Stand: 17.12.2021 12:27 Uhr Corona-News-Ticker: Neue Einzelhandel-Regel in Niedersachsen kommt

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 17. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Nach Gerichtsurteil: Neue Einzelhandel-Regel in Niedersachsen kommende Woche

EU bestellt an Omikron-Variante angepassten Impfstoff

Hannover: Ministerpräsident Weil trifft Bundesgesundheitsminister Lauterbach

In ganz Niedersachsen gilt ab heute Warnstufe 2

Hamburg: Prozess um Steuerhinterziehung bei Maskenlieferung beginnt

MV: Letzter Schultag in Präsenz in diesem Jahr

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 859 in Schleswig-Holstein , 2.631 in Niedersachsen

RKI: Bundesweit 50.968 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 331,8

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen



Weil warnt vor Einkaufstourismus von Ungeimpften nach Niedersachsen

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat davor gewarnt, dass vermehrt Menschen ohne Corona-Impfung nach Niedersachsen kommen könnten. Mit dem Beschluss des OVG habe Niedersachsen in Deutschland nun eine Sonderrolle, sagte der Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Alle anderen Länder haben 2G im Einzelhandel. Ich hoffe nicht, dass das zu einem Einkaufstourismus der besonderen Art führt, weil ungeimpfte Menschen in Niedersachsen shoppen gehen können." Der Regierungschef betonte, es gehe ihm nicht um eine Urteilsschelte. Er wies allerdings darauf hin, dass die 2G-Regel für den Einzelhandel in Schleswig-Holstein gerichtlich bestätigt worden sei.

Nach Gerichtsurteil: Neue Einzelhandel-Regel in Niedersachsen kommende Woche

In Niedersachsen soll es in der ersten Hälfte der kommenden Woche eine überarbeitete Corona-Regelung zum Einzelhandel geben. Das teilte eine Regierungssprecherin in Hannover mit. Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hatte die erst seit Kurzem geltende 2G-Regel im Einzelhandel in Niedersachsen gekippt. Die Maßnahme sei zur weiteren Eindämmung des Coronavirus nicht notwendig und auch nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar, entschied das Gericht gestern. Somit dürfen auch wieder nicht gegen das Coronavirus geimpfte Menschen in Geschäften einkaufen gehen. Ladenbesitzer können jedoch von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und den Einlass weiterhin begrenzen. Nun muss geklärt werden, wie die Landesregierung diesen Bereich künftig regelt in der entsprechenden Corona-Verordnung. Denkbar könnte etwa eine 3G-Regel sein, womit nicht geimpfte Menschen einen negativen Test bräuchten.

Weitere Informationen Einzelhandelsverband: Aus für 2G ist "ein gutes Signal" Das Weihnachtsgeschäft sei dennoch nicht zu retten. Die Landesregierung muss sich Kritik von mehreren Seiten anhören. mehr

Impfgegner-Demo in Hamburg: Polizei bereitet Großeinsatz vor

Angesichts einer angemeldeten erneuten Demonstration Tausender Corona-Impfgegner in der Hamburger Innenstadt und mehrerer Gegenkundgebungen stellt sich die Polizei am Sonnabend auf einen Großeinsatz ein. "Wir sind mit einem recht großen Polizeiaufgebot vor Ort", sagte Pressesprecher Holger Vehren der Deutschen Presse-Agentur. Es sind die ersten größeren Demonstrationen, bei denen aus Infektionsschutzgründen die neue Maskenpflicht gilt. Die Veranstalterin der Impfgegner-Demo unter dem Motto "Das Maß ist voll - Hände weg von unseren Kindern" habe 8.000 Teilnehmer angekündigt. Zu drei Gegenkundgebungen aus dem linken Lager werden laut Polizei knapp 1.000 Teilnehmer erwartet. Sie stehen unter dem Motto "Klassenkampf statt Querdenken" oder richten sich "Gegen Nazis, gegen Schwurblerinnen". Am vergangenen Sonnabend versammelten sich in der Innenstadt nach Polizeiangaben rund 8.000 Menschen, in der Woche zuvor waren es 5.000.

