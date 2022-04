Stand: 08.04.2022 08:37 Uhr Corona-News-Ticker: Mediziner kritisieren Aus für Impfpflicht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 8. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Mediziner: Ohne Impfpflicht im Herbst neue Beschränkungen

Lauterbach will neue Impfkampagne starten

Deutschland veranstaltet Geberkonferenz für Impf-Initiative Covax

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 21.612 in Niedersachsen , 7.182 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 175.263 neue Corona-Fälle bestätigt - Inzidenz bei 1.181,2

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Lauterbach will nach Impfpflicht-Aus neue Impfkampagne starten

Nach dem Scheitern der Corona-Impfpflicht im Bundestag will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine neue Impfkampagne starten. "Wir müssen noch einmal eine wirklich wirksame Impfkampagne gezielt an die richten, die zwar bisher sich nicht haben impfen lassen, aber im Prinzip bereit sind", sagte Lauterbach im Deutschlandfunk. Man wisse, dass es so eine Gruppe gebe, insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund. "Die müssen erreicht werden, da dürfen wir nicht aufgeben. Da müssen wir übrigens auch kreativer werben. Da bereiten wir gerade etwas vor."

Der Bundestag hatte am Donnerstag gegen eine Impfpflicht gestimmt. Die Möglichkeit für weitere Lockerungen sieht Lauterbach daher nicht mehr. "Wir haben jetzt die Lockerungen gemacht, die man machen kann, aber da sind wir am Ende der Fahnenstange angekommen", sagte er. "Hätten wir die Impfpflicht hinbekommen, wäre der Spielraum für Lockerungen im Herbst viel größer geworden. Jetzt sehe ich das so, dass im Herbst wahrscheinlich das Infektionsschutzgesetz noch einmal frühzeitig angepasst werden muss."

AUDIO: Impfpflicht-Flop: Wie beschädigt ist Minister Lauterbach? (5 Min) Impfpflicht-Flop: Wie beschädigt ist Minister Lauterbach? (5 Min)

Mediziner befürchten ohne Impfpflicht im Herbst neue Beschränkungen

Mediziner befürchten nach dem Scheitern einer allgemeinen Corona-Impfpflicht wieder eine Zuspitzung der Pandemie im Herbst - bis hin zu neuen Lockdowns. "Fakt ist, dass wir im Herbst wieder mit steigenden Infektionszahlen rechnen müssen", sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, der "Augsburger Allgemeinen". "Darauf muss sich die Politik bereits heute vorbereiten, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden." Der Generalsekretär der Deutschen Immunologischen Gesellschaft, Carsten Watzl, erklärte in der Zeitung: "Das Schlimmste, was passieren konnte, war gar keine Einigung." Überlegungen für einen neuen Anlauf für eine Impfpflicht kämen zu spät. "Eine Impfpflicht, die erst im Herbst beschlossen würde, hätte kaum einen akuten Effekt auf die dann anstehende Welle, und man müsste wieder mit anderen Maßnahmen gegensteuern."

Der Vorsitzende des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, stellte fest: "Deutschland wird schlecht aufgestellt sein für den nächsten Herbst." Wenn sich nicht noch viele Menschen impfen ließen, "werden wir im nächsten Herbst und Winter wieder über Lockdown und Kontaktbegrenzungen reden und streiten". Im Wochendurchschnitt werden derzeit allerdings nur noch 36.000 Impfungen verabreicht - zu Beginn der Kampagne waren es teils über eine Million gewesen. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund fordert mehr Engagement. "Wir erwarten, dass die Bundesregierung jetzt alle Anstrengungen unternimmt, eine echte Medienkampagne zu initiieren und damit gleichzeitig die Impfaufklärung und Beratung verstärkt", sagte die Vorsitzende Susanne Johna den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Niedersachsen meldet 21.612 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für Niedersachsen binnen 24 Stunden 21.612 neue Corona-Fälle registriert - 3.513 weniger als am Donnerstag und 8.836 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter zurück auf nun 1.435,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche (Vortag: 1.490,5; Vorwoche: 1.922,3). Weitere 50 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Deutschland veranstaltet Geberkonferenz für Impf-Initiative Covax

Deutschland richtet heute zusammen mit Indonesien und dem Senegal eine Geberkonferenz für die Impf-Initiative Covax aus. Mit der virtuellen Konferenz unter der Leitung von Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) sollen Gelder für Corona-Impfungen in den 92 ärmsten Ländern der Welt gesammelt werden. Die Eröffnungsrede hält Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), auch US-Außenminister Antony Blinken und UN-Generalsekretär António Guterres nehmen teil.

Da inzwischen ausreichend Impfstoffdosen zur Verfügung stehen würden, lege die Konferenz nach Angaben des Bundesentwicklungsministeriums einen Schwerpunkt auf die Logistik. Es gehe darum, auch die Menschen in entlegenen Dörfern in Entwicklungsländern zu erreichen. Nötig seien etwa Investitionen in Kühlketten, Hilfe bei der Beschaffung von Spritzen oder Schulungen für Gesundheitspersonal.

RKI registriert 175.263 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1.181,2

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist unter 1.200 gesunken. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen mitteilte, liegt der Wert nun bei 1.181,2. Am Vortag hatte er 1.251,3 betragen, vor einer Woche lag er bei 1.586,4. Der Wert beziffert die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, lag die absolute Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Freitag bei 175.263 - nach 201.729 am Vortag und 252.530 Neuinfektionen vor einer Woche. Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 334 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

Keine Impfpflicht in Deutschland: Enttäuschung bei vielen Politikern im Norden

Nach der Entscheidung gegen die Einführung einer Corona-Impfpflicht in Deutschland gibt es in der Bevölkerung unterschiedliche Reaktionen: "Jeder sollte selbst bestimmen", sagen die einen. Andere meinen, dass eigentlich alle Menschen bereit sein sollten, sich impfen zu lassen. Bei vielen Politikerinnen und Politikern aus dem Norden dominierte aber die Enttäuschung als Reaktion auf das Ergebnis der Abstimmungen im Bundestag: Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) etwa sagte, die Impfpflicht sei aus ihrer Sicht das einzige Instrument, um die noch vorhandene Impflücke in Deutschland zu schließen. Laut Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) wäre die Impfpflicht eine Möglichkeit gewesen, Menschen vor schweren und schwersten Verläufen einer Covid-19-Erkrankung zu schützen. Mediziner sorgen sich um ältere Menschen sowie um das Personal in den Kliniken. Auch sie sagen: Eine Impfpflicht hätte vieles besser machen können.

VIDEO: Impfpflicht ab 60 Jahren im Bundestag gescheitert (4 Min)

Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter leicht gesunken

Die Corona-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein weiter leicht gesunken. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt jetzt bei 1.168,7 - nach 1.178,1 am Vortag, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 1.468,3 erreicht. Insgesamt wurden binnen 24 Stunden 7.182 neue Infektionen registriert. Am Vortag waren es 5.988, in der Vorwoche 7.141. Zudem wurden sechs weitere Todesfälle von Menschen gemeldet, die an oder im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - stieg von 6,25 am Vortag auf 6,39. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus lagen 594 Menschen in Kliniken, 16 weniger als tags zuvor. Von ihnen wurden 43 auf einer Intensivstation behandelt und 18 beatmet.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Der neue Corona-Live-Ticker von NDR.de startet

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Freitag, 8. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus