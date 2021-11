Stand: 04.11.2021 05:49 Uhr Corona-News-Ticker: Minister beraten über angespannte Lage

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 4. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 346 in Schleswig-Holstein

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten ab heute Nachmittag in Lindau am Bodensee über den weiteren Kurs im Kampf gegen das Coronavirus. Diskutiert werden soll auf der zweitägigen Gesundheitsminister-Konferenz unter anderem, wie mehr Menschen zu Auffrischungsimpfungen bewegt werden können. Auch eine Testpflicht in Pflegeheimen ist ein Thema der Gespräche. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte gestern seinen Appell zu mehr Auffrischungsimpfungen bekräftigt, um schon länger zurückliegende Impfungen zu verstärken. Aus seiner Sicht reicht das Tempo beim "Boostern" nicht. Daher sollten alle Länder alle Menschen ab 60 Jahren anschreiben und darauf hinweisen. Strittig ist, ob die Länder für Booster-Impfungen auch die regionalen Impfzentren wieder aktivieren sollen.

Corona-Impfung einfach in der Schulpause

An sechs Schulen im Kreis Leer können sich Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren zwischen den Schulstunden impfen lassen - ganz ohne Termin. Mehr als 400 Menschen haben das Angebot schon genutzt.

VIDEO: Corona-Impfung in der Schulpause (1 Min)

Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Schleswig-Holstein bei 71,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen liegt aktuell in drei Regionen Schleswig-Holsteins über 100: Im Kreis Herzogtum-Lauenburg liegt der Wert bei 113,4, in Nordfriesland bei 104,7 und in Flensburg bei 100,1. Im Durchschnitt liegt die Inzidenz im Land bei 71,2 und damit leicht unter dem Wert des Vortages (71,3). Am niedrigsten ist der Inzidenzwert weiterhin im Kreis Steinburg - mit 38,3. Binnen 24 Stunden wurden im Land 346 neue Infektionen registriert. Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie stieg um zwei auf 1.737. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen, stieg von 76 auf 79. Von ihnen wurden 23 auf der Intensivstation behandelt (+3). Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - liegt weiterhin bei 2,23.

Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Donnerstag, 4. November - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.