Corona: Die wichtigsten Zahlen im Norden auf einen Blick

Um die dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie in Norddeutschland korrekt zu beurteilen, sind mittlerweile drei Indikatoren ausschlaggebend: die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen, die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten und die Hospitalisierungsrate. Hier erklären wir, wie die Indikatoren berechnet werden und zeigen sie im Zeitverlauf:

Lauterbach betont Bedeutung von Impfungen zum Schutz von Kindern

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die Bedeutung von Impfungen für den Schutz von Kindern in der Corona-Pandemie betont. Alle Daten deuteten darauf hin, "dass Impfung dabei der beste Weg ist", erklärte Lauterbach heute beim Besuch eines Impfzentrums am Zoo von Hannover. Deshalb müsse auch für Kinder "unkompliziert" ein Impfangebot gemacht werden. In Deutschland sind in dieser Woche für Kinder zwischen fünf und elf Jahren bundesweit Impfungen angelaufen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte Corona-Schutzimpfungen vergangene Woche zunächst nur für Kinder mit Vorerkrankungen oder mit Risikopatienten in ihrem Umfeld empfohlen. Für alle anderen Kinder soll eine Impfung aber bei "individuellem Wunsch" möglich sein.

Heute Mittag wollen sich Lauterbach und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor der Presse äußern. NDR.de überträgt die Pressekonferenz live.

Niedersachsen verlängert Frist für Rückzahlung von Corona-Hilfen

Das Land Niedersachsen hatte zu Beginn der Corona-Krise rund eine Milliarde Euro an Soforthilfen bereitgestellt. Das Land hat nun die Rückzahlungsfrist um acht Monate verlängert. Die Betroffenen haben jetzt bis Ende Oktober 2022 Zeit, die Fördergelder zurückzuzahlen. Zuvor war der 28. Februar 2022 Stichtag. Der Grund für den Aufschub: Viele Unternehmen hätten Probleme, die Summen bis Februar aufzubringen.

Gericht verhandelt über Kosten der Rückholflüge

Das Berliner Verwaltungsgericht verhandelt heute über die Kosten von Rückholflügen während der Corona-Pandemie. Als es ab März 2020 mit der Ausbreitung der Pandemie zu einer weitgehenden Einstellung des kommerziellen Flugverkehrs kam, organisierte das Auswärtige Amt Flüge für Deutsche im Ausland. Insgesamt wurden rund 67.000 Menschen auf 270 Flügen zurückgeholt - zu Kosten von 95 Millionen Euro. Die Bundesrepublik Deutschland verlangte anschließend von den Passagieren eine Beteiligung an den Kosten. Neun Betroffene klagen dagegen mit der Begründung, dass die herangezogene Rechtsgrundlage nicht anwendbar sei.

Bundesrat entscheidet über Böller-Verkaufsverbot für Silvester

Der Bundesrat entscheidet heute über ein Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper für Silvester. Die zur Abstimmung stehende Verordnung sieht vor, dass in diesem Jahr auch an den letzten Tagen des Jahres keine Böller verkauft werden dürfen. Eine solche Sonderregelung hatte wegen der Corona-Pandemie bereits im vergangenen Jahr gegolten. Außerdem entscheidet die Länderkammer unter anderem über ein Gesetz, das der Bundestag gestern beschlossen hatte. Der in der Corona-Krise eingerichtete Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) soll bis Mitte kommenden Jahres aufrechterhalten werden.

Dänemark: Omikron verstärkt vierte Corona-Welle

Seit Omikron sich rasant verbreitet, hat Dänemark einen der höchsten Inzidenzwerte weltweit. Bis Jahresende soll deshalb etwa jeder dritte Einwohner geboostert werden. Beim Impfen müssen jetzt alle ran. Zivildienstleistende üben einen Tag an Hühnerbrüsten, dann dürfen sie an die Oberarme der Impfwilligen.

