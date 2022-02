Stand: 21.02.2022 15:23 Uhr Corona-News-Ticker: Nächste Lockerungen in MV sollen kommen

MV: Oldenburg kündigt nächste Lockerungsschritte an

Mecklenburg-Vorpommerns Vize-Regierungschefin Simone Oldenburg (Linke) hält nach eigenen Worten trotz des noch hohen Infektionsgeschehens im Land ein baldiges Ende der harten Corona-Vorschriften für gerechtfertigt. Die befürchtete Überlastung des Gesundheitssystems sei nicht eingetreten, vor allem auch, weil sich die Mehrheit der Menschen an die Vorschriften gehalten habe. In Vertretung der erkrankten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gab die Bildungsministerin eine Regierungserklärung ab. Darin kündigte sie Lockerungen an, mit denen die Bund-Länder-Beschlüsse aus der Vorwoche umgesetzt würden. Dazu gehören größere private Treffen und Erleichterungen für die Tourismusbranche.

Hamburg: Handball-Bundesliga-Spiel fällt wegen Corona-Infektionen aus

Das für Donnerstag vorgesehene Heimspiel der Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg gegen den HBW Balingen-Weilstetten fällt aus. Wie die Hamburger mitteilten, sind mehrere Balinger Spieler an Corona erkrankt. Der HSV Hamburg hat nun bereits zwei Nachholspiele zu absolvieren. Zuvor war bereits eine Partie gegen TSV Hannover-Burgdorf Corona-bedingt ausgefallen.

Omikron-Subtyp BA.2: Verbreitungsausmaß in Niedersachsen unklar

Der nach ersten Erkenntnissen noch ansteckendere Omikron-Subtyp BA.2 ist auch in Niedersachsen bereits nachgewiesen worden. Das hat das Landesgesundheitsamt in Hannover mitgeteilt. Es könnten jedoch keine Angaben gemacht werden, wie hoch der Anteil an den Infektionen im Land ist. Der Subtyp gilt in der Debatte über Corona-Lockerungen als Unsicherheitsfaktor, weil unklar ist, wie viel ansteckender er ist und ob er möglicherweise wieder schwerere Krankheitsverläufe auslöst.

Theater in MV öffnen von morgen an nach und nach wieder

Nach fast zweimonatiger Corona-Zwangspause öffnen die Theater in Mecklenburg-Vorpommern wieder ihre Türen. Zutritt haben allerdings nur geimpfte und genesene Menschen. Das Tragen von FFP2-Masken ist Pflicht. Das Mecklenburgische Staatstheater startet am Dienstag nach Angaben des Hauses auf der Bühne im E-Werk mit der musikuntermalten Neufassung der "Odyssee"» nach Homer. Das zum Staatstheater gehörende Junge Theater in Parchim nimmt am Sonnabend mit dem Jugendstück "Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte" den Spielbetrieb wieder auf. In der Kleinen Komödie in Warnemünde erklingen bei einem Gastspiel der Sängerin Jacqueline Boulanger am Donnerstag "Chansons für die Ewigkeit" von Edith Piaf. Das Theater Vorpommern meldet sich am Donnerstag in der Stadthalle in Greifswald mit der Wiederaufnahme der Gesellschaftskomödie "Der Vorname" zurück beim Publikum.

1.165 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert

Nach einem vorübergehenden Anstieg am Sonntag ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in Hamburg wieder gesunken. Die Gesundheitsbehörde gibt den Wert aktuell mit 1.060,9 an - nach 1.111,8 am Sonntag und 1463,8 am Montag vor einer Woche. Die Behörde weist jedoch weiter darauf hin, dass sich Meldungen aufgrund der hohen Fallzahlen verzögern könnten. Deshalb liege die tatsächliche Inzidenz wohl höher. Binnen eines Tages wurden in Hamburg 1.165 neue Fälle gemeldet. Gestern waren es 1.408 und vor einer Woche 2.133.

Streit über Impfpflicht unter Koalitionspolitikern

In der Diskussion über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gegen Corona verschärft sich der Ton innerhalb der rot-grün-gelben Koalition. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hatte im "Spiegel" einer Impfpflicht ab 18 Jahren eine weitgehende Absage erteilt. Er zweifele daran, dass derzeit noch eine Überlastung des öffentlichen Gesundheitssystems droht, so Buschmann. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese - einer der Initiatoren eines Bundestags-Antrags für eine Impfpflicht - kritisierte, dass Buschmann als Justizminister Gruppenanträge von Abgeordneten überhaupt öffentlich bewerte. Die Einlassungen des Ministers seien "rechtlich nicht sauber zu Ende gedacht", sagte Wiese den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Zudem müsse Buschmann klar sein: "Nur wer jetzt die Impfquote für den kommenden Herbst/Winter erhöht, wird auch dann weiterhin eine Öffnungsperspektive haben", so Wiese.

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) bekräftigte seine generelle Ablehnung einer Impfpflicht. Dem ARD-Hauptstadtstudio sagte der Politiker aus Schleswig-Holstein, er sei überzeugt, dass es im April im Bundestag für keine Form der Impfpflicht eine Mehrheit geben werde.

Epidemiologe beantwortet Fragen zu Corona

Wie könnte sich die Corona-Pandemie weiter entwickeln? Ist ein ruhiges Frühjahr wahrscheinlich oder sind neue und möglicherweise aggressivere Varianten des Coronavirus zu erwarten? Im Video-Chat bei NDR.de versucht der Hamburger Mediziner und Epidemiologe Prof. Ralf Reintjes von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) heute ab 20 Uhr Ihre Fragen zur Pandemie zu beantworten. Über den unten stehenden Link können Sie jetzt schon Fragen an Reintjes stellen.

Hamburg: SPD ärgert sich über Vorpreschen der Grünen wegen HSV-Spiel

Zum DFB-Pokal-Viertelfinale des HSV soll die Zuschauerzahl-Corona-Regelung in Hamburg wohl vorzeitig gelockert werden. Hinter den Kulissen der rot-grünen Regierungskoalition in Hamburg knirscht es deswegen allerdings, wie NDR 90,3 berichtet. Denn die Grünen hatten als erste die Forderung am Sonntag öffentlich gemacht - zum Ärger der SPD. Sportsenator Andy Grote (SPD) spricht von einem "groben Foulspiel." Sportstaatsrat Christoph Holstein (SPD) erklärte zum Vorpreschen der Grünen, dass das Thema ja bereits in der vergangenen Woche besprochen worden sei. "Die jetzige Forderung der Grünen ist für die Galerie", sagte Holstein NDR 90,3. CDU-Oppositionsführer Dennis Thering sagte, das Ganze sei ein Beleg für ein schlechtes Koalitionsklima zwischen SPD und Grünen.

Niedersachsen: Mehr Studierende suchen psychologische Hilfe

Während der Corona-Pandemie haben sich in Niedersachsen mehr Studierende an eine psychologische Beratungsstelle gewandt als zuvor. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben. In Braunschweig etwa gab es im Jahr 2021 im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 rund 31 Prozent mehr Anfragen, wie eine Psychologin des Studentenwerks Ostniedersachsen mitteilte. Die Beratungsstelle der Universität Hannover verzeichnete im selben Zeitraum einen Anstieg um 14 Prozent. Auch in Osnabrück verzeichnete die Anlaufstelle einen gestiegenen Bedarf. In Oldenburg blieb die Zahl der Anfragen in etwa auf dem selben Niveau. Die Pandemie verstärke die Probleme bei denjenigen, die schon instabil seien, treffe aber auch vermehrt psychisch sonst robuste junge Menschen, teilte die Leiterin der Psychosozialen Beratungsstelle in Osnabrück mit.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken

Das Robert Koch-Institut (RKI) verzeichnet für Niedersachsen aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner von 1.107,6. Am Tag zuvor lag der Wert bei 1.113,4. Für den Zeitraum der vergangenen 24 Stunden meldete das RKI 4.619 Neuinfektionen in dem Bundesland, gestern waren es 9.795.

Drei Tage rot: Strengere landesweite Corona-Regeln in MV

In Mecklenburg-Vorpommern gelten von heute an strengere Corona-Regeln, weil die Corona-Warnampel seit mehr als drei Tagen landesweit die höchste Warnstufe rot anzeigt. Indoorspielplätze dürfen von heute an deshalb nicht mehr öffnen. In Schwimmbädern sind nur noch Vereins- und Schulunterreicht erlaubt, sagte ein Sprecher der Landesregierung. Außerdem dürfen Kinos und Theater ihre Plätze nur noch zu 30 statt 50 Prozent auslasten. Erst wenn die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierung fünf Tage hintereinander nicht mehr rot ist werden die Regeln wieder gelockert.

