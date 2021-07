Stand: 06.07.2021 06:15 Uhr Corona-News-Ticker: Mobile Teams impfen in SH ab heute Studierende

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 6. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern gibt es zum Nachlesen im Blog von Montag.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Hamburg: Impftermine verfallen aus verschiedenen Gründen

Die Gesundheitsbehörde Hamburg hat mitgeteilt, dass alleine am vergangenen Wochenende im Impfzentrum der Hansestadt in den Messehallen Hunderte geplante Impftermine nicht durchgeführt werden konnten. Hauptgrund dafür seien aber nicht die sogenannten Impfschwänzer, die Termine verfallen lassen. Ein viel größeres Problem sind den Angaben zufolge Menschen, die einfach neue Ersttermine ausmachen, um schneller ihre Zweitimpfung zu bekommen. Das falle jedoch beim Check-In auf, sodass sie wieder weggeschickt würden.

VIDEO: Corona-Impfungen: Tausende Termine nicht wahrgenommen (3 Min)

Stabile Inzidenz von 3,7 in Niedersachsen

Für Niedersachsen meldet das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin heute eine Sieben-Tage-Inzidenz von 3,7 - bei diesem Wert lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche auch gestern. Am Dienstag der Vorwoche war er mit 3,0 angegeben worden. 31 neue laborbestätigte Corona-Infektionen wurden registriert (Vortag: 9 / Vorwoche: 23). Es wurde auch ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion erfasst. Die Gesamtzahl stieg damit landesweit auf 5.770.

Schleswig-Holstein: Mobile Teams impfen ab heute Studierende

Studierende in Schleswig-Holstein können sich von heute an in ihrer Hochschule gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie das Bildungsministerium mitteilte, werden mobile Teams auf den Campussen in ganz Schleswig-Holstein bis zum Dienstag kommender Woche Impfungen mit den Impfstoffen von Moderna und Johnson & Johnson verabreichen. Termine müssen nicht vereinbart werden. Ministerin Karin Prien warb dafür, dieses Angebot anzunehmen. "Ich bin sehr froh, dass es uns kurzfristig gelungen ist, den Studierenden dieses Angebot zu machen", sagte die CDU-Politikerin.

Die Teams schaffen laut Ministerium etwa 150 Impfungen pro Tag. Zweitimpfungen mit dem Stoff von Moderna sollen nach genau fünf Wochen folgen. Die ersten Einsätze an den Hochschulstandorten beginnen heute in Kiel, die letzten sind eine Woche später ebenfalls in der Landeshauptstadt und in Lübeck vorgesehen.

Weitere Informationen Corona in SH: Impfung ohne Termin für Studierende Ab heute können sich Studierende ohne Termin auf den Campi der Unis und Hochschulen im Land gegen das Coronavirus impfen lassen. mehr

RKI: Bundesweit 440 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 4,9

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet heute früh 440 Corona-Neuinfektionen für ganz Deutschland. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 404 Ansteckungen gelegen, gestern bei 212. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI aktuell mit 4,9 an (Vortag: 5,0 / Vorwoche: 5,4). Binnen 24 Stunden wurden den Angaben zufolge 31 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie in Deutschland an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.062.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 3,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken - auf 3,5. Zuvor war der Wert fünf Tage in Folge leicht gestiegen. Nach Behördenangaben gab es 15 registrierte Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 19 Neuinfektionen gewesen. Im Krankenhaus werden aktuell 17 Covid-19-Erkrankte behandelt. Die Regionen mit der höchsten Inzidenz sind Lübeck (6,9), Kiel (5,3) und Pinneberg (5,1). In Dithmarschen hingegen wurde seit einer Woche kein neuer Corona-Fall mehr gemeldet.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland zuletzt stetig gesunken. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

Postleitzahl:

Portugal und England ab morgen kein Virusvariantengebiet mehr

Die Bundesregierung lockert die wegen der Verbreitung besonders ansteckender Corona-Varianten verhängten Einreisebeschränkungen für Portugal, Großbritannien, Nordirland, Russland, Indien und Nepal deutlich. Morgen werden die fünf Länder vom Status Virusvariantengebiet zu Hochinzidenzgebieten zurückgestuft, wie das Robert Koch-Institut gestern Abend mitteilte. Damit ist die Einreise nach Deutschland für alle Personengruppen wieder möglich. Für vollständig Geimpfte und Genesene entfällt die Quarantäne-Pflicht ganz, für alle anderen wird sie verkürzt.

NDR.de Live-Ticker am Dienstag startet

NDR.de wünscht einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Dienstag, 6. Juli, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.