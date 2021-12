Stand: 27.12.2021 09:45 Uhr Corona-News-Ticker: Montgomery lehnt höhere Beiträge für Ungeimpfte ab

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute am Montag, 27. Dezember 2021, aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom zweiten Weihnachtstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Montgomery lehnt höhere Krankenkassenbeiträge für Ungeimpft ab

Strengere Regeln in mehreren Bundesländern

Heute vor einem Jahr startete die offizielle Impfkampagne in Deutschland

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 2.425 in Niedersachsen, 403 in Schleswig-Holstein - bundesweit: 13.908

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat höhere Krankenkassenbeiträge für Ungeimpfte in Deutschland abgelehnt. "Unser Gesundheitssystem kennt keine verschuldensabhängigen Beitragszahlungen", sagte Montgomery der "Rheinischen Post". "Der Raucher muss sich nicht an den Kosten seiner Behandlung beteiligen, der Skiläufer bekommt den Beinbruch auch wie jeder andere behandelt und finanziert." Das sei auch gut so. Diesen Gedanken jetzt zur Durchsetzung einer Corona-Impfpflicht aufzugeben, falle ihm schwer, erklärte Montgomery. Es dürfe nicht zugelassen werden, "dass ein paar hartleibige Impfgegner die Grundfesten unseres Krankenversicherungssystems aushebeln", betonte er.

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte vorgeschlagen, bei Verstößen gegen die geplante allgemeine Corona-Impfpflicht auch höhere Krankenkassenbeiträge zu erwägen.

Corona-Proteste: Städtetag fordert Schutz für Kommunalpolitiker

Städtetagspräsident Markus Lewe hat einen besseren Schutz von Amts- und Mandatsträgern vor gewaltsamen Corona-Protesten gefordert. Verfassungsschutz und Polizeibehörden brauchten dafür mehr Personal, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wenn es hart auf hart kommt, also bei konkreten Gefährdungen, müssen auch Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker unbürokratisch Polizeischutz bekommen", forderte Lewe. Die Corona-Proteste würden gewalttätiger, ein gesellschaftlicher Konsens gerate ins Wanken, sagte der Oberbürgermeister von Münster. "Politisch motivierte Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger haben ein unerträgliches Ausmaß erhalten. Mehr als jeder zweite Kommunalpolitiker wurde schon beleidigt, bedroht, mit Hass überschüttet oder tätlich angegriffen." Auch die Menschen vom Ordnungsamt bekämen das zu spüren, genauso wie Rettungssanitäter, Feuerwehr und ehrenamtlich Tätige - sowohl im Netz als auch auf der Straße.

Intensivmediziner auf Omikron-Welle vorbereitet

Die Intensivmediziner in Deutschland gehen davon aus, dass die Omikron-Variante des Coronavirus im Laufe des Januar auch in Deutschland die vorherrschende Variante sein wird. die Behandlungskapazitäten müssten auch auf den Normalstationen hochgefahren werden, sagt Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) im NDR Info Interview. Jeder müsse sich weiterhin vorsichtig und umsichtig verhalten, um zu vermeiden, dass die nächste Welle sehr hoch werde, sagt Marx.

Intensivmediziner Marx: Behandlungskapazitäten hochfahren

Niedersachsen meldet 2.425 Neuinfektionen

In Niedersachsen sind laut Robert Koch-Institut (RKI) am Tag nach Weihnachten 2.425 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 129,7 Fällen pro 100.000 Einwohner. Fünf weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Daten sind mit denen vor Weihnachten und der Vorwoche nicht vergleichbar, denn an den beiden Weihnachtsfeiertagen waren aus Niedersachsen so gut wie keine Neuinfektionen gemeldet worden. Die Gesundheitsämter hatten ihre Daten erst am zweiten Weihnachtstag gebündelt an das RKI übermittelt.

Infektiologe: Corona-Wellen werden immer flacher werden

Die Corona-Wellen werden nach Ansicht des Jenaer Infektiologen Mathias Pletz im Jahr 2022 abnehmen. "Die Wellen werden immer flacher werden, auch wenn neue Varianten kommen, weil einfach schon eine gewisse Grundimmunität da ist", sagte der Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Uniklinikum Jena. Die Spanische Grippe habe etwa gezeigt, dass so ein Virus nie ganz verschwinden werde. "Aber irgendwann wird es dann schwere Verläufe nur noch in dem Maße geben, dass sie für das Gesundheitssystem zu bewältigen sind." Das Grundproblem bei Corona sei gewesen, dass das Virus zu Beginn der Pandemie auf eine Bevölkerung mit keinerlei Immunität getroffen sei. "Das war wie ein Streichholz in eine Benzinlache zu werfen." Mit Blick auf die Omikron-Variante sei nun ein optimistisches Szenario, dass die Mutante auf eine weitgehend geboosterte Bevölkerung trifft. "Und dass es dadurch eine Hybridimmunität gibt - also eine Immunität, die sich aus Impfung und Infektion zusammensetzt."

Weil: Brauchen Impfquote von deutlich über 90 Prozent bei Erwachsenen

Die Corona-Krise bereitet Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil derzeit mehr Sorgen als im vergangenen Winter. "Ich war vor einem Jahr um diese Zeit optimistischer", sagte der SPD-Politiker. "Da hatte ich die Hoffnung, dass wir dem Virus mit der beginnenden Impfkampagne den Garaus machen können. Heute weiß ich, dass es sich bei Corona um einen enorm hartnäckigen Gegner handelt." Die Gesellschaft sei dem Virus aber auch nicht schutzlos ausgeliefert, betonte der Regierungschef. "Wenn wir es schaffen, in der ganzen Gesellschaft einen hohen Impfschutz zu erreichen, werden wir perspektivisch mit der Pandemie klarkommen. Wir brauchen eine Impfquote von deutlich über 90 Prozent bei den Erwachsenen." Zuletzt waren in Niedersachsen rund 83 Prozent der Über-18-Jährigen grundimmunisiert. Fast jeder zweite Erwachsene hat auch die Booster-Impfung erhalten.

Von heute an gelten in vielen Bundesländern noch einmal strengere Regeln, mit denen eine Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden soll. Das hatten die Länder in der vergangenen Woche gemeinsam mit der Bundesregierung beschlossen. Manche Länder, wie Hamburg, hatten damit bereits zu Weihnachten begonnen. Andere ziehen oder legen heute nach - wie Niedersachsen, wo aber auch über Weihnachten teils schon einige Regeln verschärft wurden. In Mecklenburg-Vorpommern gelten trotz zuletzt gesunkener Fallzahlen nun noch schärfere Vorkehrungen: Kinos, Theater, Museen, die Innenbereiche von Zoos, Schwimmbäder und andere Freizeiteinrichtungen müssen flächendeckend geschlossen bleiben. Bislang galten diese Restriktionen nur in einigen Kreisen. In Schleswig-Holstein treten morgen strengere Regeln in Kraft.

RKI registriert 13.908 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 222,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach langem Sinken im Vergleich zum Vortag (leicht) gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 222,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 220,7 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 315,4 (Vormonat: 340,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 13.908 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 69 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 180 Todesfälle. Das RKI weist darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist. Deshalb könnten die offiziell ausgewiesenen Fallzahlen nur ein unvollständiges Bild der Corona-Lage in Deutschland zeigen.

403 neue Fälle in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein sind 403 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet geworden. Vor einer Woche waren 229 neue Fälle registriert worden. Allerdings sind die Zahlen wegen der Feiertage derzeit nur bedingt mit denen vor Weihnachten vergleichbar - es ist möglich, dass unter den neuen Fällen auch Nachmeldungen sind. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt aktuell bei 146,4 - vor einer Woche hatte sie bei 168,2 gelegen.

Vor einem Jahr startet die offizielle Impfkampagne in Deutschland

Vor genau zwölf Monaten wurde in Deutschland begonnen, systematisch gegen das Coronavirus zu impfen. Zunächst war der Impfstoff knapp. Wer die Impfung zuerst bekommen sollte, wurde nach Alter, Vorerkrankung und anderen Kriterien ermittelt - Stichwort Priorisierung. Im Sommer war mehr als die Hälfte der Menschen immunisiert. Doch das Impftempo hat nachgelassen.

Dänemark führt wieder Testpflicht an der Grenze ein

Wer nach Dänemark reist, muss - unabhängig vom Impfstatus - von heute an wieder im Besitz eines negativen Corona-Tests sein. Doch es gibt Ausnahmen: So fallen Tagesausflügler nicht unter die Regelung. Und Reisende mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein müssen ebenfalls keinen Test vorlegen - jedenfalls, wenn sie geimpft oder genesen sind. Eine weitere Ausnahme betrifft Genesene, die dokumentieren können, dass ein PCR-Test bei ihnen vor mindestens 14 Tagen, maximal aber 180 Tagen eine Corona-Infektion nachgewiesen hat. Auch sie müssen keinen aktuellen Test vorlegen. Außerdem sind Kinder unter 15 Jahren von der Testpflicht bei der Einreise nach Dänemark ausgenommen.

Weitere Informationen Corona: Dänemark führt Testpflicht bei Einreise ein Ab heute verlangt Dänemark wieder einen negativen Corona-Testnachweis bei der Einreise. Es gibt aber Ausnahmen. mehr

