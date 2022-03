Stand: 29.03.2022 10:46 Uhr Corona-News-Ticker: MV fordert mehr Unterstützung vom Bund

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 29. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen vom Montag können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersachsen: Testpflicht an Schulen und Kitas offenbar noch bis Ende April

Die Corona-Testpflicht an Schulen und Kitas bleibt in Niedersachsen voraussichtlich bis Ende April bestehen. Das geht aus einem Verordnungsentwurf hervor, der der Deutschen Presse-Agentur liegt. In Kitas bleibt es dem Entwurf zufolge bei der dreimaligen Testpflicht pro Woche für Kinder ab drei Jahren. Für Schülerinnen und Schüler sollen sich sogar noch häufiger testen: Nach den Osterferien (enden am 19. April) müssen sie sich laut Entwurf acht Schultage in Folge täglich testen. Die Pläne mit dem verstärkten Testen nach den Ferien hatte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bereits vorgelegt. Weitere Einzelheiten stellt Gesundheitsministerin Daniela Behrens am Mittag auf einer Pressekonferenz vor. NDR.de überträgt live ab 13 Uhr. Die neue Verordnung soll am kommenden Sonntag in Kraft treten und bis zum 29. April gültig sein.

Hotspot-Regelung: MV fordert mehr Unterstützung vom Bund

Die Gesundheitsministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Stefanie Drese (SPD), erhofft sich bei der Umsetzung des neuen Infektionsschutzgesetzes in ihrem Land Rückendeckung von der Bundesregierung. Im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF sagte sie, das neue Infektionsschutzgesetz sei für seine Unklarheit kritisiert worden, "aber nun können wir entweder weiter kritisieren oder vor Ort handeln". In Mecklenburg-Vorpommern gebe es leider überall zurzeit sehr hohe Inzidenzen, so Drese. In den Krankenhäusern lägen zudem - sowohl auf Normal- als auch auf Intensivstationen - viele Patientinnen und Patienten. Dazu komme ein hoher Personalausfall durch selbst erkranktes Personal.

Der Landtag hatte in der vergangenen Woche das gesamte Bundesland zum Corona-Hotspot erklärt. Die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen - wie etwa die Maskenpflicht im Einzelhandel - gelten damit bis vorläufig zum 27. April weiter. Kriterien für eine weitere Verlängerung oder auch ein früheres Ende der Einschränkungen seien die Inzidenzzahlen und die Hospitalisierungsrate, so die Ministerin. Kritik an der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes mit der Hotspot-Regelung äußerten heute in verschiedenen Medien unter anderem der Städte- und Gemeindebund, der Deutsche Landkreistag und der Sozialverband VdK.

Shanghai-Lockdown hat wohl auch Folgen für Hamburger Hafen

Nach einem Corona-Ausbruch geht Hamburgs Partnerstadt Shanghai in den Lockdown. Davon könnte auch die Schifffahrt stark betroffen sein, weil die chinesische Metropole den größten Containerhafen der Welt hat. In den vergangenen Tagen haben die Behörden in Shanghai mehrere Tausend Corona-Fälle registriert - mehr als im gesamten Rest des Landes. Um die Folgen für die Schifffahrt genau abzuschätzen, ist es laut der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd noch zu früh. Gunther Bonz, Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg, geht aber davon aus, dass in etwa sechs bis acht Wochen auch in Hamburg weniger Schiffe beziehungsweise weniger Container ankommen. Die Fahrpläne würden weiter durcheinander geraten. In vielen Häfen seien die Lager voll, weil Boxen nicht rechtzeitig verschifft werden können.

Kieler Uni bereitet Sommersemester in Präsenz vor

Die Universität Kiel will - trotz der zurzeit hohen Infektionszahlen - mit dem Beginn des Sommersemesters Ende April den Corona-Modus weitgehend verlassen. "Wir planen für das Sommersemester größtmögliche Präsenz in Forschung und Lehre", sagte Präsidentin Simone Fulda der Deutschen Presse-Agentur. Die aktuelle Situation werde aber immer im Blick gehalten. Die Hochschulen mussten in der Pandemie lange Zeit auf Präsenzveranstaltungen weitgehend verzichten. Die Kieler Uni ist die einzige Volluniversität in Schleswig-Holstein. 27.000 Menschen studieren dort, 3.700 Mitarbeitende gibt es.

Ab 12.30 Uhr live: Hamburg informiert über aktuelle Corona-Lage

Der Hamburger Senat informiert heute Mittag auf der Landespressekonferenz über die aktuelle Corona-Lage in der Stadt und die weiteren Pläne. NDR.de überträgt live ab 12.30 Uhr. Morgen entscheidet in Hamburg dann die Bürgerschaft über einen Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen: Die gesamte Stadt soll demnach zu einem sogenannten Corona-Hotspot erklärt und dadurch die eigentlich am 2. April auslaufenden Schutzmaßnahmen noch einmal bis vorerst Ende April verlängert werden. Auch die CDU und die Linke in Hamburg unterstützen diesen Plan.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz leicht gestiegen

Auch für Niedersachsen wird heute eine leicht gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner gemeldet: Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt der Wert aktuell bei 1.997,5 - nach 1.941,8 gestern und 1.811,2 am vergangenen Dienstag. 28.067 neue laborbestätigte Corona-Fälle sind registriert worden deutlich mehr als gestern (4.755) und etwas mehr als vor einer Woche (27.132). Die Behörden vermelden zudem 35 weitere Menschen, die an oder mit dem Virus verstorben sind. Seit Beginn der Pandemie sind es landesweit nun 7.988.

