Stand: 16.08.2021 06:26 Uhr Corona-News-Ticker: Maskenpflicht an Schulen in MV ausgesetzt

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 16. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Sonntag.

Das Wichtigste in Kürze:



Offizielles Ende der Maskenpflicht in Schulen in MV

Sieben-Tage-Inzidenz in Flensburg liegt nun bei 112

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 97 Fälle in Schleswig-Holstein; 2.126 bundesweit

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

RKI registriert 2.126 Neuinfektionen - Inzidenz bei 36,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschlandsteigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von heute Morgen liegt sie bei 36,2 - am Vortag hatte der Wert 35,0 betragen, vor einer Woche 23,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 2.126 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 1.183 Ansteckungen gelegen.

Offizielles Ende der Maskenpflicht in Schulen in MV

Zwei Wochen nach dem Schulbeginn in Mecklenburg-Vorpommern wird die bislang geltende Maskenpflicht an den Schulen bis auf Weiteres ausgesetzt. Von heute an müssen Schüler und Lehrer keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Trotz wieder steigender Infektionszahlen setzt das Bildungsministerium damit die zum Schulstart angekündigte Lockerung um. Maskenfrei in der Schule gilt aber nur dort, wo die Corona-Ampel des Landes auf grün oder gelb steht. Wo diese Ampel an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf orange oder rot beziehungsweise violett steht, muss wieder Maske an den Schulen getragen werden.

Weitere Informationen Mehr Infektionen in MV: Wie weiter mit der Maskenpflicht an Schulen? Ab heute müssen Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern in der Schule keine Masken mehr tragen. Es gibt aber Sonderregelungen. mehr

Sieben-Tage-Inzidenz in SH steigt leicht

In Schleswig-Holstein sind zuletzt innerhalb eines Tages 97 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, 80 weniger als am Vortag. Vor einer Woche waren es 80 neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 48,9 - nach 48,7 am Vortag. In Flensburg liegt der Inzidenzwert mit 112 nun deutlich über der Schwelle von 100 (Vortag: 93,2). In Kiel hingegen liegt der Wert mit 99,7 nun wieder unter 100 (Vortag: 103,3). Die niedrigste Inzidenz weist der Kreis Ostholstein mit 13,5 auf.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

Postleitzahl:

Gut informiert auch mit dem NDR Newsletter

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Der NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt - und Sie können ihn schon jetzt abonnieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

NDR.de Live-Ticker am Montag startet

NDR.de wünscht einen schönen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Montag, 16. August, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.