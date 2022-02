Stand: 22.02.2022 06:40 Uhr Corona-News-Ticker: Mehr Zuschauer für HSV im DFB-Pokal?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 22. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog von Montag.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburger Senat entscheidet über mehr Zuschauer für HSV im DFB-Pokal

Niedersachsens Krisenstab informiert über Corona-Lage

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 10.648 in Niedersachsen, 3.522 in Schleswig-Holstein

Registrierte Neuinfektionen bundesweit: 125.902

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

10.648 Neuinfektionen in Niedersachsen - 36 weitere Tote

Die Zahl der Infektionen ist in Niedersachsen binnen 24 Stunden um 10.648 auf insgesamt 954.033 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Am Vortag waren 4.619 Infektionen registriert worden, vor einer Woche 11.725. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1.123,3. Im Zusammenhang mit Covid-19 starben 36 weitere Menschen. Die Gesamtzahl der Corona-Toten in Niedersachsen steigt damit 7.363.

RKI registriert 125.902 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1306,8

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 1306,8 an (Vortag: 1346,8, Vorwoche 1437,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 125.902 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 159.217). Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 306 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 6,06 an (Sonntag: 6,27).

Senat entscheidet über mehr Zuschauer für HSV im DFB-Pokal

Der Hamburger Senat entscheidet heute über eine vorzeitige Lockerung der Zuschauerbegrenzung beim Spiel des HSV gegen den Liga-Rivalen Karlsruher SC im Viertelfinale des DFB-Pokals. Das hat Sportstaatsrat Christoph Holstein gestern angekündigt. Es geht um die Frage, ob das Spiel am 2. März im Volksparkstadion trotz noch geltender Corona-Regeln bereits vor 25.000 Zuschauern stattfinden kann. Nach den Beschlüssen der letzten Ministerpräsidentenkonferenz wäre dies eigentlich erst ab dem 4. März möglich. Bis dahin sind in den Fußball-Arenen von HSV und FC St. Pauli eigentlich nur 10.000 Zuschauer erlaubt. Im Senat gebe es "das aufrichtige Bemühen", dem HSV mehr Zuschauer zu gestatten, sagte Holstein.

Kabinett berät über Lockerungen der Corona-Regeln in MV

In Mecklenburg-Vorpommern sollen die Corona-Schutzvorschriften in den kommenden vier Wochen schrittweise wegfallen. Über die Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung im Nordosten berät heute Vormittag die Landesregierung in Schwerin. Voraussichtlich schon am Donnerstag sollen die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene bei privaten Treffen wegfallen. Vom 4. März an erhalten neben Geimpften und Genesenen auch Ungeimpfte mit negativem Corona-Test wieder Zugang zu Restaurants und Hotels. Bis zum 20. März sollen dann bundesweit alle einschneidenden Auflagen wegfallen, sofern es die Situation in den Kliniken zulässt.

Theater in MV öffnen nach und nach wieder

Nach fast zweimonatiger Corona-Zwangspause öffnen die Theater in Mecklenburg-Vorpommern wieder ihre Türen. Zutritt haben allerdings nur geimpfte und genesene Menschen. Das Tragen von FFP2-Masken ist Pflicht. Das Mecklenburgische Staatstheater startet heute nach Angaben des Hauses auf der Bühne im E-Werk mit der musikuntermalten Neufassung der "Odyssee"» nach Homer. Das zum Staatstheater gehörende Junge Theater in Parchim nimmt am Sonnabend mit dem Jugendstück "Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte" den Spielbetrieb wieder auf. In der Kleinen Komödie in Warnemünde erklingen bei einem Gastspiel der Sängerin Jacqueline Boulanger am Donnerstag "Chansons für die Ewigkeit" von Edith Piaf. Das Theater Vorpommern meldet sich ebenfalls am Donnerstag in der Stadthalle in Greifswald mit der Wiederaufnahme der Gesellschaftskomödie "Der Vorname" zurück beim Publikum.

Erste Lockerungen? Niedersachsens Krisenstab informiert über Corona-Lage

Der Corona-Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung informiert auf der wöchentlichen Pressekonferenz heute Mittag über die Pandemie-Lage im Land. Neben den aktuellen Zahlen geht es in der Landespressekonferenz um erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen.



Ein weiteres Thema könnte der Start des Impfstoffs Novavax sein. Mit ersten Impfungen mit diesem proteinbasierten Vakzin wird in Niedersachsen wohl frühestens Anfang März gerechnet. NDR.de überträgt die Pressekonferenz wie gewohnt ab 13 Uhr live im Stream.

VIDEO: Erste Lieferungen des Impfstoffes Novavax erwartet (1 Min)

Corona und der Norden: Nachrichten per Newsletter-Mail

Die Corona-Krise hat das Leben in Norddeutschland einschneidend verändert. Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft und erzählen Geschichten von Alltagshelden. Darüber hinaus greifen wir wichtige Themen aus dem Norden abseits der Pandemie auf. Der kostenlose NDR Newsletter wird montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Hospitalisierungsinzidenz in Schleswig-Holstein gestiegen

Die Hospitalisierungsinzidenz in Schleswig-Holstein ist zu Wochenbeginn deutlich gestiegen. Die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Patienten mit Corona je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche lag bei 6,22. Am Wochenende hatte der Wert bei 5,70 gelegen, am vergangenen Montag bei 5,32. 353 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten liegen in Krankenhäusern - das sind 25 mehr als am Freitag. Weiterhin werden 49 von ihnen auf einer Intensivstation behandelt, 31 dieser Patienten werden beatmet. Neun weitere Todesfälle wurden seit Freitag im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein schwankt weiterhin nur leicht und liegt nun bei 770,4 (Vortag: 761,7; Vorwoche: 755,2) . Es wurden 3.522 Corona-Neuinfektionen registriert (Vortag: 1.049; Vorwoche: 3.513). Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen wurden für Flensburg (1.503,3) und die Kreise Dithmarschen (969,6) und Schleswig-Flensburg (967,7) gemeldet. Am niedrigsten ist der Wert im Kreis Plön (405,1).

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Dienstag, 22. Februar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.