Stand: 11.10.2022 07:21 Uhr Corona-News-Ticker: NDR Info Redezeit zu Long Covid

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 11. Oktober 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



NDR Info Redezeit zu Long Covid: Stellen Sie den Experten Ihre Fragen

Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 653,0 in Schleswig-Holstein | 863,6 in Niedersachsen | 317,5 in Hamburg

RKI registriert bundesweit 172.536 Neuinfektionen - Inzidenz bei 787,5

Schwache Testergebnisse bei Nasenspray-Version des Corona-Impfstoffs

Erste Tests einer Nasenspray-Version des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca in Zusammenarbeit mit der Universität Oxfords zeigen nicht den gewünschten Erfolg. In der ersten von üblicherweise drei Studienphasen sei nur bei einer Minderzahl der Studienteilnehmer eine Antikörperreaktion in den Schleimhäuten der Atemwege festgestellt worden, teilt die Universität Oxford mit. Zudem sei die im Blut gemessene Immunreaktion schwächer als bei einer Corona-Impfung in den Oberarm-Muskel.

Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung - Thema in der NDR Info Redezeit

Viele überstehen eine Corona-Erkrankung folgenlos, bei einigen halten sich bedenkliche Symptome über Wochen und Monate. Was kann helfen und gibt Hoffnung auf Besserung? Das ist das Thema der NDR Info Redezeit heute Abend ab 21.03 Uhr. Moderatorin Ulrike Heckmann spricht dazu mit Dr. Melanie Hümmelgen, Ärztliche Direktorin und Chefärztin der Mühlenbergklinik in Bad Malente-Gremsmühlen, und Prof. Dr. Andreas Stallmach, Direktor der Klinik für Innere Medizin am Universitätsklinikum Jena. Schreiben Sie uns oder rufen Sie an!

18.466 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert

In Niedersachsen hat das Robert Koch-Institut (RKI) 18.466 Corona-Neuinfektionen registriert. Den Wert der Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI heute mit 863,6 an. Vor einer Woche lag er noch bei 376,3.

Hamburg: Inzidenz innerhalb einer Woche verdoppelt

Für Hamburg meldet das RKI heute 2.281 Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 317,5. Das ist mehr als doppelt so hoch wie vor einer Woche, als der Wert bei 166,1 lag.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 787,5

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute mit 787,5 an. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 598,1 gelegen (Vorwoche: 374,0; Vormonat: 220,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 172.536 Corona-Neuinfektionen und 185 Todesfälle innerhalb eines Tages.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 653,0

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter deutlich gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche lag am Montagabend bei 653,0. Das teilte die Landesmeldestelle mit. Am vergangenen Freitag hatte der Wert noch bei 532,7 gelegen. Es wurden zu Wochenbeginn 5.043 Neuinfektionen gemeldet. Auch die Zahl der Patienten, die mit Corona in einer Klinik behandelt werden, steigt weiter: Am Montag waren es demnach 730 - am Freitag vergangener Woche 689. Auf Intensivstationen lagen 50 Patienten. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg von 10,71 am Freitag auf nun 11,43. Der Wert gibt an, wie viele Patienten pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden. Neun weitere Menschen sind seit Freitag im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Dienstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Dienstag, 11. Oktober 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

