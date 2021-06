Stand: 08.06.2021 16:13 Uhr Corona-News-Ticker: MV lockert Kontaktbeschränkungen erheblich

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 8. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Impfstoff aus BaWü: CureVac-Zulassung dauert länger

Die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Tübinger Firma CureVac dauert länger als geplant. Das bestätigte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Zuletzt hatte es geheißen, man rechne mit einer Zulassung im Juni. Lucha sagte, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn habe in der Gesundheitsministerkonferenz mitgeteilt, "dass wir nach der derzeitigen Situation leider erst realistisch im August erwarten können, dass der CureVac-Impfstoff zulassungsfähig appliziert werden kann oder zugelassen wird." Lucha erklärte, bei der klinischen Studie gebe es "Komplikationen". Noch Ende Mai hatte es demnach in internen Lieferprognosen der Bundesregierung geheißen, dass bis Ende Juni 1,4 Millionen Dosen von CureVac kommen, bis Ende September 9,4 Millionen und im letzten Quartal 28,9 Millionen. In den aktualisierten Prognosen von Juni tauche CureVac nun für dieses Jahr gar nicht mehr auf.

22 Todesfälle nach 1 Million Corona-Impfungen in MV

Die Ärzte in Mecklenburg-Vorpommern haben bisher 22 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Impfung gemeldet. Insgesamt sind 1,1 Millionen Menschen im Nordosten gegen das Coronavirus geimpft worden. Die meisten Todesfälle ereigneten sich Anfang Januar bis Ende März, als primär Bewohner*innen von Alten- und Pflegeheimen geimpft worden sind. Laut Landesamt für Gesundheit und Soziales handelte es sich ganz überwiegend um alte und vorerkrankte Menschen.

Niedersachsen will Kontaktbeschränkungen ab 25. Juni lockern

Die niedersächsische Landesregierung hat eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen in Arbeit, die mit der kommenden Corona-Verordnung ab dem 25. Juni greifen soll. Voraussetzung sei, dass der Rückgang der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter anhält, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen heute in Hannover. Die Details würden gerade zwischen den Ministerien abgestimmt. Insbesondere gehe es um die Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich. Unwahrscheinlich sei, dass die Lockerungen noch vor dem Auslaufen der aktuellen Corona-Verordnung in Kraft treten. Die Auswirkungen der jüngsten Lockerungen auf die Infektionslage müsse erst abgewartet werden, so Pörksen.

MV: Kabinett beschließt weitreichende Lockerungen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in MV liegt seit Tagen unter zehn. Es ist die niedrigste bundesweit. Nun hat die Regierung die Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen erheblich gelockert. Künftig sind private Treffen mit 30 Personen erlaubt, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) heute nach der Kabinettssitzung sagte. Bisher durften sich maximal zehn Personen treffen. In Mecklenburg-Vorpommerns Gaststätten sind von Freitag an wieder Feiern mit bis zu 100 Gästen möglich. Kinder, Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Auch Tanzen sei dabei wieder erlaubt, sagte Schwesig. Ebenfalls ab Freitag dürfen unter anderem Sportwettkämpfe wieder vor Publikum ausgetragen werden, Kinos öffnen ebenso wie Zirkusse, Flohmärkte und Schwimmbäder. Außerdem müssen die Schüler in MV ab Donnerstag keine Maske mehr im Unterricht tragen.

123.000 neu auf der Impf-Warteliste in Niedersachsen

Der Corona-Krisenstab in Niedersachsen hat sich zum Stand der Impfkampagne geäußert. Es gibt weiter mehr Impfwillige als Impfstoff. Gestern haben sich mehr als 120.000 Personen auf die Warteliste setzen lassen. Damit stehen derzeit rund 640.000 Personen auf der Warteliste für einen Impftermin, wie Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) mitteilte. Auch das Interesse bei Kindern und Jugendlichen sei groß, so Behrens. Bei den 12- bis 15-Jährigen hätten sich gestern mehr als 10.000 angemeldet, bei den 16- und 17-Jährigen stünden bereits rund 19.000 Jugendliche auf der Warteliste. Der größte Teil der Impfungen soll voraussichtlich bei Kinder- und Jugendärzten erfolgen. Die Gesundheitsministerin bat alle Impfwilligen weiter um Geduld. Derzeit würden die meisten Dosen weiterhin für Zweitimpfungen verwendet. Das solle sich aber ab der 25. Kalenderwoche - also ab dem 21. Juni - wieder ändern.

