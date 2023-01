Stand: 13.01.2023 11:14 Uhr Corona-News-Ticker: Maskenpflicht im Fernverkehr endet am 2. Februar

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 13. Januar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Epidemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Lauterbach: Ab 2. Februar keine Maskenpflicht mehr im Fernverkehr

Künftig keine kostenlosen Corona-Tests mehr fürs "Freitesten"

Coronavirus-Variante XBB.1.5 in Niedersachsen nachgewiesen

Drosten im Podcast "Coronavirus-Update" : Pandemie ist noch nicht ganz beendet

RKI: Sublinie XBB.1.5 in Deutschland mit Anteil von einem Prozent

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 183,9 in Niedersachsen , 92,5 in Schleswig-Holstein und 83,1 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 106,8 - 12.956 Neuinfektionen

Lauterbach: Ab 2. Februar keine Maskenpflicht mehr im Fernverkehr

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat angekündigt, dass die Maskenpflicht im Fernverkehr der Bahn zum 2. Februar ausgesetzt werden soll. Er begründete dies mit sinkenden Gefahren in der Corona-Krise. Man habe dies mit den Ländern abgesprochen. Es sei nicht mit einer weiteren Winter-Welle von Infektionen zu rechnen, sagte er. Lauterbach appellierte aber an die Reisenden, im Fern- und Nahverkehr freiwillig weiter Masken zu tragen. Nach jetzigem Recht würde die Maskenpflicht noch bis zum 7. April gelten. Angesichts bundesweit sinkender Coronazahlen hatten sich die Forderungen nach einer Aufhebung der Maskenpflicht im Bahn-Fernverkehr verstärkt. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sprach sich dafür aus, sie zum Monatsende abzuschaffen. Auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sowie die Gesamtbetriebsräte der Deutschen Bahn für Fern- und Nahverkehr forderten, die Maskenpflicht zu beenden. Neben den Regeln für den Bahnverkehr gilt eine FFP2-Maskenpflicht in Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie zusätzlich eine Testnachweispflicht für den Zutritt zu Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

Coronavirus-Variante XBB.1.5 in Niedersachsen nachgewiesen

Die neue Coronavirus-Sublinie XBB.1.5 ist erstmals im Labor des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes nachgewiesen worden. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Der Präsident des Landesgesundheitsamtes, Fabian Feil, sagte: "Wir gehen davon aus, dass sich die Variante, die mit ihrer hohen Ansteckungsfähigkeit einen Selektionsvorteil gegenüber anderen Varianten aufweist, langfristig in Deutschland und damit auch in Niedersachsen durchsetzen wird." Wie schnell und wann sie das Infektionsgeschehen dominieren wird, lasse sich derzeit nicht prognostizieren. Neben dem Landesgesundheitsamt führen auch Privatlabore in Niedersachsen Varianten-Sequenzierungen durch. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle der neuen Coronavirus-Sublinie XBB.1.5 in Deutschland ist Ende 2022 noch relativ gering gewesen.

Kostenlose Corona-Tests künftig nicht mehr fürs "Freitesten"

Das Angebot an kostenlosen Corona-Bürgertests wird weiter beschränkt. Dafür, sich nach einer Infektion mit Bescheinigung "freizutesten", sollen Schnelltests ab dem 16. Januar nicht mehr gratis sein, wie das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage mitteilte. Die Testverordnung solle entsprechend geändert werden. Hintergrund seien Lockerungen bei den Regeln für Isolation und Quarantäne in mehreren Bundesländern. Es bestehe daher keine Notwendigkeit mehr, Tests zum Beenden der Absonderung aus Bundesmitteln zu finanzieren - besonders auch vor dem Hintergrund, dass Länder und Kommunen in der Pandemie bereits in erheblichem Umfang finanziell unterstützt worden seien. Für medizinisches Personal, das sich vor einer Wiederaufnahme der Tätigkeit testen lassen muss, besteht aber weiter Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest, wie das Ministerium erläuterte. Generell gratis bleiben "Bürgertests" von Teststellen bis zum 28. Februar unter anderem auch für alle vor Besuchen in Kliniken und Pflegeheimen.

FDP fordert Unabhängigkeit für Robert Koch-Institut

Die FDP fordert, das Robert Koch-Institut nach dem angekündigten Rückzug von Behördenchef Lothar Wieler unabhängig von der Politik zu machen. "Jedem Ende wohnt natürlich auch ein Anfang bei. Wir haben jetzt die Gelegenheit, das Robert Koch-Institut neu zu denken und weiterzuentwickeln", sagte der gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion Andrew Ullmann der Zeitung "Augsburger Allgemeinen". "Dazu gehört auch, dass wir das RKI in seiner wissenschaftlichen Arbeit nicht mehr beschränken und zu einer eigenständigen Institution machen, wie wir es auch im Koalitionsvertrag vereinbart haben."

