Corona-News-Ticker: Mobile Impfteams starten in Niedersachsen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 12. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Niedersachsen: Mobile Impfteams bald landesweit im Einsatz

Soziologe: Rund die Hälfte der Impfgegner politisch motiviert

Ab 13 Uhr live: Niedersachsens Krisenstab informiert über Corona-Lage

100. Ausgabe des Coronavirus-Update : Drosten und Ciesek ziehen Bilanz

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 113 in Schleswig-Holstein , 350 in Niedersachsen

RKI: Bundesweit 4.971 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 65,8

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

FC St. Pauli auch gegen Hansa Rostock mit 2G-Modell

Wie schon in den beiden Heimspielen gegen den FC Ingolstadt (4:1) und Dynamo Dresden (3:0) gewährt Fußball-Zweitligist FC St. Pauli auch gegen den FC Hansa Rostock am Sonntag, 24. Oktober ab 13.30 Uhr im Rahmen des 2G-Modells ausschließlich geimpften oder genesenen Personen den Stadionzutritt. Wie die Hamburger mitteilten, gilt eine Ausnahme weiterhin für Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren. Diese können auch ohne Impfung/Genesung, aber mit einem negativen Schnelltest oder einer Schulbescheinigung im Millerntor-Stadion dabei sein. Von Donnerstag um 10 Uhr an haben alle Dauerkarten- und Jahreskarteninhaber ein Vorkaufsrecht auf Tageskarten zum Heimspiel gegen die Rostocker.

Mobile Impfteams in Niedersachsen nehmen ihre Arbeit auf

Nach der Schließung der Corona-Impfzentren in Niedersachsen nehmen die mobilen Impfteams jetzt landesweit ihre Arbeit auf. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtete, waren die ersten mit einer Sondererlaubnis bereits unterwegs, etwa in Celle. Demnach sollen die Teams nach und nach bis spätestens nächste Woche überall einsatzbereit sein. Zuständig für die Organisation sind jetzt die Gesundheitsämter und nicht mehr der Katastrophenschutz. Dieser Wechsel sei eine große Aufgabe, die etwas dauere, hieß es vom Land. Aber es laufe alles nach Plan.

Soziologe: Rund die Hälfte der Impfgegner politisch motiviert

Nach Ansicht des Göttinger Soziologen Berthold Vogel sind 50 bis 60 Prozent der Fälle von Impfgegnerschaft politisch motiviert. Das sei „nicht in erster Linie Ausdruck medizinischer Bedenken, sondern eines grundsätzlichen Protests gegen die Demokratie und ihre Einrichtungen“, sagte Vogel dem Evangelischen Pressedienst (epd). Diese Gruppe, wohl etwas mehr als die Hälfte der bis heute nicht Geimpften, werde Angebote zur Immunisierung gegen das Coronavirus auch künftig nicht annehmen, so der Direktor des Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen. Forschungsbefunde zeigten eine klare Korrelation zwischen niedriger Impfquote und hohen Stimmenanteilen für die AfD. „Hier sammeln sich nicht nur Abgehängte. Vielmehr gehören die politisch motivierten Impfgegner mehrheitlich der Mittelschicht an und sind gut qualifiziert.“

Sogenannte „Spätimpfer“ machen aus Vogels Sicht etwa ein Fünftel der noch nicht Geimpften aus. „Zu dieser Gruppe zähle ich isoliert lebende Menschen. Ihnen fehlt das soziale Umfeld, das sie zur Impfung animiert“, sagte der Soziologe. Auch diese Menschen lehnten die Impfung nicht aus gesundheitlichen Gründen ab, sondern fühlten sich mangels sozialen Drucks schlicht nicht vor die Entscheidung gestellt. Als dritte Gruppe definierte Vogel Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstaus. „Sie haben oft große Sorge vor Behördenkontakten. Auch das Impfen empfinden viele als soziales Risiko“, erklärte der Sozialforscher. Erfahrungen vieler Kommunen zeigten, dass diese Menschen bereit seien, sich impfen zu lassen, wenn man ihnen zuvor ihre Ängste nehme.

Fernbusse: Passagierzahlen brechen um 70 Prozent ein

Die Corona-Pandemie hat bei Fernbussen zu einem massiven Einbruch der Fahrgastzahlen geführt. Das Statistische Bundesamt meldet für das vergangene Jahr im Linienverkehr einen Rückgang von rund 70 Prozent. Betroffen waren demnach sowohl Verbindungen innerhalb Deutschlands als auch in andere Länder. Insgesamt fiel die Zahl der Passagiere den Statistikern zufolge von mehr als 21 auf etwa 6,5 Millionen.

Thailand öffnet sich auch für Geimpfte aus Deutschland

Deutsche dürfen ab dem 1. November wieder quarantänefrei nach Thailand reisen, sofern sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Wie Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha in einer Fernsehansprache sagte, stehen zehn Länder mit geringer Corona-Inzidenz auf der Liste, darunter auch die USA, Singapur und China. Urlauber müssten lediglich einen PCR-Test vor der Abreise und einen weiteren bei der Ankunft in Thailand machen, sagte Prayut. Danach könnten sie alle Landesteile frei bereisen. Ab dem 1. Dezember sollen weitere Länder hinzugefügt werden. Dann wird den Angaben zufolge voraussichtlich auch der seit Monaten wegen einer schweren Corona-Welle verbotene Ausschank von Alkohol in Restaurants wieder erlaubt sein.

Kostenpflichtige Schnelltests: Was sagen Hannoveraner?