OVG Lüneburg hebt Corona-bedingtes Prostitutionsverbot auf

Das Pandemie-bedingte Verbot von Prostitution in Niedersachsen ist vom Oberverwaltungsgericht gekippt worden. Bei der Ausübung der Prostitution und entsprechender Dienstleistungen seien lediglich die Beschränkungen zu beachten, die für alle sogenannten körpernahen Dienstleistungen gelten - also etwa für Friseure oder Kosmetikstudios. Dies teilte das Gericht in Lüneburg mit. Der Beschluss ist unanfechtbar (AZ: 12 MN 298/21). Der Betreiber einer Prostitutionsstätte hatte geltend gemacht, dass es sich um keine notwendige Infektionsschutzmaßnahme mehr handele. Zudem liege ein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz vor. Dieser Argumentation folgte das Gericht.

MV: Zeitbegrenzung für Besuche in Pflegeheimen aufgehoben

Mecklenburg-Vorpommern hat die Corona-bedingten Besuchsbeschränkungen für Pflegeheime aufgehoben. Wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) in Schwerin mitteilte, kann jeder Bewohner im Rahmen der üblichen Besuchszeiten wieder uneingeschränkt Besuch sowohl im Gebäude als auch im Freien empfangen. Die bis Ende voriger Woche noch geltende Begrenzung auf vier Stunden am Tag sei entfallen. Auch seien Gruppenaktivitäten unter Einhaltung von Schutz- und Hygienemaßnahmen und damit mehr soziale Kontakte wieder möglich. Als Grund für die Lockerungen nannte Drese das inzwischen insgesamt geringe Infektionsgeschehen im Land und die hohe Impfrate in den Senioreneinrichtungen.

Erstimpfungsquote in Bremen bei mehr als 50 Prozent

Das Bundesland Bremen hat nach Angaben des Senats als erstes Bundesland mehr als die Hälfte seiner Bevölkerung gegen Corona geimpft. Heute sei bei den Erstimpfungen die Marke von 50 Prozent überschritten worden , teilte das Gesundheitsressort mit. Außerdem habe bereits ein Viertel aller Bremerinnen und Bremer mit einer Zweitimpfung den vollen Impfschutz erhalten. "Das sind zwei ganz, ganz wichtige Meilensteine im Kampf gegen die Pandemie", sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Laut RKI liegt der Wert bei 49,9 Prozent.

Hamburger Senat beschließt weitere Lockerungen

Auch in Hamburg sind die Corona-Zahlen zuletzt stark gesunken. Deshalb hat der rot-grüne Senat heute weitere Lockerungen beschlossen. Unter anderem sollen sich ab Freitag, 11. Juni, im Freien wieder bis zu zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten treffen können, wie Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte. In Innenräumen bleibt es hingegen zunächst weiter bei maximal fünf Personen. Die zulässige Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen soll auf 100 Menschen in Räumen und bis zu 500 unter freiem Himmel erhöht werden. Außerdem solle es wieder einen Sommerdom auf dem Heiligengeistfeld geben - mit weniger Schaustellern als gewohnt und einem Hygienekonzept. Tschentscher kündigte an, dass Hotels und andere Beherbergungsbetriebe wieder zu 100 Prozent belegt werden können. Auch Veranstalter von Stadt- und Hafenrundfahrten dürfen ab Freitag ihre Kapazitäten wieder vollständig nutzen.

53 Neuinfektionen in Hamburg - Inzidenz bei 17,8

Nach Angaben der Hamburger Sozialbehörde sind 53 neue Corona-Fälle in der Hansestadt registriert worden (Vortag: 26, Vorwoche: 108). Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen sinkt erstmals wieder unter den Wert von 20 auf 17,8 - am Montag lag dieser noch bei 20,7. Vor einer Woche hatte der Inzidenzwert 25,2 betragen. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 76.677 Menschen in der Hansestadt positiv auf das Coronavirus getestet. Es gab einen neuen Todesfall. Laut RKI sind in Hamburg 1.573 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Impftermin-Beschaffung: Kieler Ministerium zieht Verfügung gegen IT-Experten zurück

Im Streit über die Beschaffung von Impfterminen mit Computerhilfe hat Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerium einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen einen Kieler IT-Experten zurückgenommen. Mit der Umstellung der Terminvergabe auf eine Registrierung sei eine Manipulation durch die von dem Mann entwickelte und entgeltlich eingesetzte Software im Norden nicht mehr möglich, sagte ein Ministeriumssprecher. Deshalb wäre der Erlass ins Leere gelaufen. Ein ursprünglich für Mittwoch geplanter Prozesstermin vor dem Kieler Amtsgericht entfällt deshalb. Der Webdesigner sagte der Deutschen Presse-Agentur, er habe in Schleswig-Holstein insgesamt 1.580 Impftermine vermittelt. Er nutzte dafür eine Software, um zügig auf der Internetseite des Landes an die Termine zu kommen - schneller, als es händisch möglich sei. Seine Dienstleistung bot er über ein Kleinanzeigenportal an.

Einzelhandel erwartet geringere Umsätze zur EM als früher

Der Einzelhandel in Norddeutschland erwartet nur begrenzte positive Auswirkungen der am Freitag startenden Fußball-Europameisterschaft auf das Geschäft. "Da die EM-Spiele weitgehend außerhalb Deutschlands stattfinden, ist mit spürbaren Effekten lediglich in einzelnen Sortimenten zu rechnen", erklärte der Handelsverband Nord, der die Interessen der Einzelhandelsunternehmen in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern vertritt. Mit dem Verkauf von Fanartikeln, Getränken, Grillgut, Süßigkeiten, Snacks und neuen TV-Geräten erhofften sich insbesondere der Lebensmittelhandel und der Elektronikhandel zusätzliche Umsätze. Inwieweit das Schauen von EM-Spielen diesmal mit Treffen im Freundeskreis verbunden sein könne, hänge von der aktuellen Corona-Verordnung im jeweiligen Bundesland ab, sagte Hauptgeschäftsführer Dierk Böckenholt. Insgesamt würden die EM-Umsätze aber geringer ausfallen als bei vergleichbaren Ereignissen in der Vergangenheit.

Hamburg: Kurzfristige Verbote statt dauerhafte Alkoholverbotszonen

Trotz vieler Partys am Wochenende soll es in Hamburg keine neuen, dauerhaften Alkoholverbots-Zonen geben. Nach Informationen von NDR 90,3 halten die Behörden das nicht für sinnvoll. Langfristige Alkoholverbote gelten zurzeit nur auf St. Pauli und in der Sternschanze. An anderen Orten soll die Polizei stattdessen kurzfristig Verbote aussprechen, wenn sich zu viele Menschen versammeln.

Produktpiraterie hat in Pandemie zugenommen

Minderwertige Schutzmasken, unbrauchbare Schnelltests: Fälschungen von Produkten machen derzeit vor allem im medizinischen Bereich Probleme - aber nicht nur dort. Laut Europäischer Union hat die Produktpiraterie während der Pandemie generell zugenommen. Zu den häufigsten Fälschungen zählen Artikel aus den Bereichen Elektronik, Kleidung, Spielzeug und Kosmetik. Plagiate haben im vergangenen Jahr knapp sieben Prozent aller Einfuhren in die EU ausgemacht, es geht um Waren im Wert von mehr als 120 Milliarden Euro. Gut Dreiviertel der Fälschungen kamen aus China.

Inzidenz in Landkreisen Friesland und Goslar bei 0

Die höchsten Inzidenzen in Niedersachsen gibt es weiter in der kreisfreien Stadt Emden (40,1) und im Landkreis Diepholz (39,2). Alle anderen Kreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen liegen unter der Schwelle von 35 - in den Landkreisen Friesland und Goslar liegt der Sieben-Tage-Wert sogar bei 0.

DLRG: Corona-Pandemie löst Flut an Nichtschwimmern aus

Die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) ist in Sorge: Sie befürchtet, dass auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie noch weniger Menschen schwimmen lernen. Wegen geschlossener Bäder fielen Kurse für Anfänger aus, außerdem konnten die Rettungsschwimmer kaum trainieren. Erst jetzt geht es langsam wieder los. Im Interview bei NDR Info sagte der Sprecher der DLRG Niedersachsen, Christoph Penning, dass mindestens ein Geburtsjahrgang beim Schwimmenlernen verlorengegangen sei. Er bezeichnete das Schwimmen als eine Grundfertigkeit, "die wir beherrschen sollten direkt nach dem Laufen". Schwimmbäder sollten daher unbedingt erhalten und nicht zu Spaßbädern umgebaut werden.

