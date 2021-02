Stand: 13.02.2021 06:29 Uhr Corona-News-Ticker: Neue Regeln für Niedersachsen in Kraft

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, den 13. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern finden Sie im Blog zum Nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



RKI meldet bundesweit 8.354 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 8.354 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 551 neue Todesfälle verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom hervorgeht. Am Sonnabend vergangener Woche hatte das RKI binnen eines Tages 10.485 Neuinfektionen und 689 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Samstagmorgen bundesweit bei 60,1. Vor vier Wochen, am 16. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 139. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Freitagabend bei 0,87 (Vortag 0,85). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 87 weitere Menschen anstecken.

Neue Regeln für Niedersachsen treten in Kraft

Von heute an gelten in Niedersachsen einige Lockerungen der Corona-Auflagen. Beispielsweise ist der Kauf von Blumen beim Floristen oder im Gartencenter wieder möglich. Außerdem werden Kinder bis sechs Jahre bei den Kontaktbeschränkungen nicht mehr mitgerechnet. Bisher galt diese Ausnahme nur für Kleinkinder bis drei Jahre. Zudem dürfen berufliche Fahrgemeinschaften wieder gemeinsam im Auto sitzen - wenn alle Mitfahrenden Masken tragen. Die meisten anderen Lockdown-Regelungen wurden bis zum 7. März verlängert.

Winter-Ausflüge: Behörden treten auf die Bremse

Perfektes Winter-Ausflugswetter mit örtlich viel Schnee und fast überall Sonne in Norddeutschland soll es an diesem Wochenende geben. Im Harz treten die Behörden wegen Corona allerdings wieder auf die Bremse: Im Oberharz müssen sich Besucher auf Kontrollen von Polizei und Ordnungskräften einstellen, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Nach Angaben des Landkreises Goslar werden die Behörden erneut mit einem Großaufgebot vor Ort sein. Die Zufahrten zum Ortsteil Hahnenklee werden für auswärtige Besucher komplett gesperrt. Wegen der Schneemassen seien die Parkplätze entlang der Straßen nicht befahrbar, teilte die Stadt mit.

211 neue Corona-Infektionen in SH registriert

In Schleswig-Holstein sind 211 neue Corona-Infektionen amtlich gemeldet worden. Am Vortag waren es 366, vor genau einer Woche 272. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 stieg in Schleswig-Holstein um 20 auf 1.121 seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr. Insgesamt haben sich seitdem nun 39.342 Menschen in dem Bundesland nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 444 Corona-Patienten werden den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern behandelt - 84 von ihnen intensivmedizinisch, 57 mit Beatmung.

Einschränkungen für Nicht-Geimpfte? Wäre das rechtlich überhaupt möglich?

Inwieweit hat der Staat bei den Grundrechten Spielraum? Dürfen die Rechte von Nicht-Geimpften eingeschränkt werden? Fragen an den Verfassungsrechtler Florian Becker von der Uni Kiel.

NDR.de-Ticker am Sonnabend startet

Auch am heutigen Sonnabend, 13. Februar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Freitag: Niedersachsen 1.038, Schleswig-Holstein 366, Hamburg 228, Mecklenburg-Vorpommern 180, Bundesland Bremen 59. Bundesweit: 9.860.