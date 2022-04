Stand: 06.04.2022 13:29 Uhr Corona-News-Ticker: Lauterbach übernimmt Verantwortung für Kehrtwende

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 6. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Lauterbach: "Verantwortung" für Kehrtwende, aber kein Rücktritt

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich zu seiner persönlichen Verantwortung für das Hin und Her bei der Neuregelung der Corona-Isolation bekannt. "Das war ein Fehler, für den ich auch persönlich verantwortlich bin", sagte Lauterbach auf einer Pressekonferenz in Berlin. An einen Rücktritt als Minister habe er aber nicht gedacht, sagte er auf Nachfrage eines Journalisten. "Wenn man sieht, dass die Vorschläge nicht wirklich funktionieren, muss man sie zurücknehmen." Lauterbach sagte, von dem zwischenzeitlich ab Mai geplanten Verzicht auf die Isolation von Corona-Infizierten sei "das falsche Signal" ausgegangen - nämlich, dass eine Isolation Infizierter nicht mehr nötig sei. "Das wäre völlig falsch und würde die Pandemie verharmlosen", sagte Lauterbach.

Er präzisierte in der Pressekonferenz seine Pläne für eine abgeschwächte Isolationspflicht. Diese solle für Infizierte künftig fünf Tage dauern. Für Kontaktpersonen solle es ab dem 1. Mai nur noch eine "dringende Empfehlung" geben, sich für fünf Tage zu isolieren. Dies werde die Gesundheitsämter entlasten, sagte Lauterbach. Den Ländern sei ein entsprechender neuer Vorschlag nun unterbreitet worden.

Niedersachsens Regierung begrüßt Lauterbachs Kehrtwende

Die nun doch geplante Beibehaltung der Corona-Isolationsregel stößt bei Niedersachsens Landesregierung auf Zustimmung. "Da wir gestern schon nicht begeistert waren, finden wir jetzt diesen neuen Move ganz beruhigend", sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Endgültig entscheiden werde wohl die Gesundheitsministerkonferenz am kommenden Montag. Nach Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag zunächst mitgeteilt, dass Corona-Infizierte und Kontaktpersonen ab 1. Mai nur noch freiwillig und für kürzere Zeit in Isolierung oder Quarantäne müssten. Gestern Abend hatte Lauterbach dies wieder zurückgezogen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg weiter gesunken

Nach Angaben der Sozialbehörde sind in Hamburg 4.788 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind 1.147 mehr als gestern - aber 975 weniger als am Mittwoch vor einer Woche. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen sank von 1.440,4 am Dienstag auf aktuell 1.389,2. Am Mittwoch vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.497,5.

Klage gegen Hamburger Hotspot-Regelung eingereicht

Die Hamburger AfD geht gerichtlich gegen die Corona-Hotspot-Regelung in dem Bundesland vor. Beim Verwaltungsgericht Hamburg sei ein Eilantrag eingereicht worden, teilte die Partei mit. Die vier Antragsteller bestritten darin, dass in Hamburg eine Überlastung der Krankenhäuser drohe. "Damit fehlt es an der vom Infektionsschutzgesetz verlangten Rechtfertigung für umfassende Maskenpflichten in Innenräumen sowie die 2G-Plus-Regel in Tanzlustbarkeiten." Die Lage in den Kliniken zeige, "dass Hamburg im bundesweiten Vergleich kein Hot Spot, sondern ein Cold Spot ist", sagte der stellvertretende AfD-Vorsitzende Krzysztof Walczak. Auch der Hamburger FDP-Chef Michael Kruse hatte angekündigt, gegen die Entscheidung vor Gericht zu gehen. Das Parlament hatte in der vorigen Woche die Hansestadt zum Corona-Hotspot erklärt. Damit gelten in Hamburg strengere Beschränkungen als in fast allen anderen Bundesländern. Die rot-grüne Koalition in der Bürgerschaft hatte dies mit einer "drohenden Überlastung des Gesundheitssystems" begründet - obwohl die Hansestadt eine im bundesweiten Vergleich niedrige Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen und auch eine niedrige Hospitalisierungsinzidenz aufweist.

Restaurants und Hotels weiter durch Corona im Minus

Das Gastgewerbe ist trotz gelockerter Corona-Auflagen von Normalität noch weit entfernt. Im ersten Quartal 2022 lagen die Umsätze von Hotels und Gaststätten knapp 35 Prozent unter dem Niveau von 2019, dem Jahr vor der Pandemie, wie der Branchenverband Dehoga unter Verweis auf eine aktuelle Umfrage mitteilte.

500 Taxis weniger als vor der Pandemie in Hamburg

In Hamburg sind deutlich weniger Taxis als vor der Corona-Pandemie unterwegs. Knapp 2.700 Taxis sind es aktuell - im März 2020 waren es laut Verkehrsbehörde noch 500 mehr. Seitdem haben auch etwa 160 Taxi-Unternehmen in der Stadt aufgegeben, weil sie nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können. Viele Fahrerinnen und Fahrer wechselten in andere Branchen.

