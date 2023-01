Stand: 09.01.2023 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Möglicherweise Milliarden-Verschwendung bei PCR-Tests

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 9. Januar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Epidemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Recherche: Hinweise auf mögliche Milliardenverschwendung bei PCR-Tests

Im Zuge der Corona-Pandemie haben Staat und Krankenkassen offenbar deutlich mehr Geld für PCR-Tests ausgegeben als nötig. Wie NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" berichten, hätte eine Milliarden-Summe eingespart werden können. Laut der Recherche sollen Ärztevertreter mit den Kassen zu hohe Preise ausgehandelt haben. So seien 2020 pro Testmaterial 20 Euro gezahlt worden, auf dem Markt seien die Testkids aber für die Hälfte zu haben gewesen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung begründet das hohe Preisniveau mit Engpässen gerade zu Beginn der Pandemie. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) räumte Fehler ein, die er später korrigiert habe.

Mehr zum Thema hören Sie auch in der ersten Folge von "11KM: der tagesschau-Podcast", den ein gemeinsames Team von NDR Info und BR24 produziert.

Testpflicht für Reisende aus China - Auswärtiges Amt rät von Flügen in das Land ab

Seit Mitternacht gelten in Deutschland neue Corona-Testregeln für Einreisende aus China. Diese müssen zumindest einen negativen Schnelltest vorlegen, den die Airlines kontrollieren. Deutsche Behörden planen an Flughäfen dazu Stichproben. Die Testergebnisse dürfen nicht älter als 48 Stunden sein.

Das Auswärtige Amt riet am Wochenende via Twitter "aktuell von nicht notwendigen Reisen" nach China ab. "Die Infektionszahlen in China befinden sich derzeit auf dem höchsten Stand seit Beginn der Pandemie 2020. Das chinesische Gesundheitssystem ist überlastet, auch die ausreichende Versorgung in medizinischen Notfällen ist davon betroffen", hieß es zur Erklärung in den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes. Mit Wirkung vom 9. Januar sei China als drohendes Virusvariantengebiet eingestuft.

Auch aus den Nordländern heute nur Inzidenzwerte

Weil die Bundesländer am Wochenende keine Zahlen zu den registrierten Neuinfektionen ans Robert Koch-Institut übermittelt haben, werden heute nur die aktuellen Inzidenzwerte pro 100.000 Einwohner und Woche ausgewiesen - die Zahlen werden dann voraussichtlich morgen nachgemeldet. Für Niedersachsen wird der Inzidenz-Wert mit 237,7 angegeben (Woche vor Weihnachten: 427,7), für Schleswig-Holstein mit 138,4 (Woche vor Weihnachten: 300,8) und für Hamburg mit 124,4 (Woche vor Weihnachten: 190,7). Die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Bremen veröffentlichen ihre aktuellen Corona-Zahlen heute Nachmittag.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 142,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 142,4 an. Am Montag vor Weihnachten hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 236,6 gelegen. In der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr sowie in der ersten Woche des neuen Jahres hatten wir wegen der vom RKI angemerkten grob verzerrten offiziellen Corona-Infektions-Statistiken auf die Meldung der Zahlen verzichtet. Wie bereits in den vergangenen Wochen und Monaten üblich, haben die Länder am Wochenende keine Daten ans RKI übermittelt. So werden erst morgen wieder Zahlen der bestätigten Neuinfektionen bekannt gegeben.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Der Corona-Liveticker startet

Einen schönen guten Morgen zum Wochenanfang wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Montag, 9. Januar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren.

