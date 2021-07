Stand: 23.07.2021 09:29 Uhr Corona-News-Ticker: Mallorca fürchtet neue Einstufung

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 23. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Donnerstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Spanien als mögliches Hochinzidenzgebiet: Sorge auf Mallorca

Inzidenz im Landkreis Lüneburg schnellt hoch

Impfaktionen in Bremen und Osnabrück

Sonder-Impfaktion für Jugendliche in Verden

Hohe Infektionsrate in Tokio zum Olympia-Beginn

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 74 in Schleswig-Holstein , 268 in Niedersachsen

RKI meldet bundesweite Inzidenz von 13,2

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Spanien als mögliches Hochinzidenzgebiet: Sorge auf Mallorca

Berichte, wonach die Bundesregierung den Corona-Hotspot Spanien womöglich als Hochinzidenzgebiet einstufen will, lassen auf Mallorca als liebster Ferieninsel der Deutschen die Alarmglocken schrillen. "Diese Entscheidung wird vor allem Mallorca und den Rest der Inseln (Balearen) treffen", schrieb die Zeitung "Última Hora". "Das wäre ein weiterer Schlag für den Tourismus", fürchtet auch die Zeitung "Diario de Mallorca". Denn wer nicht vollständig geimpft oder von Corona genesen ist, muss bei der Rückkehr aus einem Hochinzidenzgebiet nach Deutschland für zehn Tage in Quarantäne, die erst nach fünf Tagen durch einen negativen Test verkürzt werden kann. Dies trifft besonders jüngere Urlauber, von denen viele noch nicht geimpft sind. Aber auch vollständig geimpfte Eltern könnten in Schwierigkeiten geraten, wenn ihre Kinder nach der Rückkehr aus dem Mallorca-Urlaub für mindestens fünf Tage in Quarantäne müssten statt in den Hort oder Kindergarten gehen zu dürfen. Die Funke Mediengruppe hatte gestern berichtet, dass die Bundesregierung Spanien und die Niederlande heute zum Hochinzidenzgebiet erklären wolle.

Erhöhte Inzidenz: Landkreis Lüneburg drohen strengere Regeln

Der Landkreis Lüneburg weist aktuell den höchsten Inzidenzwert in ganz Niedersachsen auf. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt die Inzidenz mittlerweile bei 41,8. Wenn der Wert drei Tage über dem Grenzwert von 35 liegen sollte, würden gemäß der niedersächsischen Corona-Verordnung wieder strengere Regeln in Kraft treten. Dann dürften sich bei privaten Zusammenkünften nur noch zehn Personen aus maximal drei Haushalten treffen. Auch Hotels und Gastronomie könnten in diesem Fall nicht mehr uneingeschränkt Gäste empfangen. Viele der aktuellen Corona-Fälle im Landkreis Lüneburg stehen im Zusammenhang mit einer Abiturfeier in Bardowick.

Ticketreservierung für Sommerdom startet

Heute um 12 Uhr startet die Online-Ticketreservierung für den Sommerdom in Hamburg. Am Freitag in einer Woche beginnt das Volksfest nach rund anderthalb Jahren Zwangspause. Neben dem Profifußball ist der Sommerdom die erste Großveranstaltung in Hamburg seit Monaten. Um ihn zu ermöglichen wurde ein strenges Hygienekonzept ausgearbeitet: Maximal 9.500 Menschen dürfen gleichzeitig aufs Heiligengeistfeld - mit Impfnachweis, negativem Testergebnis oder von Corona genesen.

