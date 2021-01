Stand: 20.01.2021 08:42 Uhr Corona-News-Ticker: Neue Regeln für Grundschüler in Niedersachsen?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, den 20. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog nachlesen.

Niedersachsen: Wieder Homeschooling auch für Grundschüler?

Das Offenhalten der Grundschulen war vor allem Niedersachsen bei den Bund-Länder-Beratungen zum weiteren Corona-Kurs ein wichtiges Anliegen. Nach schwierigen Diskussionen über das Streitthema Schule musste das Land aber einlenken. Der erst vor zwei Tagen wieder in geteilten Gruppen angelaufene Unterricht für die Grundschüler in den Schulen wird wohl erneut auf das sogenannte Distanzlernen umgestellt. Es seien Änderungen zu erwarten, so Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Viele Soldaten helfen in Altenheimen in Niedersachsen

Dutzende Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind zurzeit in niedersächsischen Altenheimen im Corona-Hilfseinsatz tätig. 121 Kräfte unterstützten Anfang der Woche die Mitarbeiter in elf Seniorenheimen, zum Beispiel in Oldenburg, wie eine Sprecherin der Bundeswehr mitteilte. "Die Soldaten helfen bei der Essensverteilung, machen Betten und Wäsche, Fahrdienst, vermitteln den Kontakt zu Angehörigen über Telefon oder Video-Anrufe, leisten den Bewohnern der Einrichtung Gesellschaft, spielen Gesellschaftsspiele mit ihnen", erklärte Jasmin Henning weiter. Sie sollen das Personal in den Heimen entlasten, übernehmen dabei aber keine Pflege-Tätigkeiten wie Grundpflege oder Toilettengänge.

Drosten: Ansteckendere Variante im Keim ersticken

Die Sorge vor den Mutationen des Coronavirus ist ein Grund dafür, dass Bund und Länder die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland bis Mitte Februar verlängert und in Teilen auch verschärft haben. Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité sagt in der aktuellen Folge des NDR Info Podcasts "Coronavirus-Update", er sehe jetzt ein Zeitfenster, um die Ausbreitung der Mutationen hierzulande im Keim zu ersticken. Er gehe von einer bislang geringen Verbreitung der ansteckenderen Variante in Deutschland aus, die zunächst in Großbritannien entdeckt wurde.

Schwesig: Regeln für Kinder nicht immer weiter verschärfen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat bei den Bund-Länder-Gesprächen über die Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen weitere Einschränkungen für Kinder und Jugendliche abgelehnt. Man könne nicht mit zweierlei Maß messen, sagte Schwesig auf NDR Info. Deshalb habe sie dafür plädiert, nun auch klare Regeln für die Arbeitswelt zu setzen.

SH-Ministerpräsident Günther: Nachschärfen der Regeln ist wichtig

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist mit den Beschlüssen des Bund-Länder-Gipfels zur Corona-Lage in Deutschland weitgehend zufrieden. "Die Beschlüsse setzen vieles von dem um, was wir uns erhofft haben", sagte er am späten Abend nach der Videokonferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Dass bei den Corona-Regeln "nachgeschärft" werde, sei wichtig, um die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein so schnell wie möglich unter den Wert von 50 zu drücken, so Günther. Mit Blick auf die Virus-Mutationen sagte der Regierungschef: "Es gibt keinen Grund, deshalb Panik zu verbreiten, aber es gilt ein wenig vorsichtig zu sein." Für den Bereich Schule und Kitas hoffe er, dass nach dem 14. Februar "Öffnungsschritte gegangen werden können".

Ministerpräsident Weil: "Das britische Virus ist die große Unbekannte"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat mit Blick auf das Bund-Länder-Treffen gesagt, dass die britische Coronavirus-Mutation die Entscheidungen noch schwieriger gemacht hätten. Die Virus-Variante sei eine große Unbekannte, sagte Weil im ARD-Morgenmagazin. Denn bislang liegen keine Zahlen vor, wie weit die Mutante in Deutschland verbreitet ist. Beim Thema Homeoffice setzt der Ministerpräsident nach eigenen Worten auf die Einsicht der Arbeitgeber. Er rechne damit, dass ein staatliches Eingreifen nur in Ausnahmefällen nötig sei.

