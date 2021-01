Stand: 30.01.2021 07:54 Uhr Corona-News-Ticker: Neue Einreisesperren in Kraft getreten

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, den 30. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie in unserem Blog von Freitag nachlesen.

Krematorien in Hamburg und SH noch nicht überlastet

Weder in Schleswig-Holstein noch in Hamburg stapeln sich wie in anderen Städten die Särge in den Krematorien. Auf dem Ohlsdorfer und dem Öjendorfer Friedhof in Hamburg seien bislang keine signifikanten Steigerungen bei den Sterbefällen im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnen, sagte Lutz Rehkopf, Sprecher der Hamburger Friedhöfe. Auch der Geschäftsführer der Feuerbestattungen Schleswig-Holstein, Ralf Paulsen, berichtete, dass es in Lübeck, Kiel und Tornesch bislang keine Probleme gebe.

Kläger von Corona-Einschränkungen befreit

Das Verwaltungsgericht Greifswald hat Einsprüchen gegen die seit Montag im Landkreis Vorpommern-Greifswald geltenden verschärften Corona-Regeln stattgegeben. Die nächtliche Ausgangssperre sowie die 15-Kilometer-Regel gelten für die beiden Kläger nicht mehr. Das teilte das Gericht am Freitagabend mit. Für alle anderen gilt die Allgemeinverfügung aber weiterhin. Ein Antragsteller hatte sich gegen die nächtliche Ausgangssperre und die 15-Kilometer-Regelung gewehrt, der andere nur gegen die Ausgangssperre zwischen 21 und 6 Uhr. Beide hatten bemängelt, dass die nächtliche Ausgangssperre unverhältnismäßig sei. Das sieht auch das Gericht so. Es hält die 15-Kilometer-Regelung zudem für zu ungenau formuliert. Es sei nicht ohne weiteres ersichtlich, wo jeweils der 15-Kilometer-Radius ende.

Corona-Mutationen auf der Spur: So arbeiten die Labore

Wie weit sind die besonders ansteckenden Coronavirus-Mutanten in Niedersachsen schon verbreitet? Das will man in Hannover herausfinden - durch Sequenzierung der bei Corona-Tests gefundenen Virus-DNA.

VIDEO: Den Corona-Mutationen auf der Spur: So arbeiten die Labore (3 Min)

Einreisestopp für Länder mit stark ansteckenden Corona-Mutanten

Für Länder, in denen sich besonders ansteckende Varianten des Coronavirus stark ausgebreitet haben, gilt in Deutschland seit heute eine Einreisesperre. Das Bundeskabinett verhängte für Fluggesellschaften, Bahn-, Bus- und Schiffsunternehmen bis zum 17. Februar ein Beförderungsverbot für Menschen aus diesen Ländern. Betroffen sind zunächst Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien, ab Sonntag auch die afrikanischen Staaten Lesotho und Estwani. Die Regelung sieht aber viele Ausnahmen vor - unter anderem für alle Deutschen und für in Deutschland lebende Ausländer sowie für Transitpassagiere und für den Warenverkehr. "Im Moment kann ich nur dringend an die Bevölkerung appellieren, jede nicht zwingend notwendige Reise ins Ausland unbedingt zu unterlassen", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer. "Ich sehe das in dieser schwierigen Zeit sogar als Bürgerpflicht."

291 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind 291 neue Corona-Fälle amtlich registriert worden. Am Sonnabend vor einer Woche waren 425 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank auf 84, wie das Gesundheitsministerium in Kiel mitteilte. Die Zahl der Menschen, die in Schleswig-Holstein mit oder an Corona starben, stieg um 19 - auf nun 853 seit Beginn der Pandemie.

NDR.de-Ticker am Sonnabend startet

Auch am heutigen Sonnabend, 30. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Freitag: 990 in Niedersachsen, 388 in Schleswig-Holstein, 249 in Mecklenburg-Vorpommern, 234 in Hamburg, 128 im Bundesland Bremen.