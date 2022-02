Stand: 18.02.2022 06:52 Uhr Corona-News-Ticker: Mehrheit begrüßt Lockerung der Maßnahmen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 18. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Umfrage: Mehrheit der Deutschen begrüßt Lockerung von Corona-Maßnahmen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 18.595 in Niedersachsen, 4.105 in Schleswig-Holstein

Bundesweite Inzidenz bei 1.371,7

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen sinkt auf 1.122

Die Behörden haben in Niedersachsen 18.595 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 19.719; Vorwoche: 18.884). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 1.122 (Vortag: 1.130; Vorwoche: 1.220,5). Zwölf weitere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet.

RKI registriert 220.048 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1.371,7

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert mit 1.371,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.385,1 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.472,2 (Vormonat: 553,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 220.048 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 240.172 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 264 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Vor einer Woche waren es 226 Todesfälle.

Umfrage: Mehrheit der Deutschen begrüßt Lockerung von Corona-Maßnahmen

Die Mehrheit der Bürger unterstützt laut dem neuen ARD-Deutschlandtrend die von der Politik geplante Aufhebung von Corona-Schutzmaßnahmen. 67 Prozent halten diesen Schritt für angemessen, 27 Prozent für nicht angemessen, so das Ergebnis einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag vom ARD-Morgenmagazin. Die restlichen 6 Prozent der Befragten antworteten mit "weiß nicht" oder machten keine Angabe. Die Sympathien für die angekündigte Aufhebung von Maßnahmen überwiegen in allen Bevölkerungs- und Wählergruppen. Die meisten Fürsprecher finden sich in den Reihen von FDP (72 Prozent) und AfD (83 Prozent). Insbesondere ältere Deutsche über 65 Jahren äußern sich verhaltener, aber auch sie gelangen den Angaben zufolge zu einem mehrheitlich positiven Urteil (57 zu 34 Prozent).

Kostenlose FFP2-Masken für Bedürftige in MV

Von heute an sollen in Mecklenburg-Vorpommern kostenlos FFP2-Masken an Menschen mit geringem Einkommen verteilt werden. Empfangsberechtigt sind Bezieher von Wohngeld, ALG II oder Bafög - bei Vorlage der entsprechenden Bescheide werden jeweils zwei bis drei Masken ausgehändigt. Das Land stellt 340.000 Masken aus seiner Reserve bereit. Die Regierung reagiert damit auf die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken in Geschäften außerhalb des täglichen Bedarfs. Da FFP2-Masken teurer sind als OP-Masken stellt die Landesregierung ein Kontingent für Bedürftige bereit.

Inzidenz in Schleswig-Holstein kaum verändert - sieben neue Todesfälle

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiterhin etwa gleichbleibend. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle in Kiel nun bei 754,1 - nach 749,7 am Vortag (Vorwoche: 823,9). Seit einer knappen Woche pendelt die Zahl um diesen Wert. Insgesamt wurden 4.105 bestätigte Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 4.065 / Vorwoche: 4.107). Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Patienten mit Corona je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche, stieg leicht auf 5,70 (Vortag: 5,57). 343 Patienten lagen mit Corona in Krankenhäusern - zwölf mehr als am Vortag. Auf Intensivstationen wurden am Mittwoch 50 Corona-Patienten behandelt - sechs mehr als am Vortag. Es wurden 32 Intensiv-Corona-Patienten beatmet (+2). Außerdem wurden sieben weitere Corona-Todesfälle gemeldet - die Zahl stieg damit auf 2.068.

Niedersachsen: Corona-Verordnungen im Umbau

Bund und Länder haben am Mittwoch einen Plan für schrittweise Öffnungen bis hin zu einem möglichen Ende aller einschneidenden Corona-Auflagen am 20. März vereinbart. Was bedeutet das jetzt für die einzelnen Bundesländer? Niedersachsen ist dabei, gleich zwei neue Corona-Verordnungen zu formulieren:

VIDEO: Corona-Verordnung im Umbau: Auf dem Weg zur Normalität (3 Min)

Corona und der Norden: Nachrichten per Newsletter-Mail

Die Corona-Krise hat das Leben in Norddeutschland einschneidend verändert. Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft und erzählen Geschichten von Alltagshelden. Darüber hinaus greifen wir wichtige Themen aus dem Norden abseits der Pandemie auf. Der kostenlose NDR Newsletter wird montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Freitag, 18. Februar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.