Corona-Ticker: Mobile Teams impfen ab heute an Schulen in SH

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 19. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nachrichten und Ereignisse von gestern finden Sie zum Nachlesen im Blog von Mittwoch.

Schärfere Corona-Regeln gelten ab heute in Region Hannover

Bestätigte Corona-Neuinfektionen im Norden: 280 in Schleswig-Holstein

Knapp drei Wochen nach Beginn des neuen Schuljahres fahren von heute an mobile Impfteams zu den Schulen in Schleswig-Holstein, um Impfwilligen ein Angebot zu unterbreiten. An 250 Standorten sollen Schülerinnen und Schüler sowie Beschäftigte die Möglichkeit bekommen, sich gegen Corona impfen zu lassen. Dafür ist der Impfstoff von Biontech vorgesehen. Das Angebot ist freiwillig. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Corona-Impfung inzwischen für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren. Im Vorwege haben sich mehr als 10.500 Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein für eine Impfung in der Schule angemeldet.

VIDEO: Bildungsministerin Prien wirbt für Impfangebote in Schulen (1 Min)

Schärfere Corona-Regeln gelten ab heute in Region Hannover

Der Inzidenzwert der Corona-Infektionen in der Region Hannover hat zuletzt drei Tage in Folge über 35 gelegen. Seit heute gelten deshalb wieder schärfere Corona-Regeln. Maximal zehn Personen aus drei Haushalten dürfen sich treffen. Geimpfte, Genesene und Kinder bis 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Ansonsten mache die Region von ihrem Ermessensspielraum Gebrauch, sagte Regionspräsident Hauke Jagau (SPD).

Pangea-Festival in Pütnitz startet

Heute beginnt das Pangea-Festival in Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten. Es geht bis zum 22. August. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hatte grünes Licht gegeben, weil die entsprechenden Corona-Inzidenzwerte es ermöglichten, das Konzept ohne weitere Änderungen umzusetzen. Die geplanten Corona-Maßnahmen der Veranstalter seien ohnehin strenger, als die geltende Landesverordnung es vorsehe. Wer ein Ticket für das Musik- und Sportfestival kauft und nicht geimpft oder genesen ist, muss am Einlass einen gültigen, negativen PCR-Test vorlegen.

280 Neuinfektionen in SH - Inzidenz wieder leicht gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter leicht gestiegen. Sie liegt jetzt bei 51,2 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht (Vortag: 50,5; Vorwoche: 48,5). Innerhalb eines Tages wurden landesweit 280 Neuinfektionen gemeldet. In den Krankenhäusern werden nun 50 Covid-19-Patienten behandelt - vier mehr als am Vortag. 16 von ihnen lagen auf der Intensivstation (+1), acht Patienten mussten beatmet werden (-1).

In Flensburg stieg der Inzidenz-Wert erneut deutlich: Er liegt nun bei 123,1 nach 116,5 am Vortag. In der Landeshauptstadt Kiel fiel die Sieben-Tage-Inzidenz hingegen von 98,1 auf 88,3. An dritter Stelle steht weiter Neumünster (68,6). Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz weist der Kreis Ostholstein mit 17,5 auf.