Bundesweite Inzidenz steigt wieder leicht an - 73.867 neue Fälle

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute nach einem mehrtägigen Rückgang wieder einen leichten Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert mit 1.346,8 an. Gestern hatte der Wert bei 1.346,3 gelegen, vor einer Woche bei 1.459,8 (Vormonat: 706,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 73.867 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 76.465. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind demnach vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte es eine größere Zahl von Menschen geben, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen - die Infektion fließt damit nicht in die offizielle Statistik ein.

Erste Novavax-Lieferung für Deutschland erwartet

Heute sollen laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die ersten 1,4 Millionen Dosen des Impfstoffes des US-Herstellers Novavax in Deutschland ankommen. Kann der Impfstoff mit dem Namen Nuvaxovid helfen, die Impflücke zu schließen? Er beruht auf eher klassischer Technologie - und die Hoffnung ist, dass sich deshalb mehr bislang ungeimpfte Menschen immunisieren lassen. Mit Novavax können sich alle Personen ab 18 Jahren impfen lassen. Für einen vollen Impfschutz gibt es zwei Spritzen im Abstand von drei Wochen. Auffrischungsimpfungen sind mit diesem Vakzin bisher nicht empfohlen. Laut Hersteller schützt das Mittel zu 90 Prozent vor einer Ansteckung - allerdings basieren die Studien auf älteren Corona-Varianten. Wie gut Novavax gegen Omikron schützt, ist noch nicht klar.

Von Bundesland zu Bundesland ist es unterschiedlich, ab wann der Impfstoff eingesetzt wird. In Niedersachsen sind für Anfang März die ersten Impfaktionen vorgesehen. Das Land rechnet mit 140.000 Dosen des Protein-Impfstoffs. Tausende Menschen haben sich bereits auf eine Warteliste eingetragen. Auch in Hamburg soll es Anfang März losgehen, wobei noch unklar ist, wann genau die ersten Lieferungen eintreffen. Zuvor hatte die Sozialbehörde mit einem Impfstart Ende Februar gerechnet. Termine für Novavax-Impfungen werden über das Terminbuchungs-Portal der Stadt vergeben. In Mecklenburg-Vorpommern beginnen laut Gesundheitsministerium die Novavax-Impfungen am 28. Februar. Impftermine können bereits vereinbart werden.

VIDEO: Erste Lieferungen des Impfstoffes Novavax erwartet (1 Min)

Schulstart nach den Ferien in MV - noch mit Maskenpflicht

Heute Morgen geht es für die Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern nach den zweiwöchigen Winterferien zurück in den Unterricht - unter Pandemie-Bedingungen. An allen Schulen wird laut Bildungsministerium am ersten Tag auf das Coronavirus getestet. Für die kommenden vier Wochen sind drei Tests pro Woche vorgeschrieben. Außerdem müssen Schülerinnen und Schüler vor dem ersten Unterricht wieder eine Bestätigung abgeben, wonach sie während der Ferien in keinem Corona-Hochrisiko- oder Variantengebiet waren. Wer das Formular vergisst, darf nicht am Unterricht teilnehmen. In den Schulen gilt zunächst weiter die Maskenpflicht. Vom 7. März an müssen im Unterricht dann keine Masken mehr getragen werden.

Hamburg: Einige Corona-Regeln an Schulen fallen weg

An Hamburgs Schulen gelten von heute an etwas lockerere Corona-Regeln. Angesichts sinkender Inzidenzen können die Schülerinnen und Schüler nun wieder ohne Maske am Sportunterricht teilnehmen. Auch dürfen die Kinder und Jugendlichen nach Angaben der Schulbehörde wieder bei jahrgangsübergreifenden Kursen mitmachen, sich unabhängig von der Jahrgangsstufe miteinander treffen und wieder gemeinsam in der Mensa essen. Alle anderen Corona-Regeln, etwa die Maskenpflicht in Schulgebäuden oder die Corona-Tests dreimal in der Woche, bleiben mindestens bis zum Ferienbeginn am 5. März bestehen. Wie es nach den Märzferien weitergehe, hängt laut Schulbehörde von den Beschlüssen der Bundesregierung ab.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein schwankt seit mehr als einer Woche nur leicht. Die Zahl liegt aktuell bei 761,7 - nach 767,4 am Vortag. Vor einer Woche hatte der Wert bei 752,6 gelegen. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel weiter hervorgeht, wurden zuletzt 1.049 Corona-Neuinfektionen registriert.