Lob und Kritik für Lauterbachs Zurückrudern bei Isolationspflicht

Die Entscheidung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), die verpflichtende Quarantäne für Corona-Infizierte nun doch nicht zum 1. Mai aufzuheben, hat unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. CDU-Chef Friedrich Merz kritisierte Lauterbachs Zurückrudern. Bis Dienstagabend sei man davon ausgegangen, dass die Pflicht aufgehoben werde, sagte Merz heute im Deutschlandfunk. "Das hat der Minister gestern Nacht in einer Talkshow zurückgenommen." Daran sei zu sehen, wie "kurzatmig" regiert werde. Beschlüsse hätten nicht einmal 48 Stunden Geltung, kritisierte Merz.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz begrüßte die Kehrtwende: "Infizierte stecken andere Menschen mit dem Virus an und gefährden gerade Immungeschwächte", sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch. Deshalb sei es gut, dass Lauterbach "seinen Fehler eingesehen hat und die Pflicht zur Isolation von Infizierten aufrecht erhalten will".

Unionsfraktion will offenbar gegen Impfpläne der Bundesregierung stimmen

Der neue Vorstoß der Impfpflicht-Befürworter im Lager der Bundesregierung für eine Corona-Impfpflicht ab 60 Jahren stößt auf Ablehnung in der Unionsfraktion. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), kritisierte laut "Bild"-Zeitung, kurz vor Toresschluss kämen aus den Reihen der Ampel-Koalition immer neue Vorschläge. "Seriös ist das nicht", sagte der CDU-Politiker. Er halte es für sinnvoller, "wenn sie sich unserem Konzept anschließen". CDU und CSU schlagen ein "Impfvorsorgegesetz" vor. Ein Impfregister soll demnach aufgebaut und ein "gestufter Impfmechanismus" eingeführt werden, der von Bundestag und Bundesrat je nach Pandemielage aktiviert werden kann. Am Donnerstag soll im Bundestag über mehrere Anträge zur Corona-Impfpflicht abgestimmt werden.

Lauterbach kippt Pläne für freiwillige Isolation

Die zum 1. Mai geplante freiwillige Isolation von Corona-Infizierten soll es jetzt doch nicht geben. Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" mit. Er werde den Vorschlag zurücknehmen, dass Infizierte selbst entscheiden, ob sie sich isolieren. Wenn sich jemand anstecke, werde es weiterhin eine Anordnung des Gesundheitsamtes geben. Allerdings soll die Isolationszeit auf fünf Tage verkürzt werden. Lauterbach begründete seine Kehrtwende mit dem - so wörtlich - negativen und verheerenden Signal, das von dieser Neuregelung ausgegangen sei. Heute fügte Lauterbach hinzu, zwar könne ohnehin nicht kontrolliert werden, ob Infizierte den Isolations-Anordnungen Folge leisteten, aber bei den Menschen sei angekommen, er halte Corona jetzt für harmlos. Das schade mehr, als an den faktisch obsoleten Isolationsbescheiden festzuhalten.

AUDIO: Lauterbachs Rückzieher bei der Isolation von Corona-Infizierten (3 Min) Lauterbachs Rückzieher bei der Isolation von Corona-Infizierten (3 Min)

Unklar ist allerdings, ob und wie die Bundesländer auf die neue Ansage von Lauterbach reagieren werden. Sie waren zuvor aufgefordert worden, die Abschaffung der verpflichtenden Quarantäne umzusetzen. Niedersachsen zum Beispiel hat dies bereits getan. Auch Hamburg hatte die Umsetzung angekündigt, in Schleswig-Holstein lobte Gesundheitsminister Garg die Pläne. Lauterbach will sich heute noch einmal offiziell zu den Isolationsregeln äußern.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 1.322,2 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1.394,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.663,0 (Vormonat: 1.231,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 214.985 Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 268.477 Ansteckungen.



Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig.

SIeben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen sinkt weiter

Für Niedersachsen sind heute 25.028 neue Corona-Fälle gemeldet worden. (Vortag: 33.011; Vorwoche: 33.071). Allerdings meldet Niedersachsen am Wochenende keine neuen Fälle mehr an das RKI, so dass es in den Folgetagen zu Nachmeldungen kommt. Die einzelnen Tageswerte sind somit kaum noch miteinander vergleichbar. Die SIeben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Niedersachsen sank weiter und liegt nun bei 1.564,6 (Vortag: 1.658; Vorwoche: 1.975,7).

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken

Die Corona-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein leicht gesunken. Der aktuell registrierte Wert der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt laut Landesmeldestelle bei 1.290,2 - nach 1.341,7 am Vortag und 1.478,8 vor einer Woche. In Kiel ist die Inzidenz mit 1.741,7 weiter am höchsten, am niedrigsten ist sie in Pinneberg (1.015,2). Im gesamten Bundesland sind binnen 24 Stunden 8.007 neue Infektionen registriert worden (Vortag: 7.715 / Vorwoche: 9.717).

Schützen Gurgeln und FFP2-Maske vor Omikron-Ansteckung?

Für die Vermehrung des Coronavirus spielt die Schleimhaut in Mund und Rachen eine entscheidende Rolle - besonders bei der ansteckenderen Subvariante Omikron BA.2. Neben dem Tragen von FFP2-Masken wird jetzt Gurgeln empfohlen. Da sich Coronaviren gerade zu Beginn der Erkrankung im Rachenraum vermehren, lassen sie sich in dieser Phase durch Gurgeln mit Salzwasser, Tee oder Mundspüllösung von der Schleimhaut spülen. Wichtig ist, mindestens 30 Sekunden zu gurgeln und die Flüssigkeit bis in den Rachen vordringen zu lassen.

VIDEO: Corona: Schützen Gurgeln und FFP2-Maske vor Omikron-Ansteckung? (6 Min)

Mittwoch, 6. April 2022

am Mittwoch, 6. April 2022

