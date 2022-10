Stand: 26.10.2022 07:59 Uhr Corona-News-Ticker: Mehrheit der über 60-Jährigen für zweiten Booster

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 26. Oktober 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Umfrage: Mehrheit der über 60-Jährigen für zweiten Booster

Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 599,0 in Niedersachsen ; 467,6 in Schleswig-Holstein ; 300,9 in Hamburg

Bestätigte bundesweite Neuinfektionen: 94.787, Inzidenz bei 528,0

Die meisten Deutschen über 60 Jahren können sich einer repräsentativen Umfrage zufolge auch eine vierte Corona-Impfung vorstellen. Die Hälfte der Befragten gab an, auf jeden Fall zu einer zweiten Booster-Impfung bereit zu sein, wie aus einer Untersuchung des Civey-Instituts im Auftrag des Verbands der Privaten Krankenversicherung hervorgeht. 16 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben auf die Frage nach ihrer Impfbereitschaft "eher ja" an. Für ein Fünftel der Befragten kommt die vierte Impfung dagegen auf keinen Fall oder "eher nicht" in Betracht. Mehr als 7 Prozent waren noch unentschlossen. Auf die Frage, wie gut sie sich über die Notwendigkeit einer vierten Corona-Impfung informiert fühlten, gaben rund 80 Prozent der Befragten an, sie fühlten sich gut oder eher gut informiert. Knapp 15 Prozent halten sich für weniger gut oder gar nicht informiert.



Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die zweite Corona-Boosterimpfung derzeit nur über 60-Jährigen und Menschen mit Vorerkrankungen. "Ich glaube, dass viele von denen, die sich jetzt noch keinen zweiten Booster geholt haben, sich mittlerweile infiziert haben. Bei anderen hat vielleicht auch die Impfmüdigkeit eingesetzt", sagte der Immunologe Carsten Watzl.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg bei 300,9

In Hamburg wurden 897 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 2.728 / Vorwoche: 1.100). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts aktuell bei 300,9 (Vortag: 338,7 / Vorwoche: 253,9). Sechs weitere Menschen mit einer Covid-19-Infektion starben.

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen sinkt auf 599,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen beträgt aktuell 599,0 (Vortag: 641,8 / Vorwoche: 717,1). Dem Robert Koch-Institut wurden 11.673 neue Corona-Fälle gemeldet (Vorwoche: 13.793). Es gibt 24 weitere Todesfälle unter den Corona-Infizierten.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 467,6

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 467,6 gesunken, wie die Landesmeldestelle mitteilte. Vor einer Woche lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche demnach noch bei 531,9. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen liegt bei 3.311 - eine Woche zuvor lag sie noch bei 4.017. Die Zahl der Patienten, die mit Corona in einer Klinik behandelt werden, liegt bei 720. Vor einer Woche waren es 737. Auf Intensivstationen werden 59 Patienten behandelt (Vorwoche: 62). Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 11,77 und damit noch etwas höher als eine Woche zuvor (11,5). Der Wert gibt an, wie viele Patienten pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit einer Corona-Infektion neu in Krankenhäusern aufgenommen wurden.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 528,0

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 528,0 angegeben (Vortag: 570,2 / Vorwoche: 670,5 / Vormonat: 293,6). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI seit gestern 94.787 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 130.074) und 242 Todesfälle (Vorwoche: 248).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Mittwoch startet

Einen schönen guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Mittwoch, 26. Oktober 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