Bremen: Vorrang bei Corona-Impfung führt zu Rekord an Wahlhelfern

Noch nie haben sich im Bundesland Bremen so viele Menschen als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gemeldet wie in diesem Jahr. "Wir haben schon eine Warteliste angelegt, die 300 Wahlhelfer umfasst", sagte Evelyn Temme vom Statistischen Landesamt Bremen. "Ein Zusammenhang mit der priorisierten Impfung ist denkbar", erklärte Temme. Wer als Freiwilliger bei der Bundestagswahl hilft, hat Vorrang bei der Corona-Schutzimpfung. Bei früheren Wahlen hatten sich im Land Bremen nicht genug Freiwillige gemeldet, sodass regelmäßig auch Beschäftigte des öffentlichen Dienstes als Wahlhelfer eingesetzt wurden.

71 Neuinfektionen in Niedersachsen bestätigt

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 71 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen gemeldet (Vortag: 54; Vorwoche: 131). Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 15,7 (Vortag: 17,1; Vorwoche: 24). Landesweit gab es laut RKI innerhalb eines Tages 13 weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt damit bei 5.676. Seit dem Beginn der Pandemie wurden in Niedersachsen 259.530 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen.

Einzelhandel in MV: "Es ist noch deutlich Luft nach oben"

Der Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern kommt erst langsam auf Touren. "Die Erwartungen waren am Wochenende auch nicht sehr nach oben geschraubt. Es ist noch deutlich Luft nach oben", sagte der Geschäftsführer vom Handelsverband Nord in Rostock, Kay-Uwe Teetz, der Deutschen Presse-Agentur. Am vergangenen Wochenende durften erstmals wieder Touristen ins Land, sie mussten jedoch eine Übernachtung gebucht haben. Deshalb habe sich ihre Zahl auch noch in Grenzen gehalten. Da das Wetter sehr gut war, waren außerdem viele Gäste lieber an den Stränden als in den Innenstädten. Ein positiver Aspekt sei gewesen, dass die Außengastronomie geöffnet hatte. Das habe geholfen, die Innenstädte nach der langen Durststrecke zu beleben. "Wir hoffen von Woche zu Woche, dass es ein bisschen besser wird", sagte Teetz. Ein nach wie vor vorhandenes Hemmnis sei die Pflicht zum Maskentragen in den Läden. Bei diesen Temperaturen sei es oft lästig, eine Maske zu tragen.

MV: Unsichere Planung von "Airbeat One Festival"

"Zwar ist es angesichts der derzeitigen Corona-Situation nicht möglich bereits im Juli mit euch zu feiern, dafür kehren wir aber vom 8. bis 12. September 2021 mit einer noch bombastischeren und alles Vorherige übertreffenden 'Airbeat One' nach Neustadt-Glewe zurück", so steht es seit Anfang Juni auf der Internetseite des Festivals für elektronische Musik. Doch für das "Airbeat One Festival" in Neustadt-Glewe in Mecklenburg-Vorpommern liegt derzeit keine Genehmigung vor. Das bestätigte ein Kreissprecher auf NDR Anfrage. Die Veranstalter geben sich bedeckt.

DIHK: Jeder fünfte Betrieb in Gastronomie, Hotellerie und Freizeitwirtschaft vor dem Aus

Die deutschen Unternehmen erholen sich nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) nur langsam von den Folgen der Corona-Pandemie. In Gastronomie, Hotellerie und Freizeitwirtschaft steht beinahe jedes fünfte Unternehmen finanziell vor dem Aus, wie eine Sonderauswertung der DIHK-Konjunkturumfrage ergab, die dem "Handelsblatt" vorliegt.