Ab 13 Uhr live: Welchen Corona-Kurs schlägt Niedersachsen ein?

Zahlreiche Corona-Regeln fallen nach dem 2. April weg. Wie sich Niedersachsen darauf vorbereitet, erklärt Gesundheitsministerin Daniela Behrens heute in der wöchentlichen Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs. NDR.de überträgt ab 13 Uhr live. Die Hotspot-Regelung kommt für Niedersachsen aktuell nicht infrage, das hat Behrens gestern bereits angekündigt. Thema können aber die geplanten Lockerungen der Corona-Regeln für die Schülerinnen und Schüler sein. Eine weitere offene Frage: Bleibt die von Kinderärzten kritisierte anlasslose Testpflicht in Kitas und Schulen bestehen?

RKI meldet bundesweit 237.352 neue Fälle

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist wieder leicht gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Morgen mitteilte, liegt der Wert nun bei 1.703,3. Gestern hatte er 1.700,6 betragen, vor einer Woche 1.733,4. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, lag die absolute Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 237.352. Am Vortag waren 67.501 Neuinfektionen gemeldet worden, vor einer Woche 222.080.

Coronavirus-Update: Heute vorerst letzte Podcast-Folge mit Drosten und Ciesek

Im NDR Info Podcast Coronavirus-Update haben der Virologe Christian Drosten aus Berlin und die Virologin Sandra Ciesek aus Frankfurt/Main die langen Monate der Pandemie begleitet und über neue wissenschaftliche Erkenntnisse informiert, Zusammenhänge erklärt und Stellung genommen zu Themen der öffentlichen Debatte. Heute Nachmittag wird die vorerst letzte reguläre Folge veröffentlicht. Im Gespräch mit den beiden NDR Info Wissenschaftsredakteurinnen Korinna Hennig und Beke Schulmann ziehen Drosten und Ciesek eine Zwischenbilanz - und blicken voraus auf das, was sich in der Evolution des Virus und in der Forschung noch tun könnte. Der Podcast geht auch nach der heutigen vorerst letzten Folge mit den beiden Wissenschaftlern weiter. Geplant sind bereits Sonderfolgen mit anderen Gesprächspartnern zum Thema Long Covid und Risikowahrnehmung.

Notdurft als Frühwarnsystem: Rostocker Pilotprojekt untersucht Abwasser

Infizierte scheiden Teile des Coronavirus aus - schon bevor sie Symptome zeigen. In einem Pilotprojekt in Rostock werden Abwasserproben untersucht, um zu sehen, ob sich daraus Rückschlüsse auf Tendenzen im Infektionsgeschehen ziehen lassen.

VIDEO: Pilotprojekt: Rostocker Abwasser wird auf Corona untersucht (3 Min)

Telefonseelsorge: Gute Erfahrungen mit Online-Beratung

Die Telefonseelsorge hat angesichts der Erfahrungen während der Corona-Pandemie ihr Angebot erweitert. Hätten vor der Pandemie die längerfristigen Beratungen vor Ort stattgefunden, hielten die Beratungsstellen ergänzend nun an Video-Begleitung und anderen Formaten fest, wie die Telefonseelsorge Deutschland mitteilte. Zwei Drittel der Klienten wünschten weiterhin Online- oder Telefonberatung. Längerfristige Beratungsangebote ergänzen demnach das ganztägig erreichbare telefonische Angebot zur Krisenintervention. In der Telefonseelsorge sind derzeit nach eigenen Angaben rund 7.700 geschulte Ehrenamtliche tätig. Alle Beratungsangebote sind anonym und kostenfrei.

Inzidenzwert in Schleswig-Holstein steigt auf 1.490,3

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist wieder angestiegen: Die Zahl liegt aktuell bei 1.490,3, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Vor einer Woche hatte die Inzidenz bei 1.549,5 gelegen. Es gab 8.360 registrierte Neuinfektionen. Eine Woche zuvor waren es 7.414. Seit Freitag wurden sieben neue Fälle von Menschen gemeldet, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - beträgt 7,35. Die höchsten Werte bei der Sieben-Tage-Inzidenz gibt es weiter in den Kreisen Nordfriesland (1.997,6), Dithmarschen (1.944,5) und Rendsburg-Eckernförde (1.878,0). Am niedrigsten ist die Inzidenz im Kreis Steinburg (912,7).

Amnesty International wirft Industriestaaten Heuchelei vor

In der Corona-Pandemie hält die Menschenrechtsorganisation Amnesty International Politikern aus Industriestaaten Heuchelei vor. Westliche Staaten hätten beim Rennen um Impfstoffe mit Großunternehmen gemeinsame Sache gemacht und so die Ungleichheit zwischen armen und reichen Ländern verschärft. Während Pharmakonzerne sehr große Profite verzeichnet hätten, hätten die USA oder europäische Industriestaaten Impfstoffe gehortet. Obwohl es genug Impfstoff für die gesamte Weltbevölkerung gegeben habe, seien zum Jahresende 2021 in den armen Ländern nur vier Prozent der Bevölkerung geimpft gewesen. In Afrika stießen Gesundheitssysteme oft an ihre Grenzen.

Der Corona-Live-Ticker von NDR.de am Dienstag startet

Guten Morgen, mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Dienstag, 29. März 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

