Stand: 09.04.2021 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: MV will Impftempo anziehen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 9. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Nachrichten und Ereignisse von gestern stehen im Blog von Donnerstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Impfgipfel in MV diskutiert Impfkampagne

Ausgangsbeschränkung im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte beginnt

394 registrierte Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Ausgangsbeschränkung im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte beginnt

In Teilen des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte gilt ab heute Abend eine nächtliche Ausgangsbeschränkung. Grund ist die gestiegene Sieben-Tages-Inzidenz in Verbindung mit einem diffusen Infektionsgeschehen, wie der Kreis gestern mitteilte. Einschränkungen von 21 Uhr bis 6 Uhr gelten für die Städte Neustrelitz und Neubrandenburg sowie für die Ämter Mecklenburgische Kleinseenplatte, Neverin, Stargarder Land, Stavenhagen, Malchin am Kummerower See und Woldegk.

Gipfel in MV zu Fortschritt der Impfkampagne

In Mecklenburg-Vorpommern befassen sich Landesregierung sowie Vertreter der Ärzteverbände und Kommunen ab 10 Uhr mit dem Fortschritt der Impfkampagne. Auf dem Impf-Gipfel soll darüber beraten werden, wieso das Land bisher bundesweit unterdurchschnittlich viele Menschen geimpft hat. Dazu trugen möglicherweise auch Probleme mit der Erreichbarkeit der Impfhotline bei, über die Termine vereinbart werden. Während im Nordosten bislang 12,5 Prozent der Bevölkerung wenigstens einmal geimpft wurden, beträgt der Bundesdurchschnitt 13,8 Prozent.

394 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Gesundheitsbehörden in Schleswig-Holstein haben binnen eines Tages 394 neue Corona-Fälle registriert. Vor einer Woche waren es 358. Sieben Menschen sind mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt damit bei 64,5 (Vortag 63,3). Die niedrigsten Zahlen wiesen hier die Kreise Schleswig-Flensburg (20,4) und Plön (25,6) auf. Die Corona-Zahlen sind derzeit wegen Ostern nur eingeschränkt aussagekräftig. Mit genaueren Angaben wird erst wieder in der kommenden Woche gerechnet.

Corona-Live-Ticker am Freitag startet

NDR.de wünscht einen guten Morgen! Auch am heutigen Freitag, 9. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Bestätigte Neuinfektionen im Norden am Donnerstag: 1.721 in Niedersachsen, 428 in Schleswig-Holstein, 506 in Hamburg, 433 in Mecklenburg-Vorpommern, 20.407 bundesweit