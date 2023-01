Stand: 10.01.2023 13:02 Uhr Corona-News-Ticker: Maskenpflicht in Bus und Bahn fällt in MV am 2. Februar

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 10. Januar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Epidemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr fällt in MV am 2. Februar

Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr fällt in Mecklenburg-Vorpommern am 2. Februar. Dies hat das Kabinett in Schwerin am Dienstag beschlossen, wie ein Sprecher von Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) bestätigte. In Arztpraxen und Krankenhäusern gelte die Maskenpflicht aber weiter. Etwa vier Wochen nach dem Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr soll in MV auch die Isolationspflicht gestrichen werden. Ein genauer Termin sei in der Kabinettssitzung nicht festgelegt worden, da noch Abstimmungen mit anderen Bundesländern liefen, sagte der Ministeriumssprecher. Ihm zufolge planen Berlin und Brandenburg ebenso wie MV ab dem 2. Februar den Wegfall der Maskenpflicht.

Illegale Impfaktion im Hotel - Geldstrafen für Verdächtige

Zwei Ärzte, ein Apotheker und eine Hotel-Mitarbeiterin sollen in Zeiten knappen Impfstoffs in Deutschland Impfaktionen für die Beschäftigten eines italienischen Hotels organisiert haben. Das Amtsgericht München erließ Strafbefehl und verhängte Geldstrafen zwischen 25.000 und 60.000 Euro, sagte ein Justizsprecher heute. Weil die Angeklagten Einspruch eingelegt haben, sind die Strafbefehle noch nicht rechtskräftig. Die bei der Nürnberger Generalstaatsanwaltschaft angesiedelte Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen wirft den drei Männern und der Frau Unterschlagung von Corona-Impfstoff vor. Ihrer Auffassung zufolge waren die italienischen Hotel-Beschäftigten in Deutschland nicht impfberechtigt und hatten deshalb keinen Anspruch auf eine Impfung.

China kontert erstmals Einreiseeinschränkungen

China hat erstmals mit Vergeltungsmaßnahmen gegen eines der Länder reagiert, die wegen des Anstiegs der Coronainfektionszahlen in der Volksrepublik Einreisehürden verhängt haben: Die chinesische Botschaft in Südkorea stoppte nach eigenen Angaben vorerst die Ausstellung von Kurzzeitvisa für südkoreanische Besucher. Sollte Südkorea seine "diskriminierenden Einreisebeschränkungen" aufheben, würden auch die Maßnahmen der Botschaft wieder angepasst. Südkoreas Außenministerium erklärte im Gegenzug, die Beschränkungen für Reisende aus China seien objektiv und fußten auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die südkoreanischen Behörden verlangen von Reisenden aus China, Macau und Hongkong einen negativen Coronatest, der vor Abreise vorliegen muss. Zahlreiche weitere Länder haben ähnliche Maßnahmen angeordnet.

MV: Ende der Maskenpflicht in Sicht

Auch in Mecklenburg-Vorpommern soll die Maskenpflicht im Nahverkehr fallen. Das hat Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) angekündigt - allerdings erst frühestens für Ende Januar.

Abwasseruntersuchungen: Corona-Last konstant gestiegen

Das Coronavirus hat für viele den ganz großen Schrecken verloren. Dabei sind die Infektionszahlen in Deutschland weiter hoch. Das ist zumindest zu vermuten, denn Testen lassen sich viele Menschen nicht mehr. Deshalb sind die offiziellen Zahlen nur wenig aussagekräftig. Aber auch ohne Zahlen kann das Infektionsgeschehen beurteilt werden, nämlich über das Abwasser. Über 30 Klärwerke in ganz Deutschland zeigen dem Robert Koch-Institut (RKI) die Viruslast im Abwasser an. Anders als bei der Sieben-Tage-Inzidenz geht die Viruslast aus dem Abwasser seit Mitte November konstant nach oben. So hoch waren die Werte seit Beginn der Aufzeichnungen Anfang 2022 noch nie. Die Kurve sei dreimal so hoch wie im Sommer, sagt RKI-Chef Lothar Wieler.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 224,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen beträgt nach Angaben des RKI aktuell 224,3 (Vortag: 237,7). Insgesamt wurden aus dem Bundesland 4.359 neue Corona-Fälle gemeldet. 61 weitere Infizierte starben.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg beträgt 122,8

In Hamburg sind laut RKI 504 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt den Angaben zufolge aktuell bei 122,8 (Vortag: 124,4). Es gibt 15 weitere Corona-bedingte Todesfälle.

829 neue Fälle in Schleswig-Holstein

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Schleswig-Holstein liegt derzeit bei 122,3, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht (Vortag: 138,4). Es wurden 829 neue Corona-Infektionen erfasst.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 136,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 136,6 an (Vortag: 142,4 /Vorwoche: 201,7). Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI zuletzt 30.533 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 40.783) und 287 Todesfälle (Vorwoche: 249).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Der Corona-Liveticker startet

Einen schönen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Dienstag, 10. Januar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