AUDIO: Dänemark: Omikron verstärkt vierte Corona-Welle (8 Min) Dänemark: Omikron verstärkt vierte Corona-Welle (8 Min)

Prognose: 2021 erstmals mehr als eine Million Todesfälle in Deutschland

Die Zahl der Sterbefälle könnte im laufenden Jahr erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik die Marke von einer Million überschreiten. Das hat das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) auf Basis einer Hochrechnung berechnet. Demnach starben in den ersten elf Monaten dieses Jahre bereits rund 915.000 Menschen. "Den Schätzungen zufolge dürfte die Zahl der Todesfälle bis zum Jahresende zwischen 1.020.000 und 1.030.000 liegen", teilte das Institut in Wiesbaden mit. 2020 registrierte die amtliche Statistik einen Wert von insgesamt 985.000 Sterbefällen, 2010 waren es nur 859.000. "Die Zunahme der Sterbefälle in den letzten Jahren geht einher mit einer wachsenden Anzahl älterer Menschen", erklärte Demograf Michael Mühlichen. "Die Corona-Pandemie, die überwiegend bei älteren Menschen zu einer Zunahme von Sterbefällen geführt hat, hat diese Entwicklung ein wenig beschleunigt."

Virologe Stürmer: "Wir können Omikron nicht kleinhalten"

Schon die bisher grassierende Delta-Variante des Coronavirus bringt die Gesundheitssysteme vieler Länder, auch in Europa, an ihre Grenzen. Jetzt sorgt die Mutation Omikron weltweit für große Sorgen. Der Virologe Martin Stürmer betreibt ein Diagnostik-Labor in Frankfurt und meint, neben dem Boostern müsse es auch Kontaktbeschränkungen geben, um die Ausbreitung der neuen Virus-Variante zumindest zu verlangsamen.

AUDIO: Virologe Stürmer: "Wir können Omikron nicht kleinhalten" (5 Min) Virologe Stürmer: "Wir können Omikron nicht kleinhalten" (5 Min)

Pandemie erhöht offenbar Stresslevel vieler Menschen dauerhaft

Während der Corona-Pandemie hat sich das Stresslevel vieler Menschen offenbar dauerhaft erhöht. "Wir können nicht mehr richtig auftanken", sagte der Psychologe Bertolt Meyer der "Welt" (Freitagsausgabe). Dies trage auch dazu bei, dass etwa mehr Menschen unter hohem Blutdruck litten, wie eine Studie in den USA nachgewiesen hat. Dieser Stress entstehe nicht allein durch Belastungen wie die Angst vor einer Infektion oder die Sorge um den Job, erklärte Meyer. Hinzu kämen fehlende Entspannungsphasen: "Im Lockdown entfällt vieles von dem, was wir sonst zum Herunterkommen unternehmen: der Kinobesuch, der Sport, das Treffen mit Freunden." Wichtig sei eine "Pandemie-spezifische Selbstwirksamkeit", betonte der Psychologie: also das Gefühl, selbst etwas tun zu können, um möglichst gut durch die Krise zu kommen. Noch besser helfe "die gute alte Solidarität", etwa durch den Partner. "Dass man auf aufeinander achtgibt und sich gegenseitig unterstützt. Was ja schon allein deshalb gerade in Corona-Zeiten wichtig ist, weil durch das Homeoffice die Unterstützung durch die Kollegen wegbricht." Viele Menschen erlebten ihre Kollegen nicht als Belastung, sondern als "sozialen Support", so Meyer.

Auch Einzelhändler in MV bereiten 2G-Klage vor

Gestern hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg die 2G-Regel im niedersächsischen Einzelhandel für unzulässig erklärt. Die Beschränkungen wurden somit mit sofortiger Wirkung gekippt. Nun bereiten auch Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern eine Klage vor dem Oberverwaltungsgericht in Greifswald vor, wie der Handelsverband Nord mitteilte. Geschäftsführer Kay-Uwe Teetz verweist auf ein Rechtsgutachten seines Verbandes. Demnach sei die 2G-Regel im Einzelhandel unverhältnismäßig und unzulässig - der Verband beklagt große Verluste im Weihnachtsgeschäft.

Weitere Informationen Nach Niedersachsen-Urteil: Einzelhandel in MV hofft auf Ende von 2G Nachdem das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg die 2G-Regel für den Einzelhandel gekippt hat, hoffen auch Händler in MV auf eine Änderung. mehr

Hamburg: Prozess um Steuerhinterziehung bei Maskenlieferung beginnt

Eine Lieferung von mehr als 23 Millionen Corona-Schutzmasken ans Bundesgesundheitsministerium, bei der Steuern in Millionenhöhe hinterzogen worden sein sollen, wird ab heute und mutmaßlich bis Ende April am Landgericht Hamburg verhandelt: Fünf Männer müssen sich wegen bandenmäßiger Steuerhinterziehung verantworten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen sie bei der Lieferung 5,5 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben. Das Geld hätten sie in teure Autos investiert. Die Beschuldigten sollen im Frühjahr vergangenen Jahres rund 23,3 Millionen Atemschutzmasken für rund 109 Millionen Euro ans Ministerium verkauft haben - die fällige Umsatzsteuer sollen sie dann jedoch nicht ordnungsgemäß ans Finanzamt abgeführt haben.

EU bestellt an Omikron-Variante angepassten Impfstoff

Angesichts der besorgniserregenden Omikron-Variante wollen sich die EU-Staaten eine erste Tranche von mehr als 180 Millionen Dosen angepassten Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer liefern lassen. Ein bestehender Vertrag sehe vor, dass die Unternehmen die Impfstoffe - falls gewünscht - innerhalb von 100 Tagen an neue Varianten anpassen, twitterte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in der Nacht nach einem EU-Gipfel in Brüssel. Die EU-Staaten nutzen ihr zufolge nun diese Möglichkeit. Insgesamt sieht der Vertrag mit Biontech/Pfizer die Lieferung von bis zu 1,8 Milliarden Impfdosen bis Ende 2023 vor.

"Wir wissen, dass die Omikron-Variante uns wirklich bedroht", sagte von der Leyen. Sie verbreite sich mit einer extrem schnellen Geschwindigkeit und es bestehe möglicherweise das Risiko, dass sie zumindest teilweise den Impfschutz umgehe. Schon jetzt seien die Gesundheitssysteme überlastet. Dies sei auf die hohe Zahl Ungeimpfter zurückzuführen. Die Antwort darauf könne nur sein, das Impfen auszubauen, Kinder ab fünf zu impfen, Auffrischimpfungen zu verabreichen und Schutzmaßnahmen zu befolgen.

2.631 neue Fälle in Niedersachsen

In Niedersachsen wurden 2.631 neue Corona-Fälle registriert. Gestern waren es 3.308 und am Freitag vergangener Woche 2.845. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gefallen, von gestern 179,2 auf nun 176,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner (Vorwoche: 197,6). Es sind 26 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verzeichnet worden. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf insgesamt 6.659.

Lauterbach und Weil tauschen sich über Corona-Lage aus

Der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (beide SPD) tauschen sich heute in Hannover über die Corona-Pandemie aus. Im Anschluss geben die Politiker ein Pressestatement im Gästehaus der Landesregierung - NDR.de überträgt ab 12.30 Uhr live. Zuvor ist noch ein Besuch von Lauterbach im Impfzentrum am Zoo geplant.

In ganz Niedersachsen gilt ab heute Warnstufe 2

Weil die Schwellenwerte bei Hospitalisierung und Intensivbettenauslastung in Niedersachsen an fünf Werktagen in Folge überschritten worden sind, gilt landesweit ab heute die Corona-Warnstufe 2. Der Hospitalisierungs-Wert war am Mittwoch mit 6,4 (Schwelle: 6,0) angegeben worden, die Intensivbettenauslastung mit 10,5 Prozent (Schwelle: 10,0 Prozent). In den meisten Landkreisen ändert sich aber nichts, weil dort diese Warnstufe wegen Überschreitung der Schwellenwerte beim Leitindikator Hospitalisierung und der regionalen Inzidenzen bereits in Kraft ist.

Verschärft werden die Regeln laut Gesundheitsministerium nur im Heidekreis und in der Stadt Wilhelmshaven. Wegen vergleichsweise niedriger Inzidenzwerte galt dort bisher Warnstufe 1. Damit haben Ungeimpfte zu vielen Bereichen keinen Zutritt mehr. In Restaurants beispielsweise gilt 2G oder 2G-Plus.

Weitere Informationen Warnstufe 2 ab heute auch in Wilhelmshaven und im Heidekreis Die Schwellenwerte bei "Hospitalisierung" und "Intensivbettenauslastung" sind an fünf Werktagen überschritten worden. mehr

MV: Letzter Schultag in Präsenz in diesem Jahr

Die rund 155.000 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern gehen heute zum letzten Mal in diesem Jahr in die Schule, um Lehrer und Gesundheitsämter zu entlasten. Die Weihnachtsferien beginnen zwar erst am kommenden Mittwoch. Die Kinder und Jugendlichen sollen aber am Montag und Dienstag selbstständig zu Hause lernen und Aufgaben machen. Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) erklärte, in der derzeitigen Situation müsse alles getan werden, um das Infektionsgeschehen in den Schulen gering zu halten und so auch den Präsenzbetrieb nach den Weihnachtsferien zu gewährleisten. Für Kinder der Klassen 1 bis 6, die nicht zu Hause betreut werden können, gibt es eine Notbetreuung in der Schule.

Bundesweite Inzidenz weiter gesunken

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 331,8 an. Gestern hatte der Wert bei 340,1 gelegen, vor einer Woche bei 413,7. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 50.968 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 61.288 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 437 Todesfälle verzeichnet, in der Vorwoche 484. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI mit 5,17 (Vortag: 5,27) an.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Schleswig-Holstein: Corona-Inzidenz steigt auf 164,9

Der Trend hält an: In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen weiter gestiegen. Die Zahl der registrierten neuen Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen wird nach Angaben der Landesmeldestelle mit 164,9 angegeben - nach 163,2 am Vortag und 156,9 in der Vorwoche. Binnen 24 Stunden wurden landesweit 859 neue laborbestätigte Corona-Fälle registriert (Vortag: 953 / Vorwoche: 837). Mit einem weiteren Todesfall stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie erfassten Toten im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion auf landesweit 1.851.

Der für Corona-Maßnahmen wichtige Wert der Hospitalisierungsinzidenz - wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken gekommen sind - stieg von 3,02 am Vortag auf aktuell 3,44.

Wolgaster Krankenhaus bietet Antikörper-Therapie gegen Corona

Bei manchen Risikopatienten wirkt die Corona-Impfung nicht - deswegen sind sie auf eine Therapie mit Antikörpern angewiesen. So können sie ebenfalls prophylaktisch gegen das Virus geschützt werden. Die Möglichkeit einer solchen ambulanten Infusion künstlich hergestellter Immunglobuline besteht zum Beispiel in den Krankenhäusern in Wolgast und in Greifswald. Mit dieser Methode behandeln dort die Medizinerinnen und Mediziner auch - meist ungeimpfte - Corona-Patienten im Frühstadium, um schwere Krankheitsverläufe zu verhindern.

VIDEO: Wolgaster Krankenhaus bietet Antikörpertherapie gegen Corona (3 Min)

Abonnieren Sie den kostenlosen NDR.de Newsletter!

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Neben diesem Live-Ticker halten wir Sie außerdem von montags bis freitags immer nachmittags mit dem NDR Newsletter über die Ereignisse aus norddeutscher Sicht auf dem Laufenden. Zum kostenlosen Abonnieren reicht die Eingabe Ihrer Mail-Adresse aus.

Los geht's mit dem Corona-Live-Ticker am Freitag

Guten Morgen aus unserer Redaktion! NDR.de hält Sie auch heute - am Freitag, 17. Dezember - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.