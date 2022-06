Stand: 23.06.2022 06:23 Uhr Corona-News-Ticker: Minister informieren über Herbst-Strategie

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 23. Juni 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Minister informieren über künftige Corona-Strategie

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 5.057 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 119.360 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 532,9

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Hamburg: Bislang zwei Betretungsverbote für ungeimpfte Pflegekräfte

Wegen Verstößen gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht sind in Hamburg bislang zwei Betretungsverbote gegen Pflegekräfte ausgesprochen worden. Weitere rund 1.400 Fälle von nicht gegen das Coronavirus geimpften Pflegekräften befänden sich derzeit in der Einzelfallprüfung, "sodass in den kommenden Wochen zahlreiche Entscheidungen hierzu anstehen", sagte Martin Helfrich, Sprecher der Sozialbehörde. Mit Inkrafttreten der einrichtungsbezogenen Impfpflicht Mitte März mussten medizinische und pflegerische Einrichtungen Mitarbeiter an die Gesundheitsbehörden melden, die keinen Impfnachweis vorgelegt haben. "Solche Meldungen liegen uns aus 964 Einrichtungen vor und betreffen insgesamt rund 4.900 Personen", sagte Helfrich. Darunter seien aber auch rund 900 Fälle von Praktikanten, die zum Teil nur zeitlich begrenzt tätig gewesen seien. Die Zahlen entsprächen der angenommenen Impfquote von über 95 Prozent. "Zur Einordnung ist also klar zu sagen: Die allermeisten Beschäftigten im Gesundheitswesen sind geimpft."

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen heute Mittag über die Ergebnisse ihrer zweitägigen Beratungen in Magdeburg informieren. Ein Schwerpunkt der Gesundheitsministerkonferenz ist der weitere Kurs in der Corona-Pandemie. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat angekündigt, von den kostenlosen Bürgertests für alle abzurücken. Künftig sollen nur noch Menschen mit Symptomen sowie einige weitere Gruppen für Gratis-Tests infrage kommen. Offen ist zudem die Frage, inwiefern die Länder stärker an der Finanzierung der Tests beteiligt werden.

RKI: Bundesweit 119.360 Corona-Neuinfektionen registriert

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 119.360 Corona-Neuinfektionen bundesweit (gestern: 119.232; Vorwoche: 89.142). Die Sieben-Tage-Inzidenz wird heute Morgen laut Dashboard mit 532,9 angegeben (Vortag 488,7). Es wurden 98 Todesfälle (gestern: 104, Vorwoche: 73) registriert, bei denen die Menschen mit dem Virus infiziert waren.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen aus den Ländern: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Schleswig-Holstein meldet 5.057 neue Fälle

In Schleswig-Holstein sind an einem Tag 5.057 neue Corona-Fälle registriert worden. Die landesweite Neuinfektions-Inzidenz in Schleswig-Holstein klettert auf 799,0 Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Gestern betrug der Wert 778,6, vor einer Woche 709,0. Derzeit werden 329 Infizierte in Krankenhäusern behandelt, davon 20 auf Intensivstationen. Die Hospitalisierungsrate beträgt 4,29. Am stärksten betroffen sind die Stadt Flensburg (Infektions-Inzidenz 1.035,2) sowie die Kreise Rendsburg-Eckernförde (1.028,2) und Dithmarschen (981,6).

Der Corona-Live-Ticker am Donnerstag beginnt

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Donerstag, 23. Juni 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

