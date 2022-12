Stand: 29.12.2022 06:28 Uhr Corona-News-Ticker: Mehrheit gegen Aufhebung aller Maßnahmen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 29. Dezember 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Umfrage: Mehrheit der Deutschen gegen Aufhebung aller Corona-Maßnahmen

Vorerst keine Meldungen zu Corona-Zahlen und -Inzidenzen

Mehrheit der Deutschen gegen Ende der Corona-Regeln

Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland lehnt es ab, die bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen sofort abzuschaffen. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor. Demnach sind 52 Prozent dagegen, die Maskenpflicht in Bus und Bahn jetzt zu beenden. 27 Prozent meinen, die Pflicht sollte erst im Laufe des Jahres 2023 fallen. 25 Prozent wünschen sich sogar, dass noch das ganze nächste Jahr Masken in Bussen und Bahnen getragen werden müssen. 60 Prozent lehnen es ab, die Isolationspflicht für Infizierte komplett abzuschaffen. 64 Prozent sagen, die Pandemie sei für sie noch nicht vorbei. Vor allem Politiker von Union und FDP fordern derzeit, die Corona-Schutzmaßnahmen abzuschaffen.

YouGov hatte 2.041 in Deutschland lebende Menschen zwischen dem 21. und 23. Dezember befragt - kurz bevor der Virologe Christian Drosten die Pandemie für überwunden erklärte. Der prominente Wissenschaftler heizte damit in der Ampel-Koalition den Streit wieder an, ob die wegen Corona eingeführten Masken- und die Isolationspflichten fallen sollen. Der FDP-Justizminister Marco Buschmann ist dafür, SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist dagegen. Eine Einigung ist nicht in Sicht.

AUDIO: Endemie-Debatte: Ende aller Corona-Maßnahmen? (4 Min) Endemie-Debatte: Ende aller Corona-Maßnahmen? (4 Min)

USA: Negativer Corona-Test für Einreisende aus China

Auch die USA verlangen künftig einen negativen Corona-Test für Einreisende aus China. Die Pflicht gilt vom 5. Januar an für alle ab einem Alter von zwei Jahren. Der Test muss der Fluggesellschaft vor der Abreise in die USA vorgelegt werden. Zuvor hatten schon Italien, Japan und Indien bekannt gegeben, dass sie künftig einen negativen Coronatest für Einreisende aus China verlangen. Die Länder wollen damit verhindern, dass sich neue Virus-Varianten ausbreiten. China hatte Anfang Dezember plötzlich die extrem strengen Corona-Regeln abgeschafft. Seitdem breitet sich das Virus in dem Land rasant aus.

Vorerst keine Meldungen zu Infektionszahlen im Corona-News-Ticker

Wegen der durch die Weihnachtsfeiertage offenbar grob verzerrten offiziellen Corona-Infektions-Statistiken verzichten wir derzeit darauf, die vom RKI gemeldeten Zahlen und Inzidenzen auszuwerten. Auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts heißt es dazu: "Die Lage kann nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel epidemiologisch nicht in gleicher Weise wie im restlichen Jahr bewertet werden. Schulen und Kitas sind bundesweit geschlossen, Kontaktmuster und Mobilitätsverhalten sind anders. Da in dieser Zeit weniger Personen eine Arztpraxis aufsuchen, werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Dadurch werden auch weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet. In dieser Zeit werden auch nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI Daten übermitteln."

Corona-Liveticker am Donnerstag geht an den Start

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Donnerstag, 29. Dezember 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren.

