Corona-News-Ticker: Nach Pause wieder "Politischer Aschermittwoch"

Im Corona-News-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 22. Februar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 101,9 - 25.763 bestätigte neue Covid-19-Fälle

Parteien veranstalten wieder "Politischen Aschermittwoch"

Nach zwei Jahren Pause wegen Corona und Beginn des Ukrainekriegs veranstalten die Parteien heute wieder ihre traditionellen großen Aschermittwochs-Kundgebungen in Bayern. Allein die CSU in Passau erwartet - wie zuletzt 2020 - wieder mehrere Tausend Besucher. In der Passauer Dreiländerhalle ist Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder der Hauptredner. Bei den Grünen in Landshut wird die Bundesvorsitzende Ricarda Lang als Rednerin erwartet, bei der FDP in Dingolfing Parteichef und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Die SPD in Vilshofen setzt hingegen nicht auf Bundesprominenz, sondern auf ihren Spitzenkandidaten Florian von Brunn. Der "Politische Aschermittwoch" hat in Bayern eine lange Tradition. 1919 lud der bayerische Bauernbund anlässlich eines Viehmarkts erstmals zu einer politischen Kundgebung in Vilshofen.

Veranstaltungen gibt es heute auch in anderen Bundesländern. In Mecklenburg-Vorpommern trifft sich die AfD zum "Politischen Aschermittwoch" mit den Landessprechern Leif-Erik Holm und Enrico Schult. Die CDU in MV hat hingegen nach 25 Jahren ihre Veranstaltungs-Reihe, die zunächst in Stavenhagen und dann in Demmin stattfand, aufgegeben: "Es ist zwar schade, dass diese Tradition zu Ende geht, aber es ist finanziell nicht stemmbar für den Landesverband", sagte der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Mecklenburgische Seenplatte, Marc Reinhardt, vor einigen Tagen.

RKI meldet eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 101,9

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner werden vom RKI wie folgt angegeben:

Niedersachsen: 117,3 (Vortag: 112,7)

Schleswig-Holstein: 59,6 (Vortag: 60,6)

Mecklenburg-Vorpommern: 63,6 (Vortag: 58,0)

Hamburg: 49,5 (Vortag: 45,9)

Bremen: 98,7 (Vortag: 90,9)

Bundesweit: 101,9 (Vortag: 96,9)

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern vermutlich kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

