Stand: 12.04.2022 12:45 Uhr Corona-News-Ticker: MV hebt 3G ab Donnerstag fast überall auf

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 12. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Coronavirus-Update : Podcast-Sonderfolge zu "Long Covid"

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 7.635 in Schleswig-Holstein, 28.256 in Niedersachsen*, 3.337 in Hamburg; bundesweit 162.790

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Kurz vor dem Beginn der Oster-Urlaubstage hat Mecklenburg-Vorpommern die Corona-Maßnahmen gelockert. So fällt die 3G-Regel ab Gründonnerstag in fast allen Bereichen. Neben der Gastronomie betreffe dies zum Beispiel Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Messen und Veranstaltungen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach einer Kabinettssitzung. Ungeimpfte Hotelgäste müssten aber weiterhin bei der Anreise einen Negativ-Test vorlegen.

Inzidenz in Hamburg erneut leicht gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist auch heute ein wenig gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit 1.336,1 an (Vortag: 1.352,1; Vorwoche: 1.440,4). Innerhalb eines Tages wurden in Hamburg 3.337 neue Infektionen gemeldet, am Montag waren es 2.171 , am Dienstag vor einer Woche 3.641. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus Gestorbenen stieg um 17 und liegt bei 2.454.

Forderung nach mehr Fortschritten im Kampf gegen Covid

Der bei den Vereinten Nationen für die weltweite Impfkampagne gegen das Coronavirus zuständige Stellvertretende Generalsekretär hat schnellere Fortschritte für ein Ende der Pandemie angemahnt. Angesichts von mehr als sechs Millionen Corona-Toten und mehr als einer Million der Weltgesundheitsorganisation gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden müssten aber dringend die Impfraten in Ländern erhöht werden, sagte Ted Chaiban vor dem Weltsicherheitsrat in New York. In diesem Jahr müsse rasch gehandelt werden. "Wir riskieren, den Schwung zu verlieren und bei der Impfstoff-Gerechtigkeit zu versagen." Weltweit seien mehr als 11,1 Milliarden Impfdosen verabreicht worden, und 124 der 194 Mitgliedstaaten der WHO hätten mehr als 40 Prozent ihrer Bevölkerung geimpft. 51 Staaten hätten mehr als 70 Prozent erreicht. In Staaten mit niedrigem Einkommen liege die Rate allerdings bei lediglich elf Prozent, sagte Chaiban. In der Afrika-Region der WHO seien 83 Prozent der Menschen noch immer ungeimpft, im östlichen Mittelmeerraum 51 Prozent.

Griechenland bereitet sich auf Sommer-Saison vor

Die Nachfrage nach Urlaub in Griechenland ist hoch - auf den Inseln, aber auch in der Hauptstadt Athen. Der Reisekonzern TUI rechnet damit, mehr Passagiere ins Land zu bringen als vor Corona. Kein Staat in Europa ist so sehr vom Fremdenverkehr abhängig wie Griechenland.

AUDIO: Griechenland erlebt Tourismus-Boom (4 Min) Griechenland erlebt Tourismus-Boom (4 Min)

Niedersachsens Schüler können im Mai drei Testkits pro Woche erhalten

Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen können im Mai drei Corona-Testkits pro Woche erhalten, sofern sie sich freiwillig testen wollen. Das teilte das Kultusministerium in Hannover mit. Die Tests bekommen die Schüler in der Regel von der Schule. Nach den Osterferien müssen sich laut Ministerium alle Schüler im Bundesland acht Schultage in Folge täglich auf das Coronavirus testen, danach entfällt die Testpflicht. Nach den Ferien muss im gesamten Schulgebäude zudem keine Maske mehr getragen werden. Ab Mittwoch kommender Woche müssen die rund 1,1 Millionen niedersächsischen Schülerinnen und Schüler wieder zur Schule gehen. Bis Ende April gilt den Angaben zufolge eine Testpflicht in Kitas - Kinder ab drei Jahren müssen dreimal wöchentlich negativ getestet sein, um in die Kita gehen zu können. Danach sei ein Wechsel zu einem freiwilligen Testangebot vorgesehen. Endgültig entschieden ist dies laut Ministerium aber noch nicht.

Krankenhäuser fordern Verlängerung von Corona-Rettungsschirm

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat eine Verlängerung des staatlichen Rettungsschirms für die Kliniken wegen der Corona-Pandemie gefordert. "Wir befinden uns weiterhin in einer angespannten Situation, denn wir haben mit hohen Personalausfällen zu kämpfen", sagte der DKG-Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Das Auslaufen wesentlicher Teile des "Rettungsschirms Krankenhaus" am 18. April sei "ein fatales Signal, denn die Pandemie ist noch nicht vorbei." Angesichts der Lage könne in den Krankenhäusern "kein Normalbetrieb herrschen", sagte Gaß. "Trotzdem ist immer die Versorgung der Menschen im Krankenhaus gewährleistet, wie auch in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie." Dies sei vor allem "dem besonderen Engagement der Mitarbeitenden" zu verdanken, "die auch in Zeiten der hohen Personalausfälle die Versorgung sicherstellen".

