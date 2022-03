Stand: 26.03.2022 06:49 Uhr Corona-News-Ticker: Mehr Intensiv-Patienten erwartet

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 26. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.

Krankenhausgesellschaft erwartet mehr Intensiv-Patienten

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 7.131 in Schleswig-Holstein

Bundesweit 252.026 neue Fälle - Gesamtzahl nun bei über 20 Millionen Infektionen

Nun über 20 Millionen Corona-Infektionen in Deutschland - 252.026 neue Fälle

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie bundesweit nachgewiesenen Corona-Infektionen hat die 20-Millionen-Marke überschritten. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Gesamtzahl heute Morgen mit 20.145.054 an. Der tatsächliche Wert dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erfasst werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 1.758,4. Gestern betrug sie 1.756,4, vor einer Woche 1.735,0 (Vormonat: 1.253,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 252.026 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 260.239 Ansteckungen). Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 278 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 221 Todesfälle.

Krankenhausgesellschaft erwartet mehr Intensiv-Patienten

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) erwartet wegen hoher Corona-Inzidenzen einen Anstieg der Zahl von Intensiv-Patienten. Die Intensivbelegung habe sich etwas vom Infektionsgeschehen abgekoppelt, aber nicht vollständig, sagte DKG-Vorstandsvorsitzender Gerald Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Denn auch auf den Intensivstationen werden wir in den kommenden Wochen wieder stärker steigende Patientenzahlen verzeichnen."

Hochproblematisch sei die Situation für die Kliniken vor allem durch Personalausfälle. "Drei von vier Krankenhäusern müssen Leistungen einschränken, weil Personal ausfällt. Das liegt an Infektionen, Quarantäne oder Betreuung von positiv getesteten Kindern", ergänzte Gaß. "Die einrichtungsbezogene Impfpflicht hat noch keine Auswirkung auf die Personalausfälle, da die Gesundheitsämter noch keine Betretungsverbote ausgesprochen haben." Die Gesamtsituation mache deutlich, "dass die Corona-Pandemie noch lange nicht vorbei ist", sagte der Verbandschef weiter und forderte vom Bund Klarheit über die finanzielle Absicherung der Krankenhäuser bis Jahresende.

SH: 7.131 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz sinkt leicht

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken: Die Zahl der registrierten neuen Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt bei 1.562,8, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Am Vortag hatte der Wert 1.574,5 betragen, vor einer Woche 1.549,2. Zudem wurden fünf neue Corona-Todesfälle registriet. Insgesamt gab es 7.131 registrierte Neuinfektionen - nach 8.581 am Vortag und 7.930 vor einer Woche. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus lagen 623 Patienten in Kliniken. 39 von ihnen wurden auf einer Intensivstation behandelt und 20 dort beatmet. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - stieg auf 7,32.

Hoher Corona-Krankenstand: UKE schränkt Leistungen ein

Wegen Corona-Erkrankungen fällt in den Hamburger Krankenhäusern Personal aus. So auch im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE). Momentan seien etwa 350 von mehr als 14.000 Mitarbeitenden in häuslicher Isolation aufgrund eines positiven PCR-Tests, so der Chef der Intensivmedizin, Stefan Kluge, zum Hamburg Journal im NDR Fernsehen. Das führe dazu, dass man sich im UKE in der Leistung einschränken müsse. "Das heißt: Wir haben Betten in vielen Bereichen etwas heruntergefahren, gesperrt, damit es nicht zu einer Überlastung kommt", sagt Kluge. Zum Teil müssten auch nicht dringliche Operationen verschoben werden.

Durch den Sonnabend mit dem Corona-Live-Ticker von NDR.de

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Sonnabend, 26. März 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.