Corona-Infektionen in China verlagern sich auf das Land

Der Corona-Höhepunkt in China wird laut eines führenden chinesischen Epidemiologen noch zwei bis drei Monate dauern und als nächstes die ländlichen Gebiete treffen. Das Schlimmste des Ausbruchs sei noch nicht überstanden, warnt Zeng Guang, ehemaliger Chef-Epidemiologe des chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention, laut einem in der Lokalzeitung Caixin veröffentlichten Bericht. "Unser Hauptaugenmerk lag bisher auf den großen Städten. Jetzt ist es an der Zeit, sich auf die ländlichen Gebiete zu konzentrieren", sagte er. Es wird erwartet, dass die Infektionen dort stark ansteigen werden, da Millionen Menschen in ihre Heimatstädte reisen, um das Neujahrsfest zu feiern, das offiziell am 21. Januar beginnt.

Drosten: Pandemie ist noch nicht ganz beendet

Nach fast 10 Monaten Pause spricht Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, im Podcast Coronavirus-Update von NDR Info wieder über die derzeitige Lage der Pandemie und den Ausblick in eine Zukunft mit Sars-CoV-2. Darin blickt er vorsichtig positiv in die Zukunft - und räumt mit einigen Missverständnissen auf.

RKI: Sublinie XBB.1.5 in Deutschland mit Anteil von einem Prozent

Die Zahl der nachgewiesenen Fälle der neuen Coronavirus-Sublinie XBB.1.5 in Deutschland ist Ende 2022 noch relativ gering gewesen. "Die in den Vereinigten Staaten von Amerika stark verbreitete Variante XBB.1.5 hatte einen Anteil von einem Prozent", schreibt das Robert Koch-Institut in seinem Covid-19-Wochenbericht vom Donnerstagabend. "Ihr Anteil in den Vorwochen lag unter 0,5 Prozent." Die Sublinie stehe wie andere auch unter Beobachtung. Vorläufige Daten deuteten auf einen Wachstumsvorteil gegenüber zuvor zirkulierenden Sublinien hin. Die Angaben beziehen sich auf Daten aus der letzten Woche des vergangenen Jahres und basieren auf geringen absoluten Zahlen, denn das vollständige Viruserbgut wird nur bei einem sehr kleinen Anteil positiver Proben untersucht.

Im Bericht weist das RKI auch auf geringere Laborkapazitäten während der Feiertage und dem Jahreswechsel hin. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz war im Bericht von einem bundesweiten Rückgang um 14 Prozent in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche die Rede. "Nach dem deutlichen Rückgang und einem zwischenzeitlichen leichten Wiederanstieg vor dem Jahreswechsel zeichnet sich nun ein weiteres Absinken der Fallzahlen ab", heißt es im Bericht. Nachmeldungen seien angesichts der Feiertage, dem Jahreswechsel sowie einer Cyberattacke in Potsdam noch möglich. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen, jedoch nur positive PCR-Tests in der Statistik zählen.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 183,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen beträgt nach Angaben des RKI aktuell 183,9 (Vortag: 197,6). Insgesamt wurden aus dem Bundesland 2.085 neue Corona-Fälle gemeldet. 50 weitere Infizierte starben.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg beträgt 83,1

In Hamburg sind laut RKI 667 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt den Angaben zufolge aktuell bei 83,1 (Vortag: 77,0 - dem RKI wurden am Donnerstag keine Fälle aus Hamburg gemeldet). 18 weitere Menschen starben an oder mit einer Covid-19-Infektion.

Schleswig-Holstein meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 92,5

In Schleswig-Holstein sind landesweit 284 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden registriert worden. Das teilte die Landesmeldestelle in Kiel fest. Den Angaben zufolge sank die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner weiter auf 92,5 (Vortag: 103,3). Im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen wurden laut der aktuellen Statistik zudem fünf weitere Todesfälle registriert.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 106,8

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 106,8 an (Vortag: 115,7 / Vorwoche: 162,9 / Vormonat: 228,1). Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI zuletzt 12.956 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 20.922) und 200 Todesfälle (Vorwoche: 262).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Der Corona-Liveticker startet

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Freitag, 13. Januar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