Gelockerte Maskenpflicht: Viele Schüler tragen den Schutz trotzdem

Seit einer Woche ist die Maskenpflicht an Hamburgs Schulen etwas gelockert, der Schutz muss eigentlich nur noch auf dem Weg ins Klassenzimmer getragen werden. Doch offenbar gehen die Schülerinnen und Schüler sehr vorsichtig mit der neu gewonnenen Freiheit um. Viele tragen die Maske weiterhin auch am Platz, wie eine kleine Umfrage von NDR 90,3 ergab. Besonders vorsichtig sind die älteren Jahrgänge. In der Oberstufe trügen fast alle die Maske auch in der Klasse, sagte Jacob Pensky von der Schüler:innenkammer. Grund sei etwa die Sorge, kurz vor den Abitur-Prüfungen krank zu werden. Eine Beobachtung, die die Schulbehörde bestätigt. Anders sei es bei den ganz jungen Schülerinnen und Schülern. Besonders in den Grundschulen sei man froh, dass die Maske im Unterricht weggelassen werden könne.

Niedersachsen: Krisenstab informiert über Pandemie-Lage

Wie entwickeln sich die Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen? Heute informiert der Krisenstab in einer Pressekonferenz über die Pandemie-Lage. Thema könnte auch das Scheitern der Impfpflicht im Bundestag sein. Ministerpräsident Stephan Weil und Gesundheitsministerin Daniela Behrens (beide SPD) hatten sich nach der Abstimmung am vergangenen Donnerstag enttäuscht gezeigt. Thematisiert werden könnte auch der Rückzieher des Bundes bei der zunächst für Mai angekündigten freiwilligen Isolation von Infizierten. Die geänderten Corona-Regeln in den Schulen, die nach dem Ende der Osterferien greifen, könnten ebenso zur Sprache kommen. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 13 Uhr live.

Corona-Langzeitfolgen können auch bei Kindern auftreten

Viele Menschen klagen über Langzeitfolgen nach einer Corona-Erkrankung. Das ist auch bei Kindern der Fall. Doch bei ihnen ist es schwierig, zum Beispiel Erschöpfungszustände oder Konzentrationsschwächen eindeutig zuzuordnen.

AUDIO: Long Covid bei Kindern (6 Min) Long Covid bei Kindern (6 Min)

Inzidenz in Niedersachsen steigt auf 1.368,1

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 28.256 Neuinfektionen* in Niedersachsen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, liegt bei 1.368,1 und ist damit wieder gestiegen - am Montag betrug der Inzidenz-Wert noch 1.214,8. Das RKI registrierte 33 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt landesweit bei 8.345.

* Hinweis: Niedersachsen meldet am Wochenende und an Feiertagen keine Neuinfektionszahlen mehr, sondern sammelt die Daten und stellt sie erst dienstags zur Verfügung. Deshalb wirkt die Zahl zunächst ungewöhnlich hoch.

162.790 registrierte Neuinfektionen bundesweit - Inzidenz steigt leicht

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist nach einem deutlichem Rückgang in den vergangenen Tagen wieder leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert heute mit 1.087,2 an. Gestern hatte er bei 1.080,0 gelegen, vor einer Woche bei 1.394,0 (Vormonat: 1.496,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 162.790 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 180.397 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 289 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 316.

MV: Kabinett berät über Wegfall von 3G in Kinos und Hotels

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern berät über die Streichung der Corona-bedingten 3G-Regel in weiteren Bereichen. Vor einer Woche hatte das Kabinett bereits beschlossen, den Zugang zu Gaststätten von Gründonnerstag an wieder ohne Vorzeigen eines Impf- oder Genesenen-Nachweises beziehungsweise eines Negativtests zu ermöglichen. Daraufhin hatten andere Branchen - zum Beispiel Kinobetreiber - eine Gleichbehandlung verlangt. Auch die Hotellerie hofft, im Ostergeschäft auf 3G verzichten zu können. Aus Regierungskreisen kamen gestern Signale, dass weitere Lockerungen denkbar seien. Die Infektionszahlen und auch die Zahl der Patienten, die mit Corona ins Krankenhaus gebracht werden, seien zuletzt gesunken.

Coronavirus-Update: Podcast-Sonderfolge zu "Long Covid"

Im NDR Info Podcast Coronavirus-Update gibt es heute eine Sonderfolge zum Thema "Long Covid". Carmen Scheibenbogen, Leiterin der Immundefekt-Ambulanz an der Berliner Charité, und die Neurologin Christiana Franke sprechen mit NDR Info Wissenschaftsredakteurin Beke Schulmann über den aktuellen Forschungsstand zu Corona-Langzeitfolgen und ihre Erfahrungen mit Patienten, die noch Monate nach einer Infektion unter Symptomen leiden. Die neue Folge wird am Nachmittag veröffentlicht - auch hier im Ticker.

VIDEO: Heilfasten gegen das Long-Covid-Syndrom? (4 Min)

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein etwas gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist leicht gestiegen. Aktuell beträgt der Wert 1.149 je 100.000 Einwohner. Am Vortag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 1.110,3. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.341,7 gelegen. Aktuell wurden 7.645 neue Ansteckungen gemeldet, vor einer Woche waren es 7.715. Die Hospitalisierungsinzidenz in Schleswig-Holstein sank auf 6,94 - sie gibt an, wie viele Menschen mit einem positiven Corona-Befund binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner ins Krankenhaus kamen.

