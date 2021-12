Stand: 04.12.2021 07:52 Uhr Corona-News-Ticker: Neue Corona-Regeln in vielen Bundesländern

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 4. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Freitag.

Göttinger Studie belegt sehr hohen Corona-Schutz durch FFP2-Masken

FFP2-Masken bieten einen extrem hohen Schutz vor einer Corona-Infektion. Dabei kommt es aber auf die richtige Trageweise an, wie Forscher des Göttinger Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation nach einer Studie berichten. Wenn sich ein infizierter und ein gesunder Mensch in einem Innenraum auf kurzer Distanz begegnen, liegt die Ansteckungsgefahr demnach auch nach 20 Minuten bei gut einem Promille (0,1 Prozent). Voraussetzung sei der korrekte Sitz der FFP2- oder KN95-Maske, schreibt das Team um Institutsdirektor Eberhard Bodenschatz in den "Proceedings" der US-Nationalen Akademie der Wissenschaften ("PNAS").

Bei schlecht sitzenden FFP2-Masken liege das Infektionsrisiko im gleichen Szenario dagegen bei rund vier Prozent, berechnet das Team. Für optimalen Schutz muss der Nasenbügel demnach zu einem "abgerundeten W" geformt werden, so dass er seitlich auf die Nasenflügel drückt. Bei OP-Masken reicht eine gute Passform noch, um die Infektionsgefahr auf maximal zehn Prozent zu senken.

Drese: Wer ungeimpft ist, ist ungeschützt

Die aktuelle Infektionslage belegt nach den Worten von MV-Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) eindeutig die dämpfende Wirkung der Corona-Schutzimpfungen. Ungeimpfte infizierten sich in Mecklenburg-Vorpommern etwa zehn Mal häufiger mit dem Virus als Geimpfte. "Das zeigt: Wer ungeimpft ist, ist ungeschützt", sagte Drese unter Verweis auf Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales. Demnach wurden in der letzten Novemberwoche im Nordosten 1.091 Geimpfte positiv auf Corona getestet. Das waren gut 100 weniger als in der Woche davor. Bei den Ungeimpften waren es 5.330 und damit 2.300 mehr. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Ungeimpften lag bei knapp 1.000, bei Geimpften hingegen bei etwa 100. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen an. "Die Zahlen lassen nur einen Schluss zu: Vor allem Ungeimpfte stecken vor allem Ungeimpfte an", schlussfolgerte Drese. Unter den schweren Krankheitsverläufen seien Ungeimpfte zudem deutlich überproportional vertreten.

Städte- und Gemeindebund in Niedersachsen fordert mehr Testkapazitäten

Angesichts teils langer Warteschlangen für Corona-Tests fordert der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund, die Testkapazitäten im Land zügig auszubauen. Aus allen Landesteilen erreichten den kommunalen Spitzenverband zuletzt Berichte über "unhaltbare, teils chaotische Zustände", sagte Geschäftsführer Oliver Kamlage. "Die aktuellen Testangebote reichen bei Weitem nicht aus." In größeren Städten gebe es lange Schlangen vor den Teststellen, in ländlichen Regionen müssten Bürgerinnen und Bürger dagegen lange fahren, um überhaupt eine Teststelle zu erreichen. Zudem seien Test-Termine bereits lange im Voraus ausgebucht. "Es müssen dringend, insbesondere in den ländlichen Räumen ortsnah weitere Testkapazitäten ausgebaut werden. Kommunen suchen händeringend nach weiteren Anbietern, die sich vor Ort niederlassen", sagte Kamlage. Die Landesregierung reagierte auf die hohe Nachfrage nach Corona-Tests und kippte die Testpflicht für Menschen mit Booster-Impfungen. Wer demnach schon eine Auffrischimpfung erhalten hat, braucht von heute an trotz 2G-Plus-Regel keinen negativen Testnachweis mehr vorlegen.

Von heute an viele neue Corona-Regeln in Kraft

Viele Bundesländer setzen heute die auf der Ministerpräsidenten-Konferenz am Donnerstag beschlossenen strengeren Corona-Regeln um. Zutritt zu vielen Geschäften haben dann nur noch Geimpfte oder Genesene. Ungeimpfte dürfen meist nur noch in "Geschäften des täglichen Bedarfs" einkaufen - etwa in Supermärkten. Teilweise gibt es auch besondere Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Menschen und andere Besonderheiten. Die Regeln in Norddeutschland im Überblick:

RKI registriert 64.510 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 442,7

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 442,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 442,1 gelegen, vor einer Woche bei 444,3 (Vormonat: 183,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 64.510 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 3.48 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 67.125 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 378 Todesfälle verzeichnet.

Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher. Auch dem RKI fällt die Beurteilung der Lage schwer. Der gebremste Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz könne "einerseits ein erster Hinweis auf eine sich leicht abschwächende Dynamik im Transmissionsgeschehen aufgrund der deutlich intensivierten Maßnahmen zur Kontaktreduzierung sein", hieß es im RKI-Wochenbericht. Allerdings könnte die Entwicklung "regional auch auf die zunehmend überlasteten Kapazitäten im Öffentlichen Gesundheitsdienst und die erschöpften Laborkapazitäten zurückzuführen sein".

Niedersachsen: Nach Impfbooster keine Testpflicht mehr bei 2G-Plus

Wer in Niedersachsen eine Auffrischungsimpfung erhalten hat, braucht auch bei 2G-Plus keinen negativen Corona-Testnachweis mehr vorzulegen. Das gilt ab heute, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Niedersachsen reagiere mit der neuen Regelung auf wissenschaftliche Erkenntnisse, nach denen eine Infektion und Übertragung des Coronavirus "nach dem Erhalt der Auffrischungsimpfung ausgesprochen gering ist", hieß es. Auch sollten die stark beanspruchten Testkapazitäten entlastet werden.

Neuer Bußgeldkatalog für Niedersachsen in Kraft

Ein überarbeiteter Bußgeldkatalog bei Verstößen gegen die Corona-Auflagen ist heute in Niedersachsen in Kraft getreten. Das Gesundheitsministerium in Hannover hatte nach eigenen Angaben am Freitag einen Runderlass dazu versandt. Aufgenommen wurden neue Regeln, zum Beispiel die 3G-Kontrolle am Arbeitsplatz. Wer als Bürger gegen die Abstandsregeln verstößt, muss dem Bußgeldkatalog zufolge mindestens 50 Euro zahlen, bei einem Verstoß gegen die Maskenpflicht mindestens 100 Euro. Höhere Strafen von mehreren Tausend Euro sollen Betriebe und Veranstalter zahlen, die mehr Personen zulassen als erlaubt oder ihren Kontrollpflichten nicht nachkommen.

660 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind 660 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das waren etwas weniger als vor einer Woche (711) und auch als am Vortag (700). Wie aus den Daten der Landesmeldestelle weiter hervorgeht, sank die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner den dritten Tag in Folge - auf aktuell 148,3. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 3,26. Sie besagt, wie viele Corona-Kranke innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Menschen in Kliniken kamen. Auf den Intensivstationen liegen 54 Patienten mit Corona-Infektionen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona stieg in SH um zwei.

