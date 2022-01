Stand: 05.01.2022 10:05 Uhr Corona-News-Ticker: Neue Höchstwerte bei Neuinfektionen im Norden

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 5. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nachrichten und Ereignisse von gestern zum Nachlesen im Blog vom Dienstag.

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Hamburg: Studie des UKE zeigt Organschäden auch bei milden Symptomen

Eine Studie des Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) liefert neue Erkenntnisse zu den Folgen einer Corona-Infektion. Auch nach milden Verläufen sind Organschäden möglich. Untersuchungen nach überstandener Erkrankung haben gezeigt, dass Patientinnen und Patienten vermehrt Beinvenen-Thrombosen hatten. Außerdem waren bei ihnen die Funktionen von Herz, Lunge und Nieren mittelfristig beeinträchtigt.

Fußball-Bundesliga: Medizinerin aus der DFL-Taskforce rechnet mit Spielausfällen

Die Professorin und Fachärztin Barbara Gärtner aus der Taskforce der DFL rechnet angesichts der Corona-Beschränkungen mit Spielausfällen in der Fußball-Bundesliga durch Omikron. Die hohen Fallzahlen unter Fußballern seien allerdings normal, sagt sie.

"Querdenker"-Szene: Täglich Tötungsaufrufe auf Telegram

Im Messenger-Dienst Telegram gibt es offenbar täglich Tötungsaufrufe gegen prominente Politiker, Wissenschaftler und Journalisten. Das geht aus einer Recherche von tagesschau.de hervor. Danach kommen die Urheber der Hass-Botschaften aus der Szene der Impfgegner und Verschwörungs-Anhänger.

Bildungsministerin Prien: Schulschließungen nur als allerletzes Mittel

Vor der Kultusministerkonferenz hat die Vorsitzende der Konferenz, Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU), erneut betont, wie wichtig es ist, die Schulen trotz der Omikron-Welle offen zu halten. Im Interview mit NDR Info erklärt sie, warum.

AUDIO: Bildungsministerin Prien: Schulschließungen nur als allerletzes Mittel (8 Min) Bildungsministerin Prien: Schulschließungen nur als allerletzes Mittel (8 Min)

Hamburg: Kritik an verschärften Regeln im Sport

Die schärferen Corona-Regeln in Hamburg sorgen im Sport für Unverständnis und Kritik. Für Breitensportlerinnen und -sportler soll künftig 2G-Plus gelten, für den Profisport hat der Senat Geisterspiele beschlossen. Das vierwöchige Zuschauerverbot trifft die Hamburger Profi-Vereine vor allem finanziell.

Weitere Informationen 2G-Plus im Sport: Unverständnis und Kritik in Hamburg Die schärferen Corona-Regeln im Sport treffen die Hamburger Profi-Vereine. Für den Breitensport soll künftig 2G-Plus gelten. mehr

Neuer Höchstwert: 3.909 Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen

Das Robert Koch-Institut hat für Niedersachsen 3.909 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das ist der bislang höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Zudem wurden 21 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt somit bei 6.865. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt im Landesdurchschnitt 195,3 Fälle je 100.000 Einwohner (gestern: 183,0). Das Robert Koch-Institut weist erneut darauf hin, dass zum Jahreswechsel die Zahlen zu Neuinfektionen, Todeszahlen und Sieben-Tage-Inzidenz nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage abbilden, da weniger Menschen über die Feiertage getestet und dadurch weniger Infektionen an die Gesundheitsämter gemeldet wurden.

Bundesweit 58.912 Corona-Neuinfektionen gemeldet

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet erneut einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner - aktuell liege die Zahl bei 258,6. Gestern hatte der Wert bei 239,9 gelegen, vor einer Woche bei 205,5, vor einem Monat bei 439,2. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 58.912 Corona-Neuinfektionen. Heute vor einer Woche waren es 40.043 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden demnach binnen 24 Stunden 346 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verzeichnet. Vor einer Woche waren es 414. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Hospitalisierungsinzidenz) gab das RKI gestern mit 3,12 an.

