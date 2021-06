Stand: 04.06.2021 06:27 Uhr Corona-News-Ticker: MV offen für Urlauber aus ganz Deutschland

Das Wichtigste in Kürze:

RKI registriert 3.165 Corona-Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) verzeichnet 3.165 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden. Das sind 4.215 Fälle weniger als eine Woche zuvor. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz fällt weiter auf 29,7 von 34,1 am Vortag. 86 weitere Menschen starben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 89.026. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,69 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Polizei in Mecklenburg-Vorpommern startet den "Bäderdienst"

Mit dem Neustart des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern erhöht auch die Polizei ihre Präsenz in Ferienorten an der Küste und anderen touristischen Zentren. Beim heute Nachmittag offiziell startenden "Bäderdienst" werden bis Mitte September wieder etwa 200 Beamte im Einsatz sein. Sie sollen in Ferienorten als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und durch verstärkte Präsenz möglichst Straftaten vorbeugen. Ähnlich wie im Vorjahr werden die Ordnungshüter dabei erneut auch ein Auge darauf haben, ob und wie in den Badeorten die Corona-Auflagen umgesetzt werden.

Touristen aus ganz Deutschland dürfen wieder Urlaub in MV machen

Nach monatelanger Corona-bedingter Pause dürfen ab heute wieder Übernachtungsgäste aus ganz Deutschland nach Mecklenburg-Vorpommern reisen. Wer im Nordosten Urlaub machen will, muss zu Beginn einen aktuellen Negativtest auf das Coronavirus vorlegen. Urlauber, die in einer Ferienwohnung und dort völlig autark leben sowie keine Restaurants oder Museen besuchen, brauchen keinen weiteren Test. Alle anderen müssen sich spätestens alle 72 Stunden neu testen lassen. Noch sei aber die Nachfrage vergleichsweise gering, sagte vorab Anett Bierholz, Geschäftsführerin des Verbands Mecklenburgischer Ostseebäder. Außerdem würden auch noch nicht alle Hotels an der Küste wieder öffnen, da die Ankündigung der Landesregierung zu kurzfristig gekommen sei. Die Häuser hätten keine Chance gehabt, sich ausreichend vorzubereiten. Auch landesweit habe ab heute nur etwa die Hälfte der Häuser geöffnet und das bei überschaubarer Auslastung, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf. Auch der Reisebus-Tourismus in den Nordosten ist mit negativem Corona-Test wieder möglich. Selbstständig reisende Tagestouristen dürfen ab dem 11. Juni nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Vor einer Woche waren im Nordosten bereits Hotels und andere Herbergen für einheimische Urlauber geöffnet worden.

Niedersachsen: Änderungen an Verordnung sollen in Kraft treten

In Niedersachsen sollen heute kleinere Änderungen an der seit Montag geltenden aktuellen Fassung der Corona-Verordnung des Bundeslandes in Kraft treten. So gilt etwa nach der Wiedereröffnung der Diskotheken zu Wochenbeginn (in Regionen mit Inzidenzen unter 35) nun auf Tanzflächen doch eine Maskenpflicht, wie die Landesregierung am Mittwoch mitteilte. Nur im Sitzen darf die Maske demnach abgenommen werden. Eine erhebliche Erleichterung greift unterdessen mit der aktualisierten Verordnung für den Tourismus: Bei einer Inzidenz unter 35 entfällt für Hotels, Ferienwohnungen und andere Quartiere die ursprüngliche eintägige Wiederbelegungssperre.

Inzidenzwert in Schleswig-Holstein sinkt auf 15,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat sich in den vergangenen 14 Tagen etwa halbiert. Das geht aus den neuesten Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Die Behörden meldeten einen aktuellen Inzidenz-Wert von 15,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Vortag lag er bei 16,9, vor einer Woche bei 20,5 - und am Freitag vor zwei Wochen bei 30,3. Binnen 24 Stunden wurden 29 Neuinfektionen sowie fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Von zurzeit 61 Covid-19-Patienten, die landesweit in Krankenhäusern behandelt werden müssen, benötigen 22 eine intensivmedizinische Betreuung.

Innengastronomie in Hamburg öffnet

In Hamburg dürfen ab heute Restaurants und Kneipen auch wieder in ihren Innenräumen Gäste bewirten. Dafür gelten aber strenge Regeln: Besucher brauchen einen negativen Corona-Test und dürfen nur maximal zu fünft an einem Tisch sitzen. Das Personal muss sich zwei Mal pro Woche testen lassen. Ab 23 Uhr müssen Gäste die Lokale verlassen oder sich in den Außenbereich begeben. Befindet sich die Gastwirtschaft im Schanzenviertel oder in bestimmten Bereichen von St. Pauli, darf am Wochenende auch draußen nach 23 Uhr kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. Dort gilt nun von Freitag bis Sonntag zwischen 20 und 6 Uhr zudem ein Außer-Haus-Verkaufsverbot für Alkohol. Auch das Mitführen alkoholischer Getränke ist dann nicht erlaubt. Die Polizei kündigte für das Wochenende Kontrollen an. Sie appellierte angesichts erwarteter sommerlicher Temperaturen an die Bürger "sowie alle Besucher der Stadt, sich weiterhin an die Corona-Regeln zu halten".

MHH-Studie: "Kreuzimpfung" von AstraZeneca und Biontech nicht weniger wirksam

Wer nach einer Erstimpfung mit AstraZeneca bei der Zweitimpfung das Vakzin von Biontech/Pfizer bekommen hat - oder noch bekommt -, braucht keine Angst zu haben, dass er oder sie weniger gut geschützt ist. Das zeigen Ergebnisse einer Studie, für die Wissenschaftler der Medizinischen Hochschule Hannover Daten von 175 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesammelt und ausgewertet haben. Den Angaben zufolge werden bei der Kombination mehr Antikörper und Immunzellen produziert als bei einer reinen Impfung mit AstraZeneca.

