrankengeldes. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass gesetzlich versicherte Eltern in diesem Jahr 20 statt zehn Tage Kinderkrankengeld pro Kind und Elternteil beantragen können. Der Anspruch soll auch für die pandemiebedingte Kinderbetreuung zu Hause gelten, etwa bei Schulschließungen.

Sonderregeln für Abschlussklassen gefordert

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert, dass in diesem Corona-Schuljahr niemand sitzenbleiben darf. Das Abitur müsse notfalls auch ohne Prüfung abgelegt werden können. "Es ist höchste Zeit, dass die Kultusminister endlich ein Konzept vorlegen, wie Leistungsmessung, Prüfungen und Abschlüsse unter Corona-Bedingungen zu gestalten sind", sagte GEW-Chefin Marlis Tepe dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. "Eine Ausnahmesituation wie die Corona-Krise verlangt besondere Regelungen: In diesem Schuljahr darf niemand sitzenbleiben", fügte sie hinzu. Höchste Priorität habe, dass die Länder alle Abschlüsse gegenseitig anerkennen, sagte die Gewerkschafterin. Auch der Verband Bildung und Erziehung (VBE) dringt darauf, die Corona-Situation bei Zensuren und Prüfungen zu berücksichtigen. "Die Umstände, unter denen die Kinder und Jugendlichen lernen, sind in diesem Jahr besonders schwierig", sagte VBE-Chef Udo Beckmann. "Einen generellen Corona-Bonus wird es aber nicht geben." Der Deutsche Philologenverband forderte für Lehrkräfte mehr Flexibilität bei der Auswahl der Prüfungsaufgaben für die Abiturklausuren. Verbandsvorsitzende Susanne Lin-Klitzing sagte dem Redaktionsnetzwerk, grundsätzlich sei es zwar richtig, durch zentrale Aufgaben eine höhere Vergleichbarkeit der Abschlüsse anzustreben. "Doch in diesem Schuljahr ist eben vieles anders als sonst gelaufen - und oft kann nur der Lehrer vor Ort genau beurteilen, was gelernt werden konnte und was nicht", sagte sie.

NDR.de-Ticker am Donnerstag startet

Auch am heutigen Donnerstag, 14. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Mittwoch wurden 1.562 in Niedersachsen, 408 in Schleswig-Holstein, 396 in Hamburg, 372 in Mecklenburg-Vorpommern und 142 im Land Bremen registriert. Deutschlandweit wurden 19.600 Neuinfektionen und 1.060 neue Todesfälle verzeichnet.