Seit gestern sind die Corona-Schnelltests in Deutschland für die allermeisten Menschen kostenpflichtig. Wie nehmen Bürger und Bürgerinnen diese Neuerung auf? NDR Info hat sich in einem Testzentrum in Hannover umgehört.

AUDIO: Corona-Tests nicht mehr kostenlos: Erste Erfahrungen in Hannover (4 Min) Corona-Tests nicht mehr kostenlos: Erste Erfahrungen in Hannover (4 Min)

Niedersachsen: NDR.de überträgt Corona-Pressekonferenz

Der niedersächsische Krisenstab unter Leitung von Heiger Scholz und dessen Stellvertreterin Claudia Schröder informiert heute über die Entwicklung der Corona-Indikatoren. NDR.de überträgt die wöchentliche Pressekonferenz wie gewohnt ab 13 Uhr im Livestream. Ein großer Schwerpunkt der Corona-Politik des Landes liegt darauf, möglichst gut durch Herbst und Winter zu kommen. Ein Thema könnte zudem das Vorgehen in Niedersachsens Schulen nach den Herbstferien sein. In der neuen Corona-Verordnung, die seit Freitag gilt, hatte das Land zuletzt weitere Freiheiten für geimpfte und genesene Personen beschlossen. So fällt unter anderem bei Veranstaltungen, die im 2G-Modell durchgeführt werden, die Besucher-Obergrenze weg. Außerdem hat das Land die Regelungen für Weihnachtsmarkt-Besuche im 3G-Modell aufgestellt.

350 neue Corona-Fälle in Niedersachsen, Inzidenz bei 42,6

Für Niedersachsen hat das Robert Koch-Institut heute 350 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Vortag: 222; Vorwoche 341). Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt im Landesdurchschnitt 42,6 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 42,7, Vorwoche: 45,6).

Grundschule in Westerstede wegen Corona-Ausbruch geschlossen

Wegen eines Corona-Ausbruchs hat der Landkreis Ammerland eine Grundschule in Westerstede vorerst geschlossen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. In einer Klasse gibt es den Angaben zufolge ingesamt sieben nachweislich Infizierte, unter ihnen ein Lehrer und vier Schüler. Aus anderen Klassen wurden positive Schnelltests gemeldet. Derzeit sei das Infektionsgeschehen nicht klar eingrenzbar, so die Behörde. Deshalb müssten die Mädchen und Jungen vorerst wieder von zu Hause aus lernen.

Stadt Hamburg hat 122 Millionen Euro an die Kulturszene ausgezahlt

An Hamburger Theater, Museen, Clubs, Veranstalter, Künstler und Kulturprojekte sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie bereits mehr als 122 Millionen Euro an finanziellen Hilfen der Stadt geflossen. So seien in 2020 von Hamburg bereits 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden, sagte ein Sprecher der Kulturbehörde laut dpa-Bericht von heute. 2021 kamen von der Stadt weitere 22 Millionen Euro dazu. Daraus sind rund 10 Millionen Euro in den Kultursommer geflossen, der der Branche beim Neustart helfen sollte und als Start in das Wiederanfahren der Kultur galt. Für die kommenden Monate sollen weiter Corona-Hilfen von Stadt und Bund fließen, auch wenn viele Musikstätten, Theater und Kinos ihren Betrieb wieder aufgenommen haben. So werde es aus dem bundesweiten Sonderfonds Kultur weiter Geld geben, wenn ein Veranstalter trotz 2G-Regelung sein Haus aus Vorsicht dennoch noch nicht ganz auslastet. "Dies ist ein wichtiges Zeichen, insbesondere für die Veranstalter, die Rücksicht auf noch immer besorgte Besucherinnen und Besucher nehmen wollen", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD).

Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit nahezu konstant: 4.971 neue Corona-Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland bleibt auf ähnlichem Niveau. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 65,8 an. Gestern hatte der Wert bei 66,5 gelegen, vor einer Woche bei 63,6. Vor einem Monat hingegen lag die Inzidenz bei 80,2. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 4.971 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 4.799). Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 1,58 (Freitag: 1,67) an. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Coronavirus-Update: 100. Podcast-Folge mit Sandra Ciesek und Christian Drosten

Heute gibt es die 100. Folge des Coronavirus-Update - diesmal sprechen Christian Drosten und Sandra Ciesek gemeinsam mit NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig über neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Sie widmen sich Fragen wie "Wie steht es um die Immunität von Genesenen?" und gehen auf die korrigierten Impfzahlen ein. Außerdem nehmen sie Stellung zu dem neuen Covid-Medikament Molnupiravir. Und natürlich geht es auch um den Podcast selbst: Was wird sich künftig ändern?

Das erste Coronavirus-Update ging am 26. Februar 2020 auf Sendung. Seitdem hat das Team des NDR Podcasts 99 reguläre und mehrere Sonderfolgen veröffentlicht, die bisher insgesamt rund 117 Millionen Mal abgerufen wurden.

Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt minimal

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist geringfügig gestiegen. Laut Datenstand vom Montagabend lag die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 27,7 nach 27,5 am Vortag. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden 113 neue Ansteckungen gemeldet, 61 mehr als am Sonntag. Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten und -Patientinnen nahm von 56 um 6 auf 62 zu. Von ihnen lagen zuletzt 13 auf Intensivstationen, sieben mussten beatmet werden. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100 000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - betrug unverändert 1,2. Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 Gestorbenen stieg um sieben auf jetzt 1.700.