Lehrerverband setzt auf Schulbetrieb ab Mitte Februar

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands Heinz-Peter Meidinger hofft nach eigenen Worten darauf, dass Mitte Februar an den Schulen "der große Einstieg wieder gelingt". Entsprechend äußerte er sich in der "Augsburger Allgemeinen". Die Entscheidung von Bund und Ländern, die Einrichtungen bis zum 14. Februar weitgehend geschlossen zu halten, trägt der Verband demnach mit. "Schulen sind Teil des Infektionsgeschehens", sagte Meidinger. Es sei notwendig, auch dort auf die hohen Zahlen zu reagieren. "An den Schulen jetzt zu lockern und sie dann innerhalb kürzester Zeit wieder dichtzumachen, wäre das verkehrteste, was man tun kann."

Bundesweit mehr als 1.100 weitere Todesfälle

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 15.974 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 1.148 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Morgen bekanntgab. Vor genau einer Woche hatte das RKI 19.600 Neuinfektionen und 1.060 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Streitthema Schule - Was machen die Nord-Länder?

Den meisten Diskussionsbedarf bei den Bund-Länder-Beratungen hat es gestern beim Thema Bildung und Kinderbetreuung gegeben. Nach dem Beschluss von Bund und Ländern sollen Schulen und Kitas bis Mitte Februar geschlossen bleiben, doch im Norden gibt es wohl erneut Sonderwege.

Schleswig-Holstein meldet 451 Neuinfektionen

Binnen eines Tages hat sich die Zahl der registrierten Neuinfektionen in Schleswig-Holstein mehr als verdoppelt - von 219 am Vortag auf aktuell 451. Vor einer Woche waren in Schleswig-Holstein 408 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 89,3 Infektionen je 100.000 Einwohner. Am Mittwoch vor einer Woche lag dieser Wert bei 98.

Die Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen

Die Regierenden von Bund und Ländern haben sich auf eine Verlängerung des Shutdowns bis zum 14. Februar geeinigt. Bis dahin sollen Gastronomie, Freizeiteinrichtungen und große Teile des Einzelhandels geschlossen bleiben. Weitere Ergebnisse im Überblick:

SCHULE/KITA: Schulen sollen bis Mitte Februar geschlossen und die Präsenzpflicht ausgesetzt bleiben. In Kitas wird analog verfahren.

sollen und die Präsenzpflicht ausgesetzt bleiben. In wird verfahren. ARBEIT: Arbeitgeber sollen dazu verpflichtet werden, Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen , wenn dies berufsspezifisch machbar ist. Bisher hatte es nur einen Appell an die Unternehmen gegeben, jetzt soll das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Verordnung dazu erlassen. Dort, wo weiterhin vor Ort gearbeitet werden muss und kein ausreichender Abstand eingehalten werden kann, soll das Tragen medizinischer Masken verpflichtend werden.

, wenn dies berufsspezifisch machbar ist. Bisher hatte es nur einen Appell an die Unternehmen gegeben, jetzt soll das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Verordnung dazu erlassen. Dort, wo weiterhin vor Ort gearbeitet werden muss und kein ausreichender Abstand eingehalten werden kann, soll das verpflichtend werden. UNTERWEGS: Im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel soll künftig das Tragen von medizinischen Masken (FFP2 oder OP-Masken) verpflichtend sein. In Bus, Bahn und beim Einkaufen reichen Alltagsmasken also nicht mehr aus. Die vor dem Gipfel diskutierte allgemeine nächtliche Ausgangssperre wurde gestrichen.

soll künftig das Tragen von sein. In Bus, Bahn und beim Einkaufen reichen Alltagsmasken also nicht mehr aus. Die vor dem Gipfel diskutierte allgemeine nächtliche Ausgangssperre wurde gestrichen. KONTAKT: Private Zusammenkünfte bleiben auf den eigenen Haushalt und eine weitere nicht im Haushalt lebende Person beschränkt. Die Bürger werden gebeten, alle Kontakte auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken und soweit möglich zu Hause zu bleiben. Eine Ausgangssperre, wie sie zuvor diskutiert worden war, wurde nicht beschlossen. Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sollen nur mit Mindestabstand, einer Pflicht von medizinischen Masken und Gesangsverbot zulässig bleiben.

NDR.de-Ticker am Mittwoch startet

Auch am heutigen Mittwoch, 20. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen am Dienstag: 598 in Niedersachsen, 365 in Mecklenburg-Vorpommern, 251 in Hamburg, 219 in Schleswig-Holstein, 69 in Bremen.