Weitere Informationen Hamburger Sommerdom: Ticketreservierung startet heute Heute um 12 Uhr beginnt die Ticketreservierung für den Hamburger Dom. Die Veranstaltung findet unter strengen Hygieneauflagen statt. mehr

Apotheken stoppen digitale Impfzertifikate

Corona-geimpfte Kunden bekommen vorerst keine Impfzertifikate mehr in Apotheken. Der Deutsche Apothekerverband erklärte, er habe die Ausgabe in Rücksprache mit dem Bundesgesundheitsministerium gestoppt. Grund sei eine Sicherheitslücke. Experten war es im Auftrag des "Handelsblatts" gelungen, auf dem Server einen Zugang für eine Apotheke zu erstellen, die es gar nicht gibt. Die Zeitung wollte damit nach Angaben des Verlags eine Schwachstelle offenlegen. Zum Test seien damit zwei digitale Impfzertifikate vergeben worden. Jetzt will der Apothekerverband alle angemeldeten Geschäfte überprüfen.

Hamburg: Betriebsärzte ziehen Zwischenbilanz bei Impfungen

Vor rund anderthalb Monaten haben die Betriebsärztinnen und -ärzte in Deutschland mit den Corona-Impfungen begonnen. In Hamburg sind große und kleine Unternehmen dabei. Geimpft wird zum Beispiel im Hamburger Hafen - bei Blohm und Voss und der Norderwerft. Geimpft wird auch bei Otto und bei Beiersdorf: Am Hamburger Hauptsitz von Otto seien rund 3.000 Dosen verimpft worden, bei Beiersdorf etwa 3.800. Für Beschäftigte von kleinen und mittelständischen Unternehmen bietet die Hamburger Handelskammer ihr Impfzentrum an.

Weitere Informationen Zwischenbilanz: Corona-Impfungen bei Betriebsärzten in Hamburg Seit über sechs Wochen wird auch in großen Hamburger Unternehmen geimpft. Zum Teil können auch Anwohner dieses Angebot nutzen. mehr

Virologe Schmidt-Chanasit: Vierte Corona-Welle anders bewerten

Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit kritisiert den Datenschutz in Deutschland. "Wir haben eine Datenerhebungskatastrophe", sagt er im Podcast "Die Wochentester" von "Kölner Stadt-Anzeiger" und "RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)". In der Corona-Krise fehle dadurch eine Grundlage für wirksame Maßnahmen. Dies betreffe etwa die Frage, wer nachgeimpft werden müsse. Schmidt-Chanasit, der eine Professur an der Universität Hamburg innehat, betonte, dass sich die vierte Pandemie-Welle in Deutschland grundsätzlich von den vorangegangenen unterscheide und auch eine Inzidenz von 800 anders zu bewerten sei als vorher. "Wenn man sich als Gesellschaft dazu entschließt, alle Maßnahmen wie in England abzuschaffen, ist es nicht abwegig, dass wir die von Jens Spahn aus der Luft gegriffenen Inzidenzen von 800 erreichen." Dann aber sei die entscheidende Frage: "Sind die Alten- und Pflegeheime, die vulnerablen Populationen, auch bei höheren Inzidenzen ausreichend geschützt?" Damit einher geht nach Auffassung Schmidt-Chanasits das Erfordernis einer Impf-Auffrischung. "Diese Frage muss dringend in den nächsten Wochen und Monaten beantwortet werden." Für den Experten steht fest: "Das Virus wird uns unser ganzes Leben weiter beschäftigen."

Auch MV für frühere Ministerpräsidentenkonferenz

Wie Niedersachsen plädiert auch Mecklenburg-Vorpommern dafür, das nächste Treffen der Länder-Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Corona-Lage vorzuziehen. Dabei solle insbesondere über die Ausbreitung der Delta-Mutation und das Impfen von Jugendlichen beraten werden, sagte Regierungssprecher Andreas Timm in Schwerin. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) habe bereits Ende Juni den Bund aufgefordert, bis Anfang August gemeinsam mit den medizinischen Experten und der Ständigen Impfkommission eine Strategie für die Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren vorzulegen. Timm zufolge muss angesichts deutschlandweit steigender Corona-Zahlen auch noch einmal über die Regeln für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gesprochen werden. "Es muss verhindert werden, dass es nach den Sommerferien zu einem deutlichen Anstieg der Zahlen kommt", betonte Timm.



Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) hatte sich in einem Zeitungsinterview dafür ausgesprochen, die bislang für Ende August geplante Ministerpräsidentenkonferenz zur Pandemie vorziehen. Dies sei unter anderem notwendig, um die Frage nach einem geeigneten Maßstab zur Bewertung der pandemischen Lage jenseits der Sieben-Tages-Inzidenz zu beraten, hatte Weil der "Braunschweiger Zeitung" gesagt.

Impfaktionen in Bremen und Osnabrück

Vor dem Heimspiel von Werder Bremen gegen Hannover 96 können sich laut Bremer Gesundheitsamt Fans am Weser-Stadion eine Impfung mit dem Impfstoff Johnson&Johnson abholen. Das vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betriebene Impfmobil soll von 11 Uhr bis 18 Uhr auf dem Parkplatz am Stadion stehen. "Wir werden diese Pandemie nur mit großer Impfbereitschaft überwinden, deshalb würden wir uns freuen, wenn viele Werder-Fans dieses Angebot annehmen", sagte der Präsident und Geschäftsführer des SV Werder Bremen, Hubertus Hess-Grunewald. Eine vorherige Anmeldung sei nicht notwendig. Wenn möglich, sollten Impfwillige ein Ausweisdokument, die Krankenkassenkarte und ihren Impfausweis mitbringen. Der Impfstoff von Johnson&Johnson ist für alle Personen ab 18 Jahren zugelassen. Für einen vollständigen Impfschutz ist nur eine Impfung nötig.



In Osnabrück findet die für heute geplante Impfaktion in der Halle Gartlage vor dem ursprünglich geplanten Saisonauftaktspiel des VfL Osnabrück gegen den MSV Duisburg trotzdem statt. An der Aktion werde trotz der Absage des Eröffnungsspiels der 3. Liga festgehalten, sagte ein Stadtsprecher am Donnerstagabend. Der Deutsche Fußball-Bund hatte die Begegnung zuvor abgesagt, weil die Duisburger dies beantragt hatten, nachdem das zuständige Gesundheitsamt eine Quarantäne für die Mannschaft und das Trainerteam des MSV verhängt hatte.

Intensivmediziner fordern mehr Impftempo wegen Delta-Variante

Intensivmediziner fordern eine Erhöhung des Impftempos, um eine vierte Welle mit der hochansteckenden Delta-Variante besser unter Kontrolle zu halten. "Es ist das Wichtigste, dass sich möglichst viele vollständig impfen lassen. Das ist unsere effektivstes Mittel gegen die Pandemie. Nur so lässt sich die vierte Welle abschwächen´", sagt der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Gernot Marx, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Um gegen die Delta-Welle gerüstet zu sein, sei eine Impfrate von 85 Prozent nötig. Marx sei besorgt, weil etwa zehn Millionen Menschen in Deutschland nicht vollständig und 32 Millionen gar nicht geimpft seien.

Sonder-Impfaktion für Jugendliche im Impfzentrum Verden

Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können sich heute im Impfzentrum in Verden gegen das Coronavirus impfen lassen. Voraussetzung ist die Zustimmung der Eltern sowie eine vorherige telefonische Anmeldung über die Hotline des Landes unter der Telefonnummer (0800) 99 88 665. Die ortsabhängige Bindung an das Impfzentrum wurde für die Aktion aufgehoben. Das heißt, dass auch Kinder und Jugendliche aus anderen Landkreisen sich im Impfzentrum Verden impfen lassen können. Sollten sich mehr Interessenten melden, als es Termine gibt, wird womöglich ein weiterer Impftermin angeboten, hieß es.

Deutlich weniger Corona-Testzentren in Hamburg

Die Zahl der Corona-Schnelltestzentren in Hamburg ist von knapp über 400 im Juni aktuell auf 288 gesunken. 55 Zentren seien dauerhaft geschlossen worden, "meist aufgrund einer Entscheidung der jeweiligen Betreiber", sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, der Deutschen Presse-Agentur. In Cafés, Bars oder Fitnessclubs eingerichtete Testzentren mussten nach Ende des Lockdowns weichen. Mehrfach hat es laut Helfrich aber auch entsprechende Schließungsanordnungen der Bezirksämter gegeben, beispielsweise wegen fehlender Genehmigungen oder hygienischen und verfahrenstechnischen Mängeln. Häufig würden auch befristete Schließungen angeordnet, bis die Mängel beseitigt seien.