Ferienende in Hamburg: Tests bei 200.000 Schülerinnen und Schülern

Trotz massiv steigender Corona-Zahlen und der noch ansteckenderen Omikron-Variante beginnt heute der Unterricht für die rund 200.000 Schülerinnen und Schüler in Hamburg vor Ort in den Schulen. Die Behörde begründet das Festhalten am Präsenzunterricht mit den negativen Folgen des Homeschoolings für viele Schülerinnen und Schüler und dem politischen Konsens in Deutschland, dass Schulschließungen nur das allerletztes Mittel sein dürften, wenn alle anderen Maßnahmen vollständig ausgeschöpft seien.

Um die Sicherheit vor einer Infektion zu erhöhen, wird nach Angaben der Schulbehörde die Testfrequenz bei den Kindern und Jugendlichen in den ersten beiden Schulwochen nach Ferienende auf drei Tests pro Woche erhöht. Beschäftigte dürfen die Schulen nur betreten, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind. Darüber hinaus gelte weiterhin in allen Schulgebäuden eine Maskenpflicht, Klassenräume müssten alle 20 Minuten für fünf Minuten gelüftet werden.

VIDEO: Vorm Schulstart: Wie soll der Präsenzunterricht klappen? (2 Min)

KMK-Vorsitzende Prien spricht sich gegen Schulschließungen aus

Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz (KMK), Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU), hat sich vor den heutigen Beratungen mit ihren Länderkolleginnen und -kollegen noch einmal gegen Schulschließungen ausgesprochen. In einem NDR Interview sagte sie, wenn es das Infektionsgeschehen und die Datenlage erlauben und auch aus wissenschaftlicher Sicht nichts dagegen spreche, solle die Maxime "Schulen sollen zuletzt geschlossen werden" weiterhin gelten. Einig sei man sich, dass die strengen Hygienemaßnahmen mit Maskenpflicht im Unterricht beibehalten werden.

Prien sprach sich außerdem dafür aus, Quarantäne- und Isolationszeiten auch bei Schulbeschäftigten zu verkürzen und darüber nachzudenken, wie sinnvoll eine 14-tägige Quarantäne bei Schülerinnen und Schülern sei.

Die Kultusministerkonferenz will nach den heutigen Beratungen und der Sichtung aktueller Daten Empfehlungen für die Bund-Länder Runde am Freitag auf den Weg bringen.

Gesundheitsminister beraten über Quarantäne-Regeln

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern kommen heute außerplanmäßig zu einer Videokonferenz zusammen, um angesichts der wachsenden Omikron-Welle über eine Änderung der Corona-Quarantäne-Regeln zu diskutieren. Das teilte das Gesundheitsministerium von Sachsen-Anhalt, das derzeit den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) inne hat, gestern Abend mit. Damit tagen die Ressortchefs noch vor den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag. Debattiert wird zurzeit über eine mögliche Verkürzung der Corona-Quarantäne, um wichtige Versorgungsbereiche aufrecht zu erhalten, falls die Infektionszahlen durch die ansteckendere Virusvariante Omikron sprunghaft zunehmen sollten. Patientenschützer verlangen aber engmaschige PCR-Labortests als Bedingung dafür.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Schleswig-Holstein: Höchstwert bei Infektionen und Inzidenz

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen und die Sieben-Tage-Inzidenz haben in Schleswig-Holstein neue Höchststände erreicht. Binnen 24 Stunden wurden den Behörden 2.897 Neuinfektionen gemeldet, wie die Landesmeldestelle bestätigte - am Vortag waren es 2.209 gewesen, vor einer Woche 1.131. Der starke Anstieg könnte durch Nachmeldungen nach den Feiertagen zustande gekommen sein. Die Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche stieg deutlich auf 352,8 (Vortag: 295,5 / Vorwoche: 158,1). Die Zahl der an oder mit dem Virus Verstorbenen stieg um drei auf insgesamt 1.892 seit Pandemie-Beginn.