Hamburg: Abitur-Abschlussfeiern sollen unbedingt stattfinden

Nach der Corona-bedingt teils trostlosen Übergabe der Abiturzeugnisse im vergangenen Jahr soll es diesmal wieder festlich zugehen. "Wir erwarten von den Schulen, dass sie - im Rahmen der derzeit geltenden Regeln - Abschlussfeiern durchführen", sagte ein Sprecher der Hamburger Schulbehörde der Deutschen Presse-Agentur. In diesem Jahr haben sich seit dem 23. April rund 9.900 junge Frauen und Männer unter erschwerten Corona-Bedingungen durch die schriftlichen und mündlichen Prüfungen gekämpft. Ihre Zeugnisse sollen sie bis zum 18. Juni erhalten. Wegen der Pandemie fallen Abibälle erneut aus, so sollen die Abiturientinnen und Abiturienten wenigstens bei offiziellen Feiern gewürdigt werden.

Bundesweit 1.204 Neuinfektionen registriert - Inzidenz bei 22,6

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1.204 Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.785 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bundesweit bei 22,6 (Vortag: 24,3; Vorwoche: 35,2). Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 140 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 153 Tote gewesen. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Montag bei 0,76 (Vortag: 0,81). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 76 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Niedersachsen: Corona-Krisenstab informiert über aktuelle Lage

Heute informiert der Corona-Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung auf der wöchentlichen Pressekonferenz über die aktuelle Entwicklung im Land. Ob Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), eine Ministerin oder ein Minister aus seinem Kabinett das Wort ergreifen, ist noch unklar. Ein Thema könnte die Aufhebung der Impfpriorisierung und erste Rückmeldungen aus Impfzentren sowie Haus- und Facharztpraxen sein. Zudem hatte Weil am Wochenende in Aussicht gestellt, dass die aktuelle Corona-Verordnung aufgrund sinkender Inzidenzzahlen schneller überarbeitet werden könnte, als bisher geplant. Der NDR überträgt die Pressekonferenz an dieser Stelle wie gewohnt ab 13 Uhr live im Videostream.

Heute neue Folge vom Coronavirus-Update mit Christian Drosten

Heute am späten Nachmittag gibt es eine neue Folge des Podcasts Coronavirus-Update. Der Virologe Christian Drosten wird darin zu aktuellen Fragestellungen im Hinblick auf die Pandemie Stellung nehmen. Seit Ende Februar 2020 beantwortet Drosten (Leiter der Virologie an der Berliner Charité) Fragen zur Corona-Lage, erklärt Zusammenhänge und schildert, wie er die Pandemie persönlich erlebt.

MV: Landesregierung berät über vorgezogene Lockerungen

Aufgrund der niedrigen Zahl von Corona-Neuinfektionen berät die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern heute über ein Vorziehen von Lockerungsschritten. Im Fokus stehen bei den Beratungen Erleichterungen, die bislang für den 21. Juni vorgesehen sind, etwa Familienfeiern mit 60 Gästen statt derzeit 30. Auch könnten Zuschauer bei Sportwettkämpfen wieder zugelassen werden. Bisher darf nur Hansa Rostock vor Publikum im Stadion spielen. Als Vorbild könnte der Landkreis Vorpommern-Rügen dienen. Landrat Stefan Kerth (SPD) hatte dort aufgrund der schon seit Längerem einstelligen Sieben-Tage-Inzidenz in der vergangenen Woche eine Reihe von Lockerungen durchgesetzt. So sind in dem Landkreis seit Sonnabend Veranstaltungen mit maximal 600 Personen draußen und 200 Personen drinnen möglich. NDR MV Live berichtet am Nachmittag und ordnet die Beschlüsse ein.

Priorisierung ist gefallen - Andrang auf Termine ist groß

Gestern ist bundesweit die Impfpriorisierung gefallen. In Norddeutschland haben Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern diese Regelung übernommen, wohingegen Hamburg und Schleswig-Holstein in den Impfzentren noch daran festhalten. Auch Betriebsärzte können nun in die Impfkampagne einsteigen. Doch ein zentrales Problem bleibt: Es gibt zu wenig Impfstoff. Impfwillige brauchen daher weiter vor allem eines: Geduld.

23 neue Corona-Fälle in SH - Inzidenz sinkt auf 11,0

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen weiter gesunken - auf nun 11,0. Am Vortag hatte der Wert bei 11,9 gelegen, vor einer Woche bei 17,0. Innerhalb eines Tages kamen 23 neu gemeldete Infektionen hinzu, vor einer Woche waren es 42. Zwei weitere Menschen starben an oder mit Covid-19.