268 Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen ist die Zahl der Infektionen binnen 24 Stunden um 268 auf insgesamt nun 263.404 gestiegen. Das sind 19 mehr als am Donnerstag und 105 mehr als am Freitag vergangener Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 14,9. Landesweit gab es nach Angaben des Robert Koch-Instituts einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19.

RKI meldet 2.089 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 13,2

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Morgen 2.089 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 633 mehr als am Freitag vor einer Woche, als 1.456 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 13,2 von 12,2 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 34 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91.492.



Das RKI spricht nach wie vor von einer entspannten Infektionslage in Deutschland - mahnt mit Blick auf den Herbst aber, dem dann drohenden stärkeren Anstieg der Fallzahlen vorzubeugen. Im Fokus sind dabei besonders die Jüngeren, denn der Inzidenzanstieg der vergangenen Wochen ist bisher laut RKI vor allem bei den Menschen zwischen 15 und 34 Jahren zu beobachten. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz von 32 in der vergangenen Woche verzeichnen demnach die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 15 und 24 Jahren. In dem Alter sind schwere Krankheitsverläufe von Covid-19 relativ selten.

Hohe Infektionsrate in Tokio zum Olympia-Beginn

Mit einem Jahr Verspätung werden heute die Olympischen Spiele in Tokio offiziell eröffnet. Die Eröffnungsfeier beginnt um 13 Uhr unserer Zeit. Zu der Zeremonie werden nur rund 950 ausgewählte Gäste erwartet, unter ihnen Kaiser Naruhito. Wegen der Corona-Pandemie waren die Sommerspiele um ein Jahr verschoben worden. Die Zahl der Neuinfektionen in der japanischen Hauptstadt stieg gestern auf den höchsten Wert seit Januar. Binnen 24 Stunden seien 1.979 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilt die Stadtverwaltung mit. Das seien 671 Fälle mehr als am Donnerstag vergangener Woche.

Weitere Informationen Die Olympischen Sommerspiele in Tokio bei sportschau.de Livestreams, Zeitplan, Ergebnisse, Medaillenspiegel: Die Olympischen Sommerspielen 2021 in tokio bei sportschau.de/olympia. extern

74 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen beträgt nun 11,6. Am Vortag lag der Wert noch bei 10,5. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden landesweit 74 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet, gestern waren es 56. Neue Todesfälle gibt es nicht, die Gesamtzahl bleibt bei 1.628. Seit Tagen kam kein neuer Todesfall hinzu. Im Krankenhaus wurden den Angaben zufolge sieben Covid-19-Patienten behandelt, drei weniger als gestern. Vier von ihnen lagen auf der Intensivstation, drei davon wurden beatmet. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat Lübeck (19,4) - gefolgt vom Kreis Stormarn mit 18,4. Dahinter rangiert Neumünster (16,2). Die niedrigste Inzidenz hat erneut der Kreis Plön mit 0,8.

"Ein weiterer Lockdown wäre das Schlechteste"

Die Einzelhandelsverbände in Norddeutschland sehen Existenzen endgültig vor dem Aus, sollte es einen erneuten Lockdown geben. Es müsse einen deutlich höheren Anteil an Geimpften in der Bevölkerung geben. Der Appell der Einzelhändler lautet daher: Impfen, impfen, impfen! Sie hoffen auch auf ein Umdenken der Regierenden.

VIDEO: Einzelhandel in Sorge vor neuem Corona-Lockdown (1 Min)

Gut informiert auch über den NDR Newsletter

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Der NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

Postleitzahl:

NDR.de Live-Ticker am Freitag startet

NDR.de wünscht einen schönen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Freitag, 23. Juli, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.