Lauterbach will schnelle Impfpflicht ohne Impfregister

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) strebt die rasche Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht ohne den Aufbau eines Impfregisters an. Als Bundestagsabgeordneter arbeite er an einem Vorschlag für eine allgemeine Impfpflicht für über 18-Jährige, sagte Lauterbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Er soll unbürokratisch sein und bevorzugt ohne Impfregister auskommen. "Wir können nicht darauf warten, dass eine Impfpflicht überflüssig wird, weil wir eine sehr hohe Durchseuchung der Bevölkerung haben. Omikron als schmutzige Impfung ist keine Alternative zur Impfpflicht", sagte der Minister. Noch in diesem Monat will der Bundestag über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht debattieren.

Der Bundestag hatte im vergangenen Jahr bereits eine Impfpflicht für das Personal im Gesundheitswesen beschlossen, die ab Mitte März gelten wird. Es liegen bereits Klagen beim Bundesverfassungsgericht vor.

Sozialverbände: Mehr Unterstützung für Hilfsbedürftige nötig

Sozialverbände haben vor den Bund-Länder-Beratungen am Freitag finanzielle Hilfen für Hartz-IV-Empfänger und eine bessere Impfberatung für chronisch Kranke gefordert. Beim Sozialverband VdK würden sich immer noch Menschen mit mehreren chronischen Erkrankungen melden, deren Ärzte vom Impfen abraten, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie würden aber keine ärztliche Bescheinigung bekommen, dass sie nicht geimpft werden können, wenn ihre Erkrankung nicht auf einer Liste des Robert Koch-Instituts (RKI) stehe. Diese Menschen bräuchten eine spezielle Fachberatung, ob und mit welchem Impfstoff sie geimpft werden können. "Wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, braucht eine ärztliche Bestätigung und darf nicht vom sozialen Leben ausgeschlossen werden", sagte Bentele. Angesichts der bevorstehenden Omikron-Welle erwartet der Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Ulrich Schneider, dass sich Bund und Länder für eine "rasche weitere Unterstützung" von Bezieherinnen und Beziehern von Grundsicherung aussprechen.

Coronavirus-Update: Booster-Impfung laut Virologe Drosten bester Schutz gegen Omikron-Variante

In der neuen Folge des NDR Info Podcasts Coronavirus-Update äußert sich Christian Drosten, Chefvirologe der Berliner Charité, ausführlich zur Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus. Seiner Ansicht nach wird die Variante - wie bereits jetzt in anderen Ländern - Ende des Monats auch in Deutschland dominieren. Erste Studien und Daten aus England zeigten, dass offenbar das Risiko für eine nötige Behandlung im Krankenhaus sinke - für Geimpfte stärker als für Ungeimpfte. In diesem Zusammenhang verweist Drosten einmal mehr auf die Wichtigkeit und Wirksamkeit der Auffrischungs-Impfungen. Der starke Fokus, der auf die Booster-Vakzinierung gelegt werde, sei richtig.

Angesichts von etwa drei Millionen Ungeimpften allein bei den über 60-Jährigen in Deutschland geht der Wissenschaftler davon aus, dass es in dieser Gruppe aufgrund der hohen Infektiosität von Omikron zwangsläufig Infektionen und Erkrankungen mit unterschiedlichen Verläufen geben wird. Er rechne bald mit einem steilen Anstieg bei den Infektionen. Drosten hält eine Verkürzung der Quarantäne-Zeit deshalb auch für eine wichtige Überlegung, denn: "Wenn jemand, der nur Kontaktperson war, zur Sicherheit 14 Tage zu Hause bleiben muss, wird man bei der Omikron-Welle, die sehr schnell anflutet, sehr viele Arbeitskräfte verlieren."

Ausdrücklich warnt der Virologe vor der offenbar weit verbreiteten Annahme, es sei angesichts weniger schwerer Verläufe besser, die Infektion durchzumachen als sich impfen zu lassen.

AUDIO: Coronavirus-Update: Risiko und Hoffnung bei Omikron-Variante (102 Min) Coronavirus-Update: Risiko und Hoffnung bei Omikron-Variante (102 Min)

Guten Morgen - Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen! Unser Corona-Live-Ticker hält Sie auch heute - am Mittwoch, 5. Januar 2022 - über die Auswirkungen der Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.