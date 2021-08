Stand: 27.08.2021 05:50 Uhr Corona-News-Ticker: Neue Corona-Ampel tritt in MV in Kraft

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 27. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Neue Corona-Ampel mit vier Stufen tritt in MV in Kraft

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 992 in Niedersachsen, 207 in Schleswig-Holstein; bundesweit 12.029

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

In Mecklenburg-Vorpommern tritt heute eine neue Corona-Ampel in Kraft. Sie hat vier statt wie bisher sechs Farben. In die Bewertung, welcher Stufe ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt zugeordnet wird, fließen neben der Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen zwei weitere Kriterien ein. Dabei handelt es sich um die Neuaufnahmen von Covid-Patientinnen und -Patienten in Krankenhäuser je 100.000 Einwohner in sieben Tagen und um den Anteil der von Covid-Patienten belegten Intensivbetten an der Gesamtkapazität im Land. Zeigt die Ampel grün, gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen sowie sogenannte Basis-Testpflichten: Ungeimpfte Touristinnen und Touristen müssen bei der Anreise einen Negativ-Test vorlegen und auch in Clubs und Diskotheken, bei Volksfesten, Jahrmärkten und Großveranstaltungen sind diese fällig. Bei Gelb greifen erweiterte Testpflichten für Ungeimpfte, etwa beim Friseur oder im Kino. Bei Stufe Orange wird ungeimpften Bürgerinnen und Bürgern empfohlen, sich vor privaten Treffen testen zu lassen. Bei Stufe Rot gibt es dann Kontaktbeschränkungen für Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind. Schließungen von Bereichen des öffentlichen Lebens sind nicht vorgesehen.

Hamburg zieht Zwischenbilanz der Impfkampagne

Wenige Tage vor der Schließung des Hamburger Impfzentrums wollen Bürgermeister Peter Tschentscher und Sozialsenatorin Melanie Leonhard (beide SPD) heute einen Zwischenbericht zur Impfkampagne der Hansestadt abgeben. Ebenfalls in den Messehallen sein wird Walter Plassmann, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, die das Impfzentrum betreibt. Das Zentrum soll planmäßig am 31. August schließen. Seit seinem Start am 5. Januar wurden in den Messehallen mehr als eine Million Corona-Impfungen verabreicht. In der Spitze wurden dort mehr als 10.000 Frauen und Männer am Tag geimpft. Künftig sollen vornehmlich niedergelassene Ärzte die Impfungen übernehmen. Weitere Impfmöglichkeiten gebe es aber unter anderem in den Krankenhäusern, in etlichen Betrieben und bei mobilen Impfteams. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden in Hamburg einschließlich Mittwoch gut 2,3 Millionen Impfdosen verabreicht, sodass mindestens zwei Drittel der Hamburger Bevölkerung durch mindestens eine Impfung geschützt sind. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung ist die Zahl der verabreichten Impfdosen sogar um mehr als 70.000 höher. Diese seien von den niedergelassenen Ärzten nicht an das RKI gemeldet worden, wie eine Analyse der Abrechnung für das zweite Quartal ergeben habe.

12.029 Neuinfektionen bundesweit - Inzidenz steigt

Die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt sie heute bei 70,3 - gestern hatte der Wert 66,0 betragen, vor einer Woche 48,8. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 12.029 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 9.280 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 14 Todesfälle verzeichnet. Die Gesamtzahl beträgt nun 92.096.

992 neue Fälle in Niedersachsen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist binnen eines Tages von 45,4 auf 50,9 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen. Heute vor einer Woche lag der Wert bei 35,5. Wie aus dem Corona-Dashboard des Landes hervorgeht, wurden 992 neue Fälle gemeldet (Vortag 926; Vorwoche 665). Die Zahl der Corona-bedingten Todesfälle stieg um einen auf 5.847.

Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt minimal auf 47,4

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 207 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 262; Vorwoche: 191). Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz minimal auf 47,4 (Vortag: 47,3; Vorwoche: 50,0). Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat die Stadt Neumünster mit 112,2 (Vortag: 111,0). Danach folgen die Stadt Kiel mit 79,0 (Vortag: 76,2) und der Kreis Dithmarschen mit 72,8 (Vortag: 76,6). Die niedrigsten Werte gibt es im Kreis Schleswig-Flensburg mit 18,9 (Vortag: 22,4), gefolgt von den Kreisen Ostholstein mit 23,4 (Vortag: 18,5) und Rendsburg-Eckernförde mit 24,4 (Vortag: 22,3). 20 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten werden auf Intensivstationen des Bundeslandes behandelt, zehn von ihnen werden beatmet. Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet, der im Zusammenhang mit dem Coronavirus steht.

NDR.de Live-Ticker am Freitag startet